Okosabb vagy, mint egy ötödikes? Oldd meg ezt a matekcsavart 10 másodperc alatt!

IQ tesztek logika matek
Hajdú Viktória
2025.09.06.
10 másodperced van, hogy rájöjj a trükkre. A kérdés csak az, hogy te a zsenik táborába tartozol, vagy inkább újra be kell ülnöd az ötödik osztályba? Old meg az IQ tesztet!

A „Okosabb vagy, mint egy ötödikes?” című tévéműsor óta tudjuk, hogy nem minden felnőtt tud megoldani egy egyszerű általános iskolai feladatot. Most hoztunk neked egy olyan számrejtvényt, amit elsőre mindenki lesöpör az asztalról, mondván: „Á, gyerekjáték ez az IQ teszt.” Aztán telnek a másodpercek, izzad a homlok, és valahogy sehogy sem áll össze a kép.

Okosabb vagy, mint egy ötödikes? Old meg az IQ tesztet!
Az IQ teszt kihívás így hangzik: találd meg a hiányzó számot 10 másodpercen belül!

Az alapkép egy sor számot mutat, ahol a logikai kapcsolat első blikkre egyszerűnek tűnik, ám valójában elég rafkós. A legjobb benne, hogy nincs szükség semmi extrára - se számológép, se matekkönyv, csak a szürkeállományodra.

És itt jön a csavar: sokan automatikusan a szorzást, osztást vagy valamilyen bonyolult képletet keresnek, holott a megoldás szinte az orrod előtt van. Csak éppen az agyad szereti túlgondolni a dolgokat. 

Találd meg az 59-ek között a 95-öt, minél hamarabb! 

Na de mi a megoldás?

Nem lőjük le azonnal a poént, mert szeretnénk, ha tényleg kipróbálnád magad. Állítsd be a telefonodon a stoppert 10 másodpercre, nézd meg a feladványt és próbálj meg rájönni a logikára.

Ha letelt az idő, és még mindig a hajadat téped, akkor jöhet a spoiler: a feladvány azért ver át mindenkit, mert nem a megszokott matematikai műveletek mentén működik. Nem kell szorozni, osztani, gyököt vonni - sokkal inkább figyelni a számok közötti mintázatra. Amikor meglátod, hirtelen egyértelműnek tűnik, és azon kapod magad, hogy nevetve legyintesz: „Na jó, ezt tényleg kiszúrhattam volna.”

Akkor most okosabb vagy, mint egy ötödikes?

Ha sikerült 10 másodpercen belül megfejtened, hatalmas pacsi, valószínűleg tényleg ott a helyed a logikai bajnokok klubjában. Ha viszont elakadtál, ne érezd magad rosszul, a legtöbb felnőtt pontosan ugyanígy jár. A gyerekek ugyanis hajlamosak sokkal rugalmasabban gondolkodni, míg mi felnőttek rögtön „túlkomplikáljuk” a legegyszerűbb dolgokat is.

