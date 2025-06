Zene világnapi kvíz - Mennyire ismered a '90-es évek nagy slágereinek dalszövegét?

Feltehetően már gyerekkorodtól kezdve fontos számodra a zene, megvannak a kedvenc előadóid, szívesen jársz a koncertjeikre. A 90-es évek zenéjéért sokan rajonganak, még azok is, akik akkoriban vagy utána születtek. Különleges hangulata van az akkori daloknak, általában az jellemzi őket, hogy még ha rendkívül egyszerűek is szakmai szemmel, de garantált slágerként tökéletesen vannak összerakva. Lehet, hogy emlékszel előadókra, de vajon ismered-e az akkori slágerek dalszövegeit is? Itt az idő, hogy bebizonyítsd!

A zene összehoz, és gyógyító hatású

Forrás: Shutterstock

A Zene Világnapját minden évben június 21-én ünneplik meg. A zene összetartó erejére, és kulturális örökségére hívja fel a figyelmet. Ez a nap nemcsak egy dátum, egy igazi mozgalommá nőtte ki magát. 1982-ben tartották meg az első ilyen nemzetközi napot, amikor neked is lehetőséged van arra, hogy ingyenes koncerteket látogass. Az talán kijelenthető, hogy a zenét mindenki szereti, nem véletlenül ez az egyik legnépszerűbb világnap.

Tekerd fel a belső hangerőt, szóljon a zene - Induljon a kvíz, hadd lássuk, hogy szövegelsz!