Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 16., kedd Edit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
IQ-teszt

Te vagy a logika bajnoka, ha meg tudod oldani ezt a lehetetlennek tűnő gyufás feladványt

IQ-teszt fejtörő logikai játék
Life.hu
2025.09.16.
A feladat egyszerű: adott 18 darab gyufaszál és egy könnyűnek tűnő matematikai művelet. Képes vagy egyetlen gyufaszál elmozdításával helyessé tenni az egyenletet?

A gyufás feladványok a matektanárok kedvenc feladatai közé tartoznak. Miért? Mert nincs szükség hozzá hatalmas matektudásra, csupán a józan paraszti eszünkre, és arra, hogy használjuk a logikánkat. A következő tesztből kiderül, hogy te mennyire tudod felpörgetni az agyad, ha egy lehetetlennek tűnő feladvány kerül szembe veled. Felkészültél? A feladat egyszerű: 20 másodperced van rá, hogy egyetlen gyufaszál elmozgatásával helyessé tedd az egyenletet. Ha készen állsz, akkor stoppert és lapot elő, mutatjuk a matekpéldát:

Te megtudod oldani, ezt a lehetetlennek tűnő gyufás feladványt?
Te megtudod oldani, ezt a lehetetlennek tűnő gyufás feladványt?
Fotó: abmeyerwood

Megoldottad a feladványt?

Ha 20 másodperc alatt sikerült megoldanod a tesztet, akkor gratulálunk, egy igazi bajnok vagy! Ha kicsúsztál az időből, miközben kerested a megoldást, akkor sincs gond, jó úton jársz, csak többet kell gyakorolnod, lehet kicsit berozsdásodott a tudásod. Ha viszont nem találod a képben rejlő megoldást, akkor görgess lejjebb, eláruljuk neked a fejtörő titkát.

IQ-teszt: csak a 130-as IQ felettiek 1%-a találja meg a gyufaszálakat 11 másodperc alatt

Ezen az IQ-teszten az emberek többsége elbukik! Vajon neked sikerül megtalálni a rejtett gyufaszálakat a könyvek között? Bizonyítsd be, hogy a zsenik közé tartozol.

A feladat megoldása

A 6 + 4 = 4 ugye egyértelmeűn helytelen. Azonban ha elveszünk egy gyufaszálat az összeadásjelből, az hirtelen mínuszjellé válik. Ezután nincs más dolgunk, mint a megmozdított gyufát a hatos számhoz rakjuk úgy, hogy nyolcast formáljon. Így pedig a megoldás is világossá válik mindenki számára: 8 - 4 = 4.

Nem egyetlen megoldása van csak ennek a feladatnak, az is működő út lehet, ha a hatos szám középső gyufaszálját tesszük a szélére, és ezzel egy nullás számot kapunk: 0 + 4 = 4

Tetszett a tesztünk? Akkor nézd meg a life.hu további IQ-tesztjeit és képrejtvényeit:

Mutatjuk a világ legrövidebb IQ-tesztjét, amit az emberek 83%-a nem tud hibátlanul teljesíteni

A kvízt készítő pszichológus szerint a feladványa első blikkre könnyűnek tűnhet, de valójában rafinált gondolkodásra van szükség a kitöltéséhez. Mutatjuk a három kérdésből álló IQ-tesztet.

Izzítsd a szemed – Megtalálod a 3 különbséget 30 másodperc alatt?

Kapd elő a megfigyelőképességed, mert ez a teszt 30 másodperc alatt kideríti, mennyire éles a szemed!

Ezt a helyesírási kvízt csak a legjobbak tudják hibátlanul kitölteni: neked sikerül? Teszteld

Ezt a kvízt azoknak állítottuk össze, akik otthonosan mozognak a magyar helyesírás terepén. Vállalod a kihívást?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu