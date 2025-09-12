Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kiderül, mekkora filmszakértő vagy! Kitalálod, melyik híres filmekből és sorozatokból idézünk?

Jónás Ágnes
2025.09.12.
Otthon vagy a filmek és sorozatok világában? Találd ki, melyekből idéztünk: ez a kvíz csak legnagyobb rajongóknak fog menni.

Amióta világa világ és léteznek filmek, az emberek imádnak elmerülni a fiktív történetekben. A régi időkben is meséken, mítoszokon, könyveken keresztül pillantottunk be mások életébe, hogy átéljünk olyan helyzeteket, amelyek a saját mindennapjainkon túlmutatnak. Amikor leülünk a képernyő vagy a mozivászon elé, egy pár órára kiszakadhatunk a valóságból, és belehelyezkedünk egy másik világba, ahol izgalmat, romantikát, humort vagy drámát élhetünk át. A jó filmek és sorozatok egy életen át elkísérnek, és ha elég nagy rajongó vagy, akkor egy-egy idézet alapján is felismered az alkotást. Teszteld tudásodat ezzel a kvízzel.

Mennyire emlékszel a híres filmekre és sorozatokra? Ebből a kvízből kiderül
A jó filmeknek vagy sorozatoknak az a dolguk, hogy elfelejtsük, hogy épp mozgóképet nézünk

Ráadásul ez nemcsak egyéni élmény: a közösen nézett sorozatok, a megbeszélt epizódok és a közös rajongás erősítik a társas kapcsolatainkat is. A bűnügyi történetek és a thrillerek egyszerre izgalmasak és ellentmondásosak: félelmet keltenek bennünk, de közben szórakoztatnak is. Ingerlik kíváncsiságunkat, tesztelik igazságérzetünket. A tudat, hogy mindez csupán fikció, megnyugtató érzést kelt, és lehetőséget ad arra, hogy feldolgozzuk ezeket az intenzív érzelmeket. 

A sorozatok különösen erős hatással lehetnek ránk, ugyanis a történetvezetésben gyakran alkalmazott cliffhanger (az epizódok függőben hagyott cselekménye) fokozza a kíváncsiságot és dopamint szabadít fel.

 Ez az agyi jutalmazási mechanizmus az oka annak, amiért szinte képtelenek vagyunk leállni a sorozatokkal, és amiért dolgozik bennünk az a bizonyos „csak még egy részt” érzés.

Az alábbi idézetes kvízünk tényleg csak azoknak könnyű, akik nagyon jól ismerik a filmeket. Te ilyen vagy? Kitalálod, melyik híres filmekből és sorozatokból idézünk?

1/7 "Igaz, végül is erről szól ez a multimilliárdos ipar. Éljen a belső szépség!"
2/7 "Az élet nagy ajándék, így nem áll szándékomban elpazarolni. Sosem tudni, ki osztja a következő lapot. Az ember megtanulja elfogadni a sorsát. Minden egyes nap számít."
3/7 "Utálom a reggelt! Öljük meg!"
4/7 "Egy kis 'bonjour' messzire visz.”
5/7 "Egy pasi olyan, mint egy keresztrejtvény a New York Times-ban: idegesítő, bonyolult és megfejthetetlen."
6/7 "A lányszövetség elnökeként felelősségteljes posztot töltök be, és roppant fontos döntéseket hozok. Tudomásomra jutott, hogy a takarítószemélyzet a kamillás WC-papírt nemrég simára cserélte."
7/7 "Volt már olyan magányos, hogy egy kómába esett embert próbáljon meggyőzni?"

 

 

A Harry Potter filmek sztárja majdnem felhagyott a színészkedéssel a sorozat miatt

Rupert Grint bevallotta, hogy a filmek hatalmas sikere maga alá temette őt. A Harry Potter sztárja úgy érezte, hogy senkinek nem fog kelleni, ha egyszer kinövi a szerepét.

Letartóztatták a Walking Dead sztárjának gyerekét: a fiú szabadon engedése után döbbenetes dolgot mondott

A Walking Dead sztárja, Norman Reedus és a szupermodell Helena Christensen fia, Mingus Reedus súlyos tettei miatt került a címlapokra. A 25 éves modellt barátnője bántalmazásával vádolták, le is tartóztatták, ám szabadulása után mindenkit sokkolt: a fiú döbbenetes kijelentést tett.

Új stábtagot villantott Az ördög Pradát visel 2 − Úgy tűnik, Heidi Klum visszatér a mozivászonra

A legújabb lesi fotókon nem más, mint a német szupermodell Heidi Klum látható!

 

