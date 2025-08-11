Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
A fene vigyen, a guta meg üssön – Ismered a cifra káromkodások jelentését?

shutterstock - ArtEternal
kvíz káromkodás eredet
Life
2025.08.11.
Tudd meg, mit jelentenek valójában a leggyakrabban használt csúnya szavak! Garantáltan lesz benne meglepetés! Káromkodás kvízre fel!

Van az úgy, hogy kicsúszik a szánkon egy-egy csúnya kifejezés… vagy kettő. Néha dühből, máskor örömből, esetleg csak úgy, reflexből. A káromkodás ugyanis régóta a hétköznapi kommunikációnk része – még ha nem is mindig tudjuk, pontosan mit jelentenek. Kvízünkből most kiderítheted, mennyire vagy képben a magyar szitokszavak világával!

Káromkodás kvíz: tudod a magyar csúnya szavak jelentését?
Eddig csak használtad őket, vagy azt is tudod mit jelentenek ezek a káromkodások?
Forrás: Shutterstock

A káromkodás pszichológiája

Először is: nem kell szégyellni. A káromkodás nem feltétlenül a neveltetés hiánya, vagy a kulturálatlanság jele – sőt! Kutatások szerint azok, akik gyakrabban engednek szabad utat a nyelvüknek, sok esetben extrovertáltabb, pörgősebb, karakánabb személyiségek. A csúnya szavak használata sokszor segít levezetni a feszültséget, fájdalmat, dühöt – valójában tehát egyfajta stresszlevezető technika is lehet.

A szitokszavak kimondása közben felpörög a vérkeringésünk, nő az endorfinszintünk, és még a fájdalomérzetünk is csökkenhet. Szóval egy-egy „a fene egye meg” nemcsak nyelvi, hanem pszichológiai értelemben is jól jöhet. Ráadásul évszázadok óta velünk vannak, már az őseink is használtak indulatszavakat, amikor valami nagyon nem tetszett nekik.

A csúnya szavak titkos élete

A magyar nyelv gyönyörű, de amikor káromkodásra kerül a sor, akkor válik igazán kreatívvá. Mondhatni, hogy a magyar ember választékosan tud csúnyán beszélni – már-már irodalmi szinten. A „nyavalya”, a „rosseb”, vagy a „krisztustudja” mind olyan kifejezések, amiket akár gyerekeink szájából is hallunk néha, mégsem gondolunk bele, mit mondunk ilyenkor pontosan. Pedig sokszor a jelentésük egészen sötét vagy groteszk eredetű.

Kvíz: Teszteld magad, mennyire ismered őket!

Most itt a lehetőség, hogy megtudd, mennyire vagy otthon a cifra káromkodások világában! Kvízünkben próbára tesszük a tudásod: vajon felismered a régi szitokszavak valódi jelentését? Eláruljuk: lesznek köztük olyanok is, amikre tutira rácsodálkozol.

Teszteld magad, és derítsd ki, hogy a káromkodás mestere vagy-e, vagy csak egy szitokszó-használó amatőr!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/7 Vigyen el a fene! – Mit jelent a fene?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/7 A franc essen beléd! – Mit jelent a franc?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/7 Törjön ki a frász! – Mit jelent a frász?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/7 A guta üsse meg! – Mit jelent a guta?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/7 A nyavalya essen bele! – Mi az a nyavalya?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/7 A kutyafáját! – Mit jelent a kutyafája?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/7 Egye meg a radai rosseb! – Mi az a radai rosseb?

