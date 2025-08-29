Őszi menekülés a szürke hétköznapokból: Nápolyban vár a pizza, a Vezúv és a romantika – 10 látnivaló

Az őszi városlátogatások egyik legjobb úti célja kétségkívül Nápoly. Míg nyáron a hőség és a turisták tömegei sokszor megnehezítik a felfedezést, szeptembertől decemberig a város barátságosabb arcát mutatja: kellemes az idő, rövidebbek a sorok, és a gasztronómia is különösen csábító ebben az időszakban. A történelmi belváros sikátoraitól a legendás pizzériákon át egészen Capri szigetéig vagy a Vezúvig számtalan élmény vár.

Nápoly hangulatos sikátorai a Maradona negyedben.

Forrás: Moment RF

Őszi városlátogatás: fedezd fel Nápolyt!

Nápoly Campania régió fővárosa és méltán Európa egyik kulturálisan leggazdagabb helye, tele világhírű látnivalókkal, amik mind a felfedezésedre várnak. A következőkben arról olvashatsz, hogy melyek azok a főbb nevezetességek, kihagyhatatlan turistacélpontok, amiket muszáj látnod, ha arra jársz.

Nápolyi királyi palota (Palazzo Reale)

Nápolyi királyi palota

Forrás: iStock Unreleased

A Piazza Plebiscito központi épülete a Bazilikával szemben található. A 17. századi barokk épületben megtekinthető a díszes királyi lakosztály, az udvari színház és a Nemzeti Könyvtár.

Nápoly sétálóutcái – Maradona negyed

A Maradona negyed hangulata utánozhatatlan

Forrás: NurPhoto

A Maradona negyed hangulatát nehéz visszaadni, de mindenképpen érdemes végigmenni a szűk, kék szalagokkal díszített, élettel teli sikátorokban, ahol olyan kézműves szuveníreket lehet beszerezni, mint a Limoncelló, a Pulcinella maszk vagy a legendás szerencsét hozó, vörös bikaszarv.

Santa Chiara

A Santa Chiara színes kavalkádja

Forrás: iStock Unreleased

A freskókkal díszített árkádsorral körbevett komplexum 1310-1340 között épült és a II. Világháborúban majdnem teljesen leégett.

Jelenleg a renoválás utáni templom, kolostor, múzeum, és kripta látogatható.

A kertben gyönyörű mozaikkal díszített oszlopsor áll.

L’antichissima Pizzeria – Nápoly első pizzériája

Nápoly eslő pizzériájánál mindig hatalmas a sor

Forrás: Shutterstock

Egy szűk kis macskaköves sikátorban találunk rá Nápoly első pizzériájára, ami a cégér alapján 1738 óta szolgáltatja vendégeinek a finomabbnál finomabb pizzákat.

A hely erénye, hogy családias, pénztárcabarát (3000 forint körül van egy Margherita).

A pincérek nagyon kedvesek és látszik rajtuk, hogy örömmel viszik tovább a hely szellemiségét.

Museo e real Bosco di Capodimonte

A Capodimonte-palota kihagyhatatlan

Forrás: Shutterstock

Nápoly belvárosától kicsit távolabb merészkedve áll a Bourbon-kori Capodimonte-palota, ami a Két Szicília Királysága uralkodóinak nyári rezidenciája volt, ma pedig az egyik legnevesebb múzeum.

Caravaggio, Simone Martini és Tiziano képei is a gyűjtemény részei.

Az árnyas park üdítően kellemes sétához ad helyszínt.