Szikrázik köztük a levegő: Michele Morrone összemelegedett Khloé Kardashiannal - VIDEÓ

sztárpár Michele Morrone Khloe Kardashian
Life.hu
2025.08.22.
A 365 nap szívdöglesztő félistene és a reality-sztár között bizony alakul valami! Azt suttogják, hogy Michele Morrone és Khloé Kardashian összejöttek.

A párost először a milánói divathéten szúrták ki, ahol úgy tűnt, hogy meglehetősen bensőséges viszonyt ápolnak: Michele Morrone átkarolta Khloe Karadashiant és végig egymáshoz hajolva beszélgettek. 

Azt suttohják, összejött Khloe Kardashian és Michele Morrone
Forrás: Instagram / Getty Images

Később a páros egy after partyn tűnt fel, ahol a fotósok beszámolója szerint egy pillanatra sem váltak szét. Eddig úgy tűnt, hogy Michele Morrone inkább a magyar szépségeket részesíti előnyben, mot azonban úgy tűnik, átpártolt a Kardashianokhoz...

Michele Morrone összejöhetett Khloe Kardashiannal

@life.hu_official

Michele Morrone Khloé Kardashiannal kavar A két sztárt intim helyzetben kapták le a fotósok, az internet pedig azonnal felrobbant. #life #MicheleMorrone #KhloéKardashian #románc #pletyka

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Óriási botrány! 32 milliárdot költött szerelmére a divatkirálynő, de kiderült, a férfi kettős életet élt

A divatvilág egyik legnagyobb alakja, Dame Natalie Massenet bombát robbantott. Keresetet nyújtott be a Los Angeles-i bíróságra, amelyben volt élettársát, Erik Torstenssont vádolja azzal, hogy éveken át kettős életet élt. A dokumentumok szerint a férfi szex- és drogfüggő volt, prostituáltakat bérelt, és többször is megcsalta, miközben Massenet vagyonából tartotta fenn fényűző életmódját.

Fülöp herceg csípős megjegyzést tett Harry herceg esküvője után: négy szóban foglalta össze, mit gondol

Egy új királyi memoár szerint Fülöp herceg nem rejtette véka alá a véleményét unokája, Harry herceg és Meghan Markle 2018-as esküvőjéről. A szertartás után állítólag II. Erzsébet királynőhöz fordult, és csípős megjegyzést tett.

Mihalik Enikő Horvátországban meztelenkedett: a nyílt utcán mutatta meg pucér testét - FOTÓ

A világhírű magyar modell ismét bebizonyította, hogy nem fél a merész pózoktól.Mihalik Enikő Horvátországban dobta le a textilt.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
