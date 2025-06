Agresszív, békés vagy körültekintő? Teszteld, milyen sofőr vagy valójában

Ha eddig nem voltál tisztában az igazi sofőréneddel, akkor rakd sebességbe magad, és válaszolj őszintén erre a pár egyszerű kérdésre!

Most kiderül, vajon te milyen sofőrtípus vagy!

Forrás: Shutterstock

Sofőrteszt az igazán bevállalós csajoknak

Te milyen sofőr vagy?

A vezetés a csajok világában talán az egyik legmegosztóbb dolog: vannak, akik alig bírták kivárni, hogy hivatalosan is gyűrhessék a kormányt, mások pedig a harmadik x felett is több parkolási traumát gyűjtenek, mint levezetett kilométert. Aztán ott van a harmadik típus, aminek a tagjai úgy előznek, hogy a Fast & Furious kaszkadőrei is megirigyelnék.

Bár a női sofőrökről rengeteg sztereotípia kering (nem, a vezetés közbeni rúzsozás még mindig nem jó ötlet), mi most nem ítélkezni szeretnénk, csak rámutatni az igazságra és közben felfedjük a benned szunnyadó sofőrtípust.

1. Egy átlagos tankolásnál...

A: Teletankolok

B: Max egy 10-est tankolok el

C: Annyit tankolok, amennyivel a következőig elmegyek

D: Remélem, van némi apró a kesztyűtartóban...

2. Milyen gyakran léped át a sebességhatárt?

A: Soha

B: Jobb láb Schumacher, bal láb Vettel

C: Néha előfordul

D: A sebesség mit?

3. A családoddal utazni készültök...

A: Az vezet, akinek a legtöbb tapasztalata van

B: Nincs más opció, csak én vezethetek

C: Ha kell, vezetek, ha nem, kihagyom

D: Inkább szundítok egy jót

4. Hányszor húztad már meg az autód?

A: Az életemnél is jobban vigyázom rá

B: A héten?

C: Párszor előfordult már

D: Kétszer és azóta is bánt

5. Végre beköszönt a napsütéses idő...

A: Bekapcsolom a légkondit

B: Lehúzom az ablakot és csutkára rakom a zenét

C: Élvezem a meleget

D: Nekem mindegy, alszom

6. Mit csinálsz, ha a dugóba ragadsz?

A: Gondolkodom az élet nagy dolgain

B: Üvöltve táncolok a kedvenc számomra

C: Podcastet hallgatok

D: Csak bámulok ki a fejemből

7. Valaki index nélkül eléd vág

A: Magamban bosszankodom

B: Dudálok, megelőzöm és közben csak fenyegetően átnézek

C: Valószínűleg fel sem tűnik

D: Nem érdekel

8. A piros lámpánál a melletted lévő autó elkezdi felpörgetni a motort és rád mered. Mit teszel?

A: Nem tudom mit jelent ez

B: Készülj a harcra, és vele a kudarcra, bébi!