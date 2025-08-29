Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Őszi menekülés a szürke hétköznapokból: Nápolyban vár a pizza, a Vezúv és a romantika – 10 látnivaló

Nápoly látképe.
Moment RF - Nico De Pasquale Photography
utazás látnivaló Nápoly
Kővári F. Luca
2025.08.29.
Ha az őszi hónapokban is vágysz egy kis napsütésre, érdemes úti célnak választanod ezt a különleges várost. Nápoly igazi mediterrán gyöngyszem, ahol történelem, gasztronómia és romantikus tengerpart találkozik. Ráadásul a környéken is olyan kincsek várnak, amelyekért megéri egy hosszabb kiruccanást betervezni.

Az őszi városlátogatások egyik legjobb úti célja kétségkívül Nápoly. Míg nyáron a hőség és a turisták tömegei sokszor megnehezítik a felfedezést, szeptembertől decemberig a város barátságosabb arcát mutatja: kellemes az idő, rövidebbek a sorok, és a gasztronómia is különösen csábító ebben az időszakban. A történelmi belváros sikátoraitól a legendás pizzériákon át egészen Capri szigetéig vagy a Vezúvig számtalan élmény vár. 

Nápoly hangulatos sikátorai a Maradona negyedben.
Nápoly hangulatos sikátorai a Maradona negyedben.
Forrás: Moment RF

Őszi városlátogatás: fedezd fel Nápolyt!

Nápoly Campania régió fővárosa és méltán Európa egyik kulturálisan leggazdagabb helye, tele világhírű látnivalókkal, amik mind a felfedezésedre várnak. A következőkben arról olvashatsz, hogy melyek azok a főbb nevezetességek, kihagyhatatlan turistacélpontok, amiket muszáj látnod, ha arra jársz.

Nápolyi királyi palota (Palazzo Reale)

Nápoly egyik fő nevezetessége: a királyi palota
Nápolyi királyi palota
 Forrás: iStock Unreleased

A Piazza Plebiscito központi épülete a Bazilikával szemben található. A 17. századi barokk épületben megtekinthető a díszes királyi lakosztály, az udvari színház és a Nemzeti Könyvtár.

Nápoly sétálóutcái – Maradona negyed

Nápoly híres, sikátorokkal teli környéke: a Maradona negyed.
A Maradona negyed hangulata utánozhatatlan
Forrás: NurPhoto

A Maradona negyed hangulatát nehéz visszaadni, de mindenképpen érdemes végigmenni a szűk, kék szalagokkal díszített, élettel teli sikátorokban, ahol olyan kézműves szuveníreket lehet beszerezni, mint a Limoncelló, a Pulcinella maszk vagy a legendás szerencsét hozó, vörös bikaszarv. 

Santa Chiara

A Santa Chiara gyönyörű mozaikjai.
A Santa Chiara színes kavalkádja
Forrás: iStock Unreleased

A freskókkal díszített árkádsorral körbevett komplexum 1310-1340 között épült és a II. Világháborúban majdnem teljesen leégett.

 Jelenleg a renoválás utáni templom, kolostor, múzeum, és kripta látogatható. 

A kertben gyönyörű mozaikkal díszített oszlopsor áll. 

L’antichissima Pizzeria – Nápoly első pizzériája

Nápoly első pizzériája.
Nápoly eslő pizzériájánál mindig hatalmas a sor
Forrás: Shutterstock

Egy szűk kis macskaköves sikátorban találunk rá Nápoly első pizzériájára, ami a cégér alapján 1738 óta szolgáltatja vendégeinek a finomabbnál finomabb pizzákat

A hely erénye, hogy családias, pénztárcabarát (3000 forint körül van egy Margherita).

A pincérek nagyon kedvesek és látszik rajtuk, hogy örömmel viszik tovább a hely szellemiségét.

Museo e real Bosco di Capodimonte 

Nápoly egyik óriási múzeuma.
A Capodimonte-palota kihagyhatatlan
Forrás: Shutterstock

Nápoly belvárosától kicsit távolabb merészkedve áll a Bourbon-kori Capodimonte-palota, ami a Két Szicília Királysága uralkodóinak nyári rezidenciája volt, ma pedig az egyik legnevesebb múzeum. 

Caravaggio, Simone Martini és Tiziano képei is a gyűjtemény részei. 

Az árnyas park üdítően kellemes sétához ad helyszínt.

Nápoly környéke

Caserta 

Nápoly közelében helyezkedik el, ez az elképesztő kastély.
Caserta a Star Wars-rajongóknak kötelező
Forrás: Shutterstock

Ezt a helyet a Star Wars-rajongók imádni fogják, mivel ebben a lélegzetelállító márványpalotában forgatták a Naboo bolygó egyes jeleneteit a Baljós árnyak című filmhez. 

A kastélyhoz hatalmas kert is tartozik szökőkutakkal, arborétummal, meseszép szobrokkal, így érdemes egy teljes napot rászánni, hogy mindent megcsodálhassunk.

Capri

Capri szigetére hajóval lehet átmenni Nápolyból.
Capri szigetét mindenképpen látnod kell
Forrás: Robert Harding RF

Capri szigetére is ajánlatos áthajózni komppal, mert kristálytiszta víz, különleges boltok, aprólékos díszítésű kerámiák és óriás citromban felszolgált koktél várja az odalátogatókat. A felvonó egészen a sziget kilátójához visz, onnan kényelmes cipőben egészen a partig lehet sétálni, ahol megpillanthatjuk a vízben a Faraglioni nevű sziklákat. 

A sziget egyik legnagyobb nevezetessége a Kék-barlang, amit csónakkal lehet megközelíteni.

Vezúv 

A Vezúv, egy Nápoly közelében található vulkán.
Foglalj előre jegyet, ha fel akarsz menni a Vezúvra
Forrás: Robert Harding RF

A Nápolytól 9 km-re elhelyezkedő vulkán méltán hírhedt, mivel hamujával és lávájával maga alá temette Pompeii és Herculaneum városát. Bár azóta már többször újra kitört, biztonságosan megmászható. A kalandvágyóknak ajánlott túra során, feledhetetlen élmény belenézni a kráterbe és a csúcsra felérve, a panoráma is lenyűgöző. 

Pompeii-ből buszokkal közelíthető meg és tanácsos előre megvenni a jegyet.

Pompeii kincsei

Pompeii világhírű régészeti lelőhely.
Pompeii-t nem érdemes kihagyni
Forrás: Corbis Documentary RF

A Vezúv mellett található régészeti lelőhely a Világörökség része és Olaszország egyik legnépszerűbb helyszíne, mivel a vulkán 79-es kitörése teljesen eltemette a várost. Akár több napot is el lehet tölteni az ókori utcákon bolyongva, felfedezve templomokat, díszes kapukat, szobrokat. A melegebb időszakokban ajánlott felkeresni az utcákon lévő ivókutakat és a hosszú sorban állás elkerüléséért előre megvenni a jegyet.

Positano – Amalfi part

Az Amalfi parton meseszép kis falukból élvezhetjük a csodás kilátást.
Positano maga a csoda
Forrás: Moment RF

Csak az igazán vakmerő kalandoroknak ajánljuk ezt a helyszínt, ugyanis főszezonban Nápolyból szinte lehetetlen megközelíteni ezt a partszakaszt - hacsak nem helikopterrel vagy jachttal megy az ember - de a színes házak és a csillogó tenger látványa minden utazási kellemetlenségért kárpótol. 

Érdemes kényelmes cipővel készülni a sok lépcsőzés miatt.

