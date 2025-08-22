Szikrázik köztük a levegő: Michele Morrone összemelegedett Khloé Kardashiannal - VIDEÓ

A párost először a milánói divathéten szúrták ki, ahol úgy tűnt, hogy meglehetősen bensőséges viszonyt ápolnak: Michele Morrone átkarolta Khloe Karadashiant és végig egymáshoz hajolva beszélgettek.
Később a páros egy after partyn tűnt fel, ahol a fotósok beszámolója szerint egy pillanatra sem váltak szét. Eddig úgy tűnt, hogy Michele Morrone inkább a magyar szépségeket részesíti előnyben, mot azonban úgy tűnik, átpártolt a Kardashianokhoz...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.