Te vagy a logika bajnoka, ha meg tudod oldani ezt a lehetetlennek tűnő gyufás feladványt

A gyufás feladványok a matektanárok kedvenc feladatai közé tartoznak. Miért? Mert nincs szükség hozzá hatalmas matektudásra, csupán a józan paraszti eszünkre, és arra, hogy használjuk a logikánkat. A következő tesztből kiderül, hogy te mennyire tudod felpörgetni az agyad, ha egy lehetetlennek tűnő feladvány kerül szembe veled. Felkészültél? A feladat egyszerű: 20 másodperced van rá, hogy egyetlen gyufaszál elmozgatásával helyessé tedd az egyenletet. Ha készen állsz, akkor stoppert és lapot elő, mutatjuk a matekpéldát:
Ha 20 másodperc alatt sikerült megoldanod a tesztet, akkor gratulálunk, egy igazi bajnok vagy! Ha kicsúsztál az időből, miközben kerested a megoldást, akkor sincs gond, jó úton jársz, csak többet kell gyakorolnod, lehet kicsit berozsdásodott a tudásod. Ha viszont nem találod a képben rejlő megoldást, akkor görgess lejjebb, eláruljuk neked a fejtörő titkát.
A 6 + 4 = 4 ugye egyértelmeűn helytelen. Azonban ha elveszünk egy gyufaszálat az összeadásjelből, az hirtelen mínuszjellé válik. Ezután nincs más dolgunk, mint a megmozdított gyufát a hatos számhoz rakjuk úgy, hogy nyolcast formáljon. Így pedig a megoldás is világossá válik mindenki számára: 8 - 4 = 4.
Nem egyetlen megoldása van csak ennek a feladatnak, az is működő út lehet, ha a hatos szám középső gyufaszálját tesszük a szélére, és ezzel egy nullás számot kapunk: 0 + 4 = 4
