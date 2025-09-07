Biztos nem vagyunk egyedül, ha azt mondjuk, hogy több pasiért is megdobbant már a szívünk, akik különböző vígjátéksorozatokban szerepeltek. Az egyik mindig romantikus, a másik folyton megnevettet, a harmadik csak ránk mosolyog és máris elolvadunk, a negyedik meg izgalmas kalandokra rángatna magával. Itt az idő, hogy te is megtudd, ki passzol hozzád a legjobban – töltsd ki a személyiségtesztünket és máris megkapod az eredményt!

Ebből a személyiségtesztből kiderül, hogy melyik dögös pasi illik hozzád

Forrás: Getty Images/arhiv



Személyiségteszt: melyik szitkom szépfiú illik hozzád?

1. Mi a zsánered?

A. Romantikus és álmodozó, aki mindig a szíve legmélyéről beszél.

B. Egy igazi szarkasztikus humorbomba, aki mellett egész nap nevethetsz.

C. Sármos, kicsit szeleburdi, de a szíve a helyén van.

D. Bohém, laza és vagány egyszerre.

2. Hol lenne a tökéletes első randitok?

A. Meghitt étteremben egy gyertyafényes vacsora.

B. Stand-up comedy esten, ahol együtt nevethettek.

C. Egy buliban, ahol mindenki titeket figyel.

D. A legspontánabb kalandon, mint egy lézerharc.

3. Melyik számodra a legfontosabb tulajdonság?

A. Őszinteség és érzelmi érettség.

B. Humor és éles ész.

C. Külső kisugárzás.

D. Spontaneitás.

4. Milyen számodra egy ideális este otthon közösen?

A. Filmnézés összebújva a kanapén.

B. Társasjáték szurkálódásokkal.

C. Táncolás a ház minden szegletében.

D. Akciófilm maraton és pizzarendelés.

5. Mi a legfontosabb számodra egy kapcsolatban?

A. Figyelmesség és romantika.

B. Nevetés és megbízhatóság.

C. Szenvedély és vonzalom.

D. Közös kalandok és izgalom.

6. Hogyan reagálsz, ha veszekedtek?

A. Őszintén elmondod a te oldalad és jön is egyből a nagy békülés.

B. Elpoénkodod az egészet.

C. Hagyod, hogy a másik elcsábítson.

D. Elsőre harsányan vitázol, majd csak nevetsz az egészen.

7. Mi számodra a legjobb közös hétvégi program?

A. Romantikus séta.

B. Sorozatmaraton és rengeteg kaja.

C. Koncert vagy buli.

D. Aktív pihenés.

8. Milyen ajándéknak örülnél a legjobban?

A. Kézzel írt szerelmes levél.

B. Egy humoros, személyre szabott apróság.

C. Egy szexi meglepi.

D. Közös élmény, mint egy utazás.

9. Mi lenne az álomnyaralásod?

A. Romantikus város, mint Párizs.

B. Pörgős nagyváros, mint London.

C. Bulis tengerpart, ahol üvölt a zene, mint Ibiza.

D. Kocsival bejárni egész Európát.

10. Mivel jellemeznéd magad?

A. Romantikus

B. Vicces

C. Szenvedélyes

D. Spontán

Eredmények

Ha legtöbbször az A opciót választottad: Ted Mosby (Így jártam anyátokkal)

Te még hiszel a szerelemben és odavagy a romantikus gesztusokért, így Ted lenne a tökéletes választás a számodra, mert ő fixen olyan pasi, aki a hosszú munkanap után is képes virággal hazaállítani és órákig beszélgetni a csillagokról.