Kiderül, mekkora filmszakértő vagy! Kitalálod, melyik híres filmekből és sorozatokból idézünk?

Amióta világa világ és léteznek filmek, az emberek imádnak elmerülni a fiktív történetekben. A régi időkben is meséken, mítoszokon, könyveken keresztül pillantottunk be mások életébe, hogy átéljünk olyan helyzeteket, amelyek a saját mindennapjainkon túlmutatnak. Amikor leülünk a képernyő vagy a mozivászon elé, egy pár órára kiszakadhatunk a valóságból, és belehelyezkedünk egy másik világba, ahol izgalmat, romantikát, humort vagy drámát élhetünk át. A jó filmek és sorozatok egy életen át elkísérnek, és ha elég nagy rajongó vagy, akkor egy-egy idézet alapján is felismered az alkotást. Teszteld tudásodat ezzel a kvízzel.

Mennyire emlékszel a híres filmekre és sorozatokra? Ebből a kvízből kiderül

Forrás: Getty Images

A jó filmeknek vagy sorozatoknak az a dolguk, hogy elfelejtsük, hogy épp mozgóképet nézünk

Ráadásul ez nemcsak egyéni élmény: a közösen nézett sorozatok, a megbeszélt epizódok és a közös rajongás erősítik a társas kapcsolatainkat is. A bűnügyi történetek és a thrillerek egyszerre izgalmasak és ellentmondásosak: félelmet keltenek bennünk, de közben szórakoztatnak is. Ingerlik kíváncsiságunkat, tesztelik igazságérzetünket. A tudat, hogy mindez csupán fikció, megnyugtató érzést kelt, és lehetőséget ad arra, hogy feldolgozzuk ezeket az intenzív érzelmeket.

A sorozatok különösen erős hatással lehetnek ránk, ugyanis a történetvezetésben gyakran alkalmazott cliffhanger (az epizódok függőben hagyott cselekménye) fokozza a kíváncsiságot és dopamint szabadít fel.

Ez az agyi jutalmazási mechanizmus az oka annak, amiért szinte képtelenek vagyunk leállni a sorozatokkal, és amiért dolgozik bennünk az a bizonyos „csak még egy részt” érzés.

Az alábbi idézetes kvízünk tényleg csak azoknak könnyű, akik nagyon jól ismerik a filmeket. Te ilyen vagy? Kitalálod, melyik híres filmekből és sorozatokból idézünk?