Csak a lángelmék 1%-a fejti meg ezt az IQ-tesztet - Te köztük vagy?

Ez a képes IQ-teszt amellett, hogy megmutatja megfigyelőképességed, mentális állóképességed, valamint intelligenciádat, még remek szórakozást is nyújt. Ez a konyha első látásra nem is lehetne tökéletesebb: a pult roskadásig meg van rakva étellel, a lány pedig szorgosan sürög-forog. Csakhogy van egy hiba a képen, amit csak az igazán intelligens emberek vesznek észre. A feladat mindössze annyi, hogy megtaláld ezt az apró furcsaságot. Az egyszerűnek tűnő feladatban azonban van egy csavar is, mégpedig az, hogy 10 másodperc áll rendelkezésre a feladat megoldásához. Vajon mennyire vagy intelligens? Indítsd a stopperórát és máris kiderül!

Képes IQ-teszt: megtalálod a hibát 10 másodperc alatt?

Forrás: jagranjosh.com

Ez a rendezettnek tűnő konyha maga a tökély. Vagy mégsem?

Figyeld meg a részleteket, ne hagyj ki egy sarkot sem!

Sikerült megtalálni a hibát?

Nem? Akkor fuss neki még egyszer!

10 másodperc, és kiderül, mennyire vagy intelligens.

Még mindig nincs meg a részlet? Nem kerülgetjük tovább a forró kását, inkább mutatjuk a megoldást!

A képes IQ-teszt megoldása

Képes IQ-teszt megoldása

Ugye, hogy nem is volt olyan nehéz az IQ-teszt? A szerszámok a fészerbe valók, nem pedig a konyhába. Sikerült megoldani a rejtvényt? Ha igen, gratulálunk, de akkor se csüggedj, ha véletlenül nem sikerült!