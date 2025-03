Kvíz: 10 gyönyörű magyar szerelmes vers - Kitalálod, hogy ki írta?

Kvízünkből most felelevenítheted a híres magyar költők talán még híresebb szerelmes verseit. Végül is a szerelem az az érzés, amely még azokat is romantikus hangulatba hoz, akik egyébként nem vonzódnak az irodalomhoz vagy épp a versíráshoz. A szerelmes versek tökéletesen képesek szavakba önteni azt a mély és megfoghatatlan érzést, ami a szívünkben lakozik. De vajon emlékszel még a gimiben tanult versszakokra? Mi volt Petőfi legromantikusabb műve, vagy épp milyen szavakkal udvarolt Tóth Árpád Lichtmann Annának? Válaszold meg az alábbi szórakoztató kérdéseket anélkül, hogy rákeresnél az interneten az eredményre.

Kvíz: 10 kérdés a legszebb magyar szerelmes versekről

Vörösmarty Mihály, József Attila vagy Csokonai Vitéz Mihály költeményei kultúránk meghatározó alapjai, amelyeket valószínűleg még akkor is felismersz, ha úgy gondolod, már nem tudnál belőlük idézni. De vajon felismered még az iskolában tanult verseket csupán az első soraik alapján? Az alábbi kvíz 10 szerelmes versrészletet tartalmaz a magyar költők legromantikusabb alkotásaiból. Vajon rájössz, hogy ki írta az alábbi sorokat? Ha 10-ből 7-et eltalálsz, akkor átlagon felüli műveltséggel rendelkezel. Készen állsz? Hajrá!