Optikai illúzió: hol rejtőzik a pillangó? Találd meg 9 másodperc alatt!

Tedd próbára látásodat ezzel a rafinált optikai illúzióval! Ne tévesszen meg a kedves kép. Olyan feladvánnyal állsz szemben, ami még a legedzettebb IQ-mestereket is megizzasztja! Zárj ki minden zavaró tényezőt, mert a feladat megoldásához teljes koncentrációra lesz szükséged. Vizsgálj át minden apró részletet, de tartsd észben: a pillangó megtalálására csupán kilenc másodperc áll a rendelkezésedre! Készen állsz? Akkor íme a kép:
Mennyire vagy jó megfigyelő? Ezzel az IQ-teszttel pillanatok alatt kiderítheted! Ezen a barátságos képen egy ősz hajú öreg néni kötöget egy kényelmes fotelben ülve. Mellette az asztalon egy forró csésze tea gőzölög. A szobában szerteszét guruló színes fonal gombolyagokkal tarka cicák játszanak. Valahol a képen pedig egy pillangó rejtőzik. A feladvány egyszerű: találd meg a pillangót, mielőtt lejár az idő! Vajon képes vagy időnyomás alatt is kiválóan teljesíteni? Vagy a stressz és a kép apró részletei csak összezavarnak? Itt a lehetőség, hogy bebizonyíthasd: a legkiválóbb nyomozói képességekkel rendelkező emberek közé tartozol! Rajtad még ez a nehéz képrejtvény sem foghat ki!
Sikerült megtalálnod a pillangót mielőtt lejárt az idő? Gratulálunk! Ezt a fejtörőt 10-ből csak 1 ember képes kilenc másodperc alatt megoldani! Bebizonyítottad, hogy a legszuperebb, detektív képességekkel rendelkező megfigyelők közé tartozol!
Ha most nem jártál sikerrel és kifogott rajtad ez a feladvány, akkor se keseredj el. Görgess lejjebb és nézd meg, hol rejtőzködött a pillangó.
A pillangó ott bujkált az öreg hölgy feje felett.
Ismersz valakit, aki szintén szereti a trükkös feladványokat? Akkor KÜLDD EL neki ezt az optikai illúziót! Vajon sikerül megtalálnia a pillangót a képen kilenc másodperc alatt?
