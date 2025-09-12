Lehetetlen IQ-teszt: még a legintelligensebbeknek is nehezére esik megtalálni a mályvacukrot a képen

Ezek a feladványok elsőre könnyűnek tűnhetnek, de valójában nagyon jó megfigyelőképességgel kell rendelkezni ahhoz, hogy ezeken a képes rejtvényeken kiszúrjuk az oda nem illő dolgokat. Ez az IQ-teszt jó időre le tud foglalni úgy, hogy észre sem veszed! Te vajon megtalálod az eldugott mályvacukrot a fókák között?

IQ-teszt: vajon sikerül megtalálni a mályvacukrot?

Forrás: YouTube

A képen rengeteg fókát láthatunk a vízben, akik vidáman úszkálnak: néhányan kalapban, egyesek kezükben jeges kávéval, míg mások szerelmes tekintettel néznek egymásra. El lehet veszni a részletekben, így első ránézésre nem tűnik úgy, mintha lenne mályvacukor a képen. Akik képesek 10 másodpercen belül megtalálni az édességet, azok nagyon éles látással, jó logikai készséggel rendelkeznek, amikkel kitűnnek a többi ember közül. Vajon sikerül megtalálni?

Készen állsz a keresésre? Ha igen, akkor már csak annyi maradt, mint beállítani az időzítőt és bizonyítani a rátermettséget!

Megoldás

A mályvacukor a kép jobb alsó sarkában bújt el, az egyik fókának a keze helyén, amit pirossal be is karikáztunk, hogy észrevehetőbb legyen. Azoknak, akiknek sikerült megtalálniuk, hatalmas gratuláció jár, mert a legintelligensebb emberek között vannak. Ha pedig túlságosan is rejtve maradt ez az édesség és nem sikerült a nyomára bukkanni, akkor sincs semmi probléma, mert legközelebb biztosan jobban fog menni!

Csak a legszemfülesebbeknek sikerülhetett

