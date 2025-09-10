Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Okosabb vagy, mint egy ötödikes? - Felismered egy kép alapján ezeket az európai városokat? - KVÍZ

utazás nyaralás kvíz város Európa
Kővári F. Luca
2025.09.10.
Szeretsz utazni? Ha kitöltöd kvízünket, kiderül, mennyire vagy világlátott!

Úgy gondolod, hogy az az ember vagy, aki egész Európát ismeri? Vagy csak most tértél haza a nyaralásból és még szívesen utazgatnál? Mérettesd meg magad ezzel a földrajz kvízzel, hogy kiderítsd, mennyi európai várost ismersz fel kép alapján!

Felismered képek alapján az európai városokat? Derítsd ki a kvízünkkel!
Forrás: Shutterstock

Felismered egy kép alapján az európai városokat? 

Ha számos helyen jártál már az évek során, mert a kedvenc hobbid az utazás, akkor neked igazán nem lehet akadály egy ilyen teszt. Megismerted az északi városokat, ahonnan látszódott a sarki fény? Végigkóstoltad a mediterrán országok ízletes ételeit, és fürödtél már legalább egy tengerben és egy óceánban is? Most kiderül, hogy az élményszerzés mellett, mennyire vagy képben az európai városokkal. Lássuk a kvízt, vajon te felismered az összes várost?

Annyit elárulnunk, hogy érdemes a nevezetességeket, az utcák szerkezetét és az épületek stílusát nézni.

Íme a teszt:

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik várost ábrázolja a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Melyik európai város van a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Melyik európai város van a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik várost ábrázolja a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Melyik várost ábrázolja a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Melyik várost ábrázolja a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Melyik várost ábrázolja a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Melyik várost ábrázolja a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik várost ábrázolja a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Melyik várost ábrázolja a kép?

 

