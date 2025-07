Tájszóláskvíz: ezeket a szavakat csak a palócok használják, te tudod a jelentésüket?

Biztosan te is tapasztaltad már, hogy az ország különböző pontjain eltérően beszélnek az emberek. Bár megértjük egymást, mégis vannak olyan szavak, amiket csak azon a tájegységen használnak. A magyar nyelv a mai álláspont szerint tíz nyelvjárási régióra oszlik. Ezek közül az egyik leghíresebb a palóc, mely főként az ország északi részét és a felvidéket érinti. Bár sok palóc szót már csak az idősebb generáció használ a mindennapokban, az igazi palócok is ismerik őket. Kvízünkkel most tesztelheted tudásod, hogy vajon hány szót ismersz fel közülük.

Teszteld kvízünkkel mennyire vagy jártas a palóc nyelvjárásban.

Forrás: Shutterstock

„Tedd a vajlingot a kredenc melletti stelázsira" – Palóc tájszólás kvíz

A palóc nyelvjárásra nem csak a különleges kiejtés miatt kapjuk fel a fejünket, ha valahol meghalljuk, hanem különleges szavaik miatt is. Képesek egy egész mondatot úgy elmondani, hogy a felét sem érti az, aki nem ismeri a palóc szavakat. Kvízünkkel most megnézheted, hogy te mennyire vagy jártas a palóc nyelvjárásban.