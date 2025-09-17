Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
IQ-teszt

Optikai illúzió: hol rejtőzik a pillangó? Találd meg 9 másodperc alatt!

IQ-teszt optikai illúzió feladvány fejtörő
Tóth Bori
2025.09.17.
Ez a képes IQ-teszt még a legélesebb szeműeket is kihívás elé állítja! Vajon elég éles a látásod ahhoz, hogy megtaláld a pillangót mielőtt lejár az idő? Kifog rajtad, vagy sikerül megoldanod ezt az optikai illúziót? Derítsd ki!

Tedd próbára látásodat ezzel a rafinált optikai illúzióval! Ne tévesszen meg a kedves kép. Olyan feladvánnyal állsz szemben, ami még a legedzettebb IQ-mestereket is megizzasztja! Zárj ki minden zavaró tényezőt, mert a feladat megoldásához teljes koncentrációra lesz szükséged. Vizsgálj át minden apró részletet, de tartsd észben: a pillangó megtalálására csupán kilenc másodperc áll a rendelkezésedre! Készen állsz? Akkor íme a kép:

Optikai illúzió: keresd meg a pillangót!
Hová bújt a pillangó ebben az optikai illúzióban?
Forrás: jagranjosh.com/Brightside

Optikai illúzió kihívás: megtalálod a rejtőzködő pillangót?

Mennyire vagy jó megfigyelő? Ezzel az IQ-teszttel pillanatok alatt kiderítheted! Ezen a barátságos képen egy ősz hajú öreg néni kötöget egy kényelmes fotelben ülve. Mellette az asztalon egy forró csésze tea gőzölög. A szobában szerteszét guruló színes fonal gombolyagokkal tarka cicák játszanak. Valahol a képen pedig egy pillangó rejtőzik. A feladvány egyszerű: találd meg a pillangót, mielőtt lejár az idő! Vajon képes vagy időnyomás alatt is kiválóan teljesíteni? Vagy a stressz és a kép apró részletei csak összezavarnak? Itt a lehetőség, hogy bebizonyíthasd: a legkiválóbb nyomozói képességekkel rendelkező emberek közé tartozol! Rajtad még ez a nehéz képrejtvény sem foghat ki!

Vizuális zseni vagy, ha kiszúrod a rejtett szívet 8 másodperc alatt ebben az IQ-tesztben

Engedd szabadjára a benned élő nyomozót! Vajon sikerül megoldanod ezt a trükkös IQ-tesztet és megtalálnod a képen a szívet, mielőtt lejár az idő? Kattints és derítsd ki, mennyire éles a szemed!

Sikerült megtalálnod a pillangót mielőtt lejárt az idő? Gratulálunk! Ezt a fejtörőt 10-ből csak 1 ember képes kilenc másodperc alatt megoldani! Bebizonyítottad, hogy a legszuperebb, detektív képességekkel rendelkező megfigyelők közé tartozol!

Ha most nem jártál sikerrel és kifogott rajtad ez a feladvány, akkor se keseredj el. Görgess lejjebb és nézd meg, hol rejtőzködött a pillangó.

IQ-teszt kihívás: zseni vagy, ha 12 másodperc alatt kiszúrod a citromot ezen a képen!

Irány a dzsungel! Ez a képes IQ-teszt még a legélesebb szeműeknek is feladja a leckét! Vajon elég kifinomult a látásod, hogy megtaláld a citromot? Teszteld le most!

Íme az optikai illúzió megoldása

A pillangó ott bujkált az öreg hölgy feje felett.

Pillangós optikai illúzió megfejtése.
Optikai illúzió megfejtése.
Forrás: jagranjosh.com/Brightside

Ismersz valakit, aki szintén szereti a trükkös feladványokat? Akkor KÜLDD EL neki ezt az optikai illúziót! Vajon sikerül megtalálnia a pillangót a képen kilenc másodperc alatt?

Kiigazodsz a farkasok közt? Giga nehéz IQ-teszt, amit csak az emberek 1 százaléka képes megoldani

Készülj, mert ez a képes rejtvény alaposan próbára teszi az intelligenciád és a megfigyelőképességed!

Lehetetlen IQ-teszt: még a legintelligensebbeknek is nehezére esik megtalálni a mályvacukrot a képen

Egy újabb IQ-teszttel készültünk, ahol most csak 10 másodperc áll a rendelkezésre megtalálni a rejtett elemet.

8K látáspróba: IQ-teszt, amit csak az 1% old meg 8 másodperc alatt!

140 feletti az IQ-d, ha megtalálod az elrejtett kulcsot! Ez az IQ-teszt még a legélesebb elméket is kihívás elé állítja! Elég figyelmes vagy ahhoz, hogy 8 másodperc alatt megold? Teszteld!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu