Válaszd ki a kedvenc nyári filmed és megmondjuk, milyen szerelem vár rád

Mind imádjuk nézni a nyári hangulatú filmeket, amik nemcsak hangulatba hoznak, de szórakoztatóak is. Az idei újranézések előtt ismerkedj meg a kedvenc nyári filmed titkos jelentéseivel és még azt is megtudhatod, milyen szerelemre számíthatsz nyáron. Válaszolj a személyiségteszt kérdéseire, és valami olyasmit tudhatsz meg magadról és a nyaradról, amire nem is gondoltál volna.

Egy személyiségteszt, ami megjósolja a nyarad!

Forrás: Getty Image

Egy nyári hangulatú személyiségteszt

Hangolódj velünk és ismerd meg a nyarad rejtett üzeneteit!

Melyik a kedvenc nyár hangulatú számod?

A, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) - ABBA

B, Espresso- Sabrina Carpenter

C, Keep Driving - Harry Styles

D, Cruel Summer - Taylor Swift

Melyik filmes randit választanád a való életben?

A, Egy last minute nyaralás

B, Kéz a kézben sétálni és gyönyörködni a város fényeiben

C, Egy forró nyári buli, ahol minden megtörténhet

D, Egy rejtélyes éjszakai találkozás, aminek tétje van

Melyik a kedvenc nyári hangulatú filmed?

A, Mamma mia

B, Dirty dancing

C, Amerikai pite 2.

D, Tudom mit tettél tavaly nyáron

Mi a kedvenc nyári időtöltésed?

A, Egy jó nyári könyvet olvasni, nézd meg a könyvajánlónkat itt!

B, Strandolás és napozás

C, Közös nyaralás vagy program a barátaiddal

D, Kemping, túrázás, sportolás

Melyik tulajdonság számodra a legfontosabb egy kapcsolatban?

A, Mélység és őszinteség

B, Szenvedély

C, Játékosság

D, Kalandvágy

Melyik romantikus film főhősnőjével azonosulsz leginkább?

A, Sophie – Mamma Mia!

B, Baby – Dirty Dancing

C, Michelle – Amerikai pite 2.

D, Julie – Tudom, mit tettél tavaly nyáron

Válassz egy nyári trendi stílust

A, Boho, hippi

B, Maximalista

C, Minimalista

D, Sportos

Számold össze, hogy melyik betűt választottad a legtöbbször, és olvas el a rád vonatkozó részt a nyári szerelmről!

Többségében A: az igazi nyári szerelem

Idén nyáron egy váratlan, sorsszerű találkozás változtathatja meg az életedet. A szabadság, a napsütés és az utazás nyitja meg előtted az utat egy olyan szerelem felé, ami bár impulzívnak tűnik, akár örökre szólhat. Engedd el a kontrollt, és hagyd, hogy a szíved vezessen. Egy igazi nyári szerelem vár rád, rengeteg élménnyel és emlékkel, amiket egész évben emlegetni fogsz.