A hazug embert hamarabb utolérik, mint szódás a lovát – Megtalálod a közmondások második felét?

Igazi irodalmár vagy és büszkén idézed azokat a verseket, amikre még a költő sem emlékszik, sőt, a közmondásokat is betéve ismered? Most kiderül!

Rajtad kifognak ezek az ismert közmondások?

Forrás: Shutterstock

Közmondáskvíz az igazi fekete öveseknek

Na, meddig jársz a kútra?

Veled is előfordult már, hogy anyukád rád nézett a vasárnapi rántott hús felett, majd komoran csak annyit mondott: „Aki nem dolgozik, ne is egyék!”, majd elhúzta előled a gőzölgő mennyországot? Te pedig csak néztél, mint borjú az új kapura (elnézést), hogy akkor itt most mi is történt tulajdonképpen?