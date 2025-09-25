Neked sikerül? Találd meg a kakukktojást 10 másodperc alatt, és tartozz az elithez

Kösd fel azt a bizonyost, mert a közösségi médiában egy olyan feladvány bukkant fel, ami elsőre gyerekjátéknak tűnhet, de hidd el, keményen meg fog izzasztani. Színes esernyők sorakoznak egymás mellett, és közülük csak egy nem passzol a többiekhez. A kakukktojás-fejtörőkhöz híven itt is csupán egyetlen apró részletben rejlik a megoldás. A dolgot nehezíti, hogy mindössze tíz másodperced lesz kiszúrni.

A most következő kakukktojásos játékban nem lesz ennyire egyértelmű, hogy melyik esernyő különbözik a többitől.

Forrás: Shutterstock

Trükkös kakukktojás feladvány

A képen hat, látszólag teljesen egyforma esernyőt fogsz látni, de egy bizony különbözik a többitől. A fejtörő csapdája az, hogy a minták, a színek és a formák szinte mindegyiken teljesen megegyeznek, így az agyad automatikusan egyformának érzékeli őket. Ezzel a feladvánnyal még a fekete öves kakukktojás-rejtvényezőknek is meggyűlhet a bajuk, hiszen az extrán élénk színek és a látszólag természetes esernyőformák bizony komoly koncentrációt igényelnek. Ez a játék arra épít, hogy kizökkentsen a rutinból, és rákényszerít, hogy minden apróságra, részletre odafigyelj. Találd meg tíz másodperc alatt azt az egy esernyőt, ami különbözik a többitől!

Jöhet a feladvány? Teszteld magad!

A kakukktojásteszt megfejtése

Sikerült megtalálnod, vagy több időre lenne szükséged? Ha bizonytalan vagy, akkor eláruljuk a megfejtést: a negyedik esernyő lóg ki a sorból. Ennél ugyanis a zöld és a kék csíkok helyet cseréltek, ezért különbözik a többitől. Sikerült tíz másodpercen belül rátalálnod? Gratulálunk, tényleg sasszemed van, és így az elithez tartozol. Ha viszont elvitt az idő, akkor se csüggedj! Csinálj meg még pár kakukktojásos rejtvényt, és gyakorold az aprólékos megfigyelést.

Miért pörögnek ennyire ezek a fejtörők?

Az ilyen kakukktojástesztek és más logikai rejtvények nemcsak szórakoztatnak, hanem hasznosak is. Segítenek fejleszteni a figyelmet, javítják a koncentrációt, és még a problémamegoldó készségeket is erősítik. A legjobb az egészben pedig az, hogy ezek a kis feladványok nem vesznek el sok időt a napodból, bárhol tesztelheted magad, ráadásul remek kikapcsolódást nyújtanak. Meghoztuk a kedvedet még egyhez? Akkor hajrá, hiszen minél több kakukktojásos tesztet töltesz ki, annál könnyebben tudod majd kiszúrni a legapróbb különbségeket is.