Szikrázik köztük a levegő: Michele Morrone összemelegedett Khloé Kardashiannal - VIDEÓ

A párost először a milánói divathéten szúrták ki, ahol úgy tűnt, hogy meglehetősen bensőséges viszonyt ápolnak: Michele Morrone átkarolta Khloe Karadashiant és végig egymáshoz hajolva beszélgettek.

Azt suttohják, összejött Khloe Kardashian és Michele Morrone

Forrás: Instagram / Getty Images

Később a páros egy after partyn tűnt fel, ahol a fotósok beszámolója szerint egy pillanatra sem váltak szét. Eddig úgy tűnt, hogy Michele Morrone inkább a magyar szépségeket részesíti előnyben, mot azonban úgy tűnik, átpártolt a Kardashianokhoz...

