2025. szept. 17., szerda

Kajak, megy a 100 százalék? Teszteld, mennyire vagy otthon a millenniál szlengben

Y generáció, millenniál szleng kvíz
Shutterstock - Rei Imagine
kvíz Y generáció szleng
Life
2025.09.17.
A Gen Z most felkötheti a gatyáját! Ez a szlengkvíz csak az Y generációsoknak lesz egyszerű, bár jobb, ha ők se bízzák el magukat.

Szavak, amiket csak azok értenek, akik a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején voltak kamaszok. Ha te közéjük tartozol, ezzel a szlengkvízzel könnyedén meg fogsz birkózni, de azért ne örülj előre. Az Y generációnak is tartogatunk pár meglepetést.

Y generáció szlengkvíz
A Z generáció mosolya csak addig tart, amíg meg nem látják a millenniál szlengkvíz kérdéseit.
Forrás: Shutterstock

Szlengkvíz, csak a legzsírabb arcoknak!

Ezzel a kvízzel a Z generáció tagjai meg fognak szenvedni, nem beszélve az idősebb alfákról, hiszen a flex és a cringe nem szerepel a tesztben. Itt most a millenniálok, vagyis az Y generáció brillírozhat! Ha te is akkor nőttél fel, amikor az MSN még menő volt, a Reddit helyett fórumokon lógtál, a közösségi média pedig egyet jelentett az iWiW-vel és a MyVIP-vel, akkor ez a kvíz neked szól. Itt nem a legújabb TikTok-trendekről van szó, hanem a saját, jól bejáratott szlengünkről, ami akkoriban teljesen természetesnek számított.

Emlékszel még, amikor úgy köszöntünk, hogy csá csumi csá? 

A nyelv folyamatosan változik, és minden generációnak megvannak a maga szlengjei, amelyek megadják a közösséghez tartozás érzését. Ez a kvíz nemcsak arról szól, tudod-e a „kajak” vagy a „wazze” jelentését, hanem arról is, mennyire élted át azt a korszakot, amikor a lányok magas talpú cipőket hordtak, a fiúk pedig tüsire zselézték a hajukat. Repülj vissza kicsit a múltba, a tinimagazinok böngészésének és a vezetékes telefon időszakába! De ne csüggedjenek a fiatalabbak sem, hiszen az életkor semmire se garancia. Lehet, hogy Y generációsként a kvíz szavai közül párral sose találkoztál, de Z generációsként már hallottad a szüleidtől. 

Készen állsz, hogy visszautazz a múltba és teszteld a tudásod? Akkor vágjunk bele, és nézzük meg, ki tudja 100%-ra a millenniál szlengeket!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mit jelent az SKH?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mire mondták, hogy sirály?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Kik azok a jardok?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Mit jelent a kajak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Kire mondták, hogy csíra?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Mi lehet faja?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mit jelent: „Mi a stájsz”?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Ki az a tesa?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Mikor mondták: „Ez nagyon cinkes”?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mire használták azt, hogy csőváz?

