Te vagy a logika bajnoka, ha meg tudod oldani ezt a lehetetlennek tűnő gyufás feladványt

A gyufás feladványok a matektanárok kedvenc feladatai közé tartoznak. Miért? Mert nincs szükség hozzá hatalmas matektudásra, csupán a józan paraszti eszünkre, és arra, hogy használjuk a logikánkat. A következő tesztből kiderül, hogy te mennyire tudod felpörgetni az agyad, ha egy lehetetlennek tűnő feladvány kerül szembe veled. Felkészültél? A feladat egyszerű: 20 másodperced van rá, hogy egyetlen gyufaszál elmozgatásával helyessé tedd az egyenletet. Ha készen állsz, akkor stoppert és lapot elő, mutatjuk a matekpéldát:

Te megtudod oldani, ezt a lehetetlennek tűnő gyufás feladványt?

Fotó: abmeyerwood

Megoldottad a feladványt?

Ha 20 másodperc alatt sikerült megoldanod a tesztet, akkor gratulálunk, egy igazi bajnok vagy! Ha kicsúsztál az időből, miközben kerested a megoldást, akkor sincs gond, jó úton jársz, csak többet kell gyakorolnod, lehet kicsit berozsdásodott a tudásod. Ha viszont nem találod a képben rejlő megoldást, akkor görgess lejjebb, eláruljuk neked a fejtörő titkát.