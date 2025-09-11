Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Őszi verskvíz: felismered a költőt a részlet alapján? Teszteld magad

irodalom vers ősz
Jónás Ágnes
2025.09.11.
Az ősz mindig is különleges időszak volt az ember életében: a természet lassulása, a rozsdaszínek kavalkádja, a lehulló levelek melankóliája mind-mind arra hív, hogy mi magunk is kicsit megálljunk és elcsendesedjünk. Érdemes ilyenkor minél több őszi témájú dologgal foglalkozni − ez alól a pumpkin spice latte és a versek sem kivételek. Teszteld magad kívzünkkel: mennyi őszi témájú verset ismersz?

A modern, digitális kütyükben tobzódó világban egyre nehezebb teret engedni az őszi lassulásnak − folyamatosan értesítések villannak a telefonunkon, állandóan görgetjük a híreket és közösségi oldalakat, és egyre nehezebb eljutni ahhoz a mélyebb figyelemhez, amely valóban feltölt, és amit úgy hívunk: csendes énidő. Pedig a bekuckózós, teázós énidőtől válik igazán értékessé egy-egy szabadnap vagy egy hétvége, illetve attól, ha megengedjük magunknak, hogy őszi témájú versekben merüljünk el. Teszteld magad kvízünkkel: te hány őszi verset ismersz?

őszi témájú
Őszi témájú verseket olvasva bekuckózni a kedvenc kötött pulcsidban - Ez az egyik legjobb énidő 
Forrás: Shutterstock

Miért kell ehhez őszi témájú vers? Miért nem elég, ha elolvasunk pár sort a telefonunkon? 

A válasz az egyszerű: a két befogadói élmény között óriási különbség van. Amikor az okostelefonon fogyasztunk tartalmat, legtöbbször töredezett figyelemmel tesszük: közben érkezik egy üzenet, felvillan egy reklám, eszünkbe jut valami, és már tovább is kattintunk. Az irodalom azonban másfajta jelenlétet kíván. Ha kezünkbe vesszük egy költő vagy író kötetét és csendben, zavartalanul olvassuk az őszi témájú verseket, akkor nem csupán szavakat értünk meg, hanem ritmusokat, zeneiséget, hangulatokat is befogadunk. 

Egy vers hat az értelmünkre és a lelki rezdüléseinre is: segít szavakat adni arra, amit talán mi magunk sem tudtunk megfogalmazni.

Ősszel különösen nagy jelentősége van ennek. A rövidülő nappalok, a hidegebb esték néha talán szomorúsággal töltenek el, de a szépirodalom ilyenkor kapaszkodót adhat.

Egy őszi témájú versnél nem lehet rohanni

A szavakat újra és újra meg kell ízlelni, hagyni, hogy jelentésük lassan kibontakozzon. Ez éppen ellentéte annak a gyors, felszínes fogyasztásnak, amely a digitális világot jellemzi. A versek által többek leszünk, mert megtanulunk jobban figyelni magunkra és másokra, emellett gazdagabbá válik a belső világunk és a szókincsünk. A költészet és a szépirodalom olyan tükör, amelyben nemcsak a világ, hanem saját lényünk is más fénytörésben látszik. Ebben a rohanós, digitális korban talán éppen erre van a legnagyobb szükségünk: egy-egy őszi estén bekuckózni, könyvet felnyitni, és hagyni, hogy a szavak lassan, mélyen hassanak ránk. Olyan ez, mint egy jó befektetés: önmagunkba és a lelkünkbe.

Most pedig tedd magad próbara kvízünkkel! Tudod, mely magyar költők őszi témájú versrészleteit hoztuk el?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 „Elhull a virág, eliramlik az élet… Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide!”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 „Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, Tarlott bokrai közt sárgult levél zörög.”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 "Az évek jöttek, mentek, elmaradtál Emlékeimből lassan, elfakult Arcképed a szívemben, elmosódott A vállaidnak íve, elsuhant A hangod és én nem mentem utánad Az élet egyre mélyebb erdejében."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 "Elzengett az őszi boros ének. Megfülledt már hüse a pincének. Szél s viz csap a csupasz szőllőtőre. Ludbőrzik az agyagos domb bőre, elömlik és puha sárrá rothad, mint mezitlen teste egy halottnak."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 „Párisba tegnap beszökött az Ősz, Szent Mihály útján suhant nesztelen, Kánikulában, halk lomb-esővel, Szentelt borongású, nagy Ősz jött velem.”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 "Egyszerre csak megfogtad a kezem, S alélt pilláim lassan felvetődtek, És éreztem: szivembe visszatér És zuhogó, mély zenével ered meg, Mint zsibbadt erek útjain a vér, A földi érzés: mennyire szeretlek!"

Ritka kincs vagy, ha ez az 5 szokás igaz rád

A pszichológusok szerint ezek a tulajdonságok árulják el, hogy valóban jó ember vagy.

A kínai horoszkóp szerint ez az 5 jegy a csúcson lesz ősszel

5 csillagjegy a csúcson lesz idén ősszel a kínai horoszkóp szerint

Helyesírási kvíz: ezt az egy szót senki nem tudja helyesen leírni, neked sikerül?

Töltsd ki legújabb helyesírási kvízünket, és kiderül, tudod-e, hogy egybe, külön, szótagolva vagy kötőjellel kell-e írni ezeket a nehéz magyar szavakat! Készen állsz a kihívásra?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
