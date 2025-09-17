Kajak, megy a 100 százalék? Teszteld, mennyire vagy otthon a millenniál szlengben

Szavak, amiket csak azok értenek, akik a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején voltak kamaszok. Ha te közéjük tartozol, ezzel a szlengkvízzel könnyedén meg fogsz birkózni, de azért ne örülj előre. Az Y generációnak is tartogatunk pár meglepetést.

A Z generáció mosolya csak addig tart, amíg meg nem látják a millenniál szlengkvíz kérdéseit.

Forrás: Shutterstock

Szlengkvíz, csak a legzsírabb arcoknak!

Ezzel a kvízzel a Z generáció tagjai meg fognak szenvedni, nem beszélve az idősebb alfákról, hiszen a flex és a cringe nem szerepel a tesztben. Itt most a millenniálok, vagyis az Y generáció brillírozhat! Ha te is akkor nőttél fel, amikor az MSN még menő volt, a Reddit helyett fórumokon lógtál, a közösségi média pedig egyet jelentett az iWiW-vel és a MyVIP-vel, akkor ez a kvíz neked szól. Itt nem a legújabb TikTok-trendekről van szó, hanem a saját, jól bejáratott szlengünkről, ami akkoriban teljesen természetesnek számított.

Emlékszel még, amikor úgy köszöntünk, hogy csá csumi csá?

A nyelv folyamatosan változik, és minden generációnak megvannak a maga szlengjei, amelyek megadják a közösséghez tartozás érzését. Ez a kvíz nemcsak arról szól, tudod-e a „kajak” vagy a „wazze” jelentését, hanem arról is, mennyire élted át azt a korszakot, amikor a lányok magas talpú cipőket hordtak, a fiúk pedig tüsire zselézték a hajukat. Repülj vissza kicsit a múltba, a tinimagazinok böngészésének és a vezetékes telefon időszakába! De ne csüggedjenek a fiatalabbak sem, hiszen az életkor semmire se garancia. Lehet, hogy Y generációsként a kvíz szavai közül párral sose találkoztál, de Z generációsként már hallottad a szüleidtől.

Készen állsz, hogy visszautazz a múltba és teszteld a tudásod? Akkor vágjunk bele, és nézzük meg, ki tudja 100%-ra a millenniál szlengeket!