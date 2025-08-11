A fene vigyen, a guta meg üssön – Ismered a cifra káromkodások jelentését?

Van az úgy, hogy kicsúszik a szánkon egy-egy csúnya kifejezés… vagy kettő. Néha dühből, máskor örömből, esetleg csak úgy, reflexből. A káromkodás ugyanis régóta a hétköznapi kommunikációnk része – még ha nem is mindig tudjuk, pontosan mit jelentenek. Kvízünkből most kiderítheted, mennyire vagy képben a magyar szitokszavak világával!

Eddig csak használtad őket, vagy azt is tudod mit jelentenek ezek a káromkodások?

Forrás: Shutterstock

A káromkodás pszichológiája

Először is: nem kell szégyellni. A káromkodás nem feltétlenül a neveltetés hiánya, vagy a kulturálatlanság jele – sőt! Kutatások szerint azok, akik gyakrabban engednek szabad utat a nyelvüknek, sok esetben extrovertáltabb, pörgősebb, karakánabb személyiségek. A csúnya szavak használata sokszor segít levezetni a feszültséget, fájdalmat, dühöt – valójában tehát egyfajta stresszlevezető technika is lehet.

A szitokszavak kimondása közben felpörög a vérkeringésünk, nő az endorfinszintünk, és még a fájdalomérzetünk is csökkenhet. Szóval egy-egy „a fene egye meg” nemcsak nyelvi, hanem pszichológiai értelemben is jól jöhet. Ráadásul évszázadok óta velünk vannak, már az őseink is használtak indulatszavakat, amikor valami nagyon nem tetszett nekik.

A csúnya szavak titkos élete

A magyar nyelv gyönyörű, de amikor káromkodásra kerül a sor, akkor válik igazán kreatívvá. Mondhatni, hogy a magyar ember választékosan tud csúnyán beszélni – már-már irodalmi szinten. A „nyavalya”, a „rosseb”, vagy a „krisztustudja” mind olyan kifejezések, amiket akár gyerekeink szájából is hallunk néha, mégsem gondolunk bele, mit mondunk ilyenkor pontosan. Pedig sokszor a jelentésük egészen sötét vagy groteszk eredetű.

Kvíz: Teszteld magad, mennyire ismered őket!

Most itt a lehetőség, hogy megtudd, mennyire vagy otthon a cifra káromkodások világában! Kvízünkben próbára tesszük a tudásod: vajon felismered a régi szitokszavak valódi jelentését? Eláruljuk: lesznek köztük olyanok is, amikre tutira rácsodálkozol.

Teszteld magad, és derítsd ki, hogy a káromkodás mestere vagy-e, vagy csak egy szitokszó-használó amatőr!