Személyiségteszt: áruld el kedvenc őszi színed, megmondjuk ki vagy

Eljött az ősz, melynek legalább annyian örülnek, mint amennyien gyászruhát öltenek. Azonban tagadhatatlan, hogy az őszi színek gyönyörűek, mely egy szórakoztató személyiségteszt ihletforrása lett. A feladat roppant egyszerű, mindössze kedvenc őszi árnyalatunkat kell megnevezni, hogy felfedje rejtett személyiségjegyeinket a színpszichológia alapján. Neked melyik a kedvenced?

Forrás: E+

Személyiségteszt: Mit árul el rólad kedvenc őszi színed?

Sárga

A cserfes sárga a fiatalság, optimizmus, boldogság színe, nem csoda hát, hogy akinek ez a kedvenc színe, derűs személyiség, aki mások napját is képes bearanyozni. Élénk a képzelőerőd, igyekszel mindig a dolgok napos oldalát látni, kalandvágyó természet vagy, keresed a lehetőségeket új ismeretek szerzésére

Narancssárga

A színek jelentése szerint a narancssárga a vidámság, hatékonyság lelkesedés üde árnyalata. Akinek ez a kedvenc színe, minden valószínűség szerint nyitott, energikus személyiség élénk fantáziával, aki szeret a figyelem középpontjában lenni, másokat inspirálni.

Ugyanakkor nem ijednek meg az élet által támasztott elvárásoktól, inkább izgalmas kalandnak tekintik.

Vörös

Hogyha egy vadító vörösben érzed magad elemedben, akkor jószerivel szenvedélyes, erős egyéniség vagy, akinek fontos mások tisztelete, valamint saját identitása. Szenvedélyes ember vagy, aki nem fél bevállalni a kockázatot, duzzadsz az önbizalomtól, mely a hétköznapokon is megnyilvánul.

Bordó

A hideg és meleg színek nászából keletkező bordó kedvelői jó eséllyel határozott, ambiciózus személyiségek, akik nem viselik el, ha útjukba állnak. Kifejezetten keresed a kihívásokat, buzog benned az alkotói ösztön, terveidet mindig gondos tervezés útján valósítod meg.

Nem félsz viszont megnyílni másoknak, előszeretettel mutatod meg érzelmes oldaladat.

Barna

Amennyiben a visszafogott barna színt kedveled az ősz megannyi árnyalata közül, a személyiségteszt alapján a visszafogottság vezeti az életed. Rendezett, hűséges személyiség vagy, aki higgadtságával másokat is képes lenyugtatni. Kedveled az egyszerűséget, rusztikus dolgokat, két lábbal állsz a földön és nem szereted kiengedni az irányítást a kezeid közül.