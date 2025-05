Mindent, amit tudnod kell Az éhezők viadala új filmjéről! Hihetetlen szereplőgárda állt össze

Snow elnök legújabb megormálója Ralph Fiennes!

Forrás: IMD/Getty images

Maya Hawke

Maya Hawke, a Stranger Things sztárja, Wiress szerepében tűnik fel, aki a 3. körzet győztese volt és mentor is egyben.

Maya, a Stranger Things nagy sztárja új filmsorozatba kezd!

Forrás: IMD/Getty images

Whitney Peak

Whitney Peak alakítja Lenore Dove Bairdet, Lucy Gray Baird rokonát, aki új színt visz majd a történetbe, alig várjuk ezt az új karaktert. Peak korábban a Gossip Girl rebootban és a Hocus Pocus 2-ben tűnt fel

Alig várjuk Whitney Peak alakítását! Forrás: Getty Image

Mckenna Grace

Mckenna Grace Maysilee Donnert, Haymitch szövetségesét játssza, aki szintén a 12. körzetből származik. Grace már fiatal kora ellenére számos emlékezetes szerepet tudhat magáénak, többek között a Gifted és A szolgálólny meséje című sorozatokból.

Egy új arcát láthatjuk majd Mckenna Grace-nek Forrás: Getty Images North America

Jesse Plemons

Jesse Plemons Plutarch Heavensbee szerepében tűnik fel, aki később fontos szerepet játszik a Kapitólium elleni lázadásban. Ez a választás legendásra sikerült, ismét egy tökéletes reprezentációval találkozhatunk. Plemons korábban a Breaking Bad és a Fargo sorozatokban nyújtott emlékezetes alakításokat.

Ha van tökéletes választás, ez az! Jesse Plemons tökéletes Az éhezők viadalához!

Forrás: IMD/Getty images

Kelvin Harrison Jr.

Kelvin Harrison Jr. Beetee Latierként jelenik meg, aki a technológia mestere és a 3. körzet győztese volt, ismerős lehet a karakter az utolsó két Éhezők viadala filmből. Harrison Jr. korábban a Luce és a The Trial of the Chicago 7 filmekben tűnt fel.

Kíváncsian várjuk Kelvin Harrison Jr.karakterét!

Forrás: IMD/Getty images

Lili Taylor

Lili Taylor Mags Flanagant alakítja, aki később önként jelentkezik a 75. Éhezők viadalára. Ki ne emlékezne a karakter megható jeleneteire az Éhezők viadala filmekből!

Lili Taylorral egy legenda tér vissza! Forrás: IMD/Getty images

Ben Wang

Ben Wang Wyatt Callow szerepében látható, aki új karakterként debütál a filmsorozatban.

Az új éhezők viadala karakter Ben Wang személyében

Forrás: Getty Image

A Sunrise on the Reaping nemcsak a rajongók, hanem minden olvasó számára is izgalmas olvasmány és filmélmény lesz. A karakterek mély érzelmi világa, a történet drámai fordulatai és a lenyűgöző látványvilág garantáltan magával ragadja a nézőket. Ne hagyd ki ezt a különleges utazást Panem világába!