Személyiségteszt: melyik szitkom szépfiú illik hozzád?

Biztos nem vagyunk egyedül, ha azt mondjuk, hogy több pasiért is megdobbant már a szívünk, akik különböző vígjátéksorozatokban szerepeltek. Az egyik mindig romantikus, a másik folyton megnevettet, a harmadik csak ránk mosolyog és máris elolvadunk, a negyedik meg izgalmas kalandokra rángatna magával. Itt az idő, hogy te is megtudd, ki passzol hozzád a legjobban – töltsd ki a személyiségtesztünket és máris megkapod az eredményt!
1. Mi a zsánered?
2. Hol lenne a tökéletes első randitok?
3. Melyik számodra a legfontosabb tulajdonság?
4. Milyen számodra egy ideális este otthon közösen?
5. Mi a legfontosabb számodra egy kapcsolatban?
6. Hogyan reagálsz, ha veszekedtek?
7. Mi számodra a legjobb közös hétvégi program?
8. Milyen ajándéknak örülnél a legjobban?
9. Mi lenne az álomnyaralásod?
10. Mivel jellemeznéd magad?
Te még hiszel a szerelemben és odavagy a romantikus gesztusokért, így Ted lenne a tökéletes választás a számodra, mert ő fixen olyan pasi, aki a hosszú munkanap után is képes virággal hazaállítani és órákig beszélgetni a csillagokról.
Biztosan imádod a humort és számodra a nevetés a legfontosabb dolog. Chandler lesz a te embered, mert mellette egy percre sem kell a mosolynak lefagynia az arcodról!
Úgy tűnik, kiérdemelted a tipikus szívtiprót: jóképű, magas, sportos egy gyönyörű mosollyal, amitől minden nő szíve elolvad. Talán nem ő a legélesebb kés a fiókban, de az biztos, hogy a kapcsolatotok minden pillanata izgalmas és szenvedélyes lesz.
Olyan pasira van szükséged, aki mellett sosem unalmas az élet, mert mindig a kalandokat keresed. Jake egy igazi vagány arc, aki bármikor képes valami spontán őrültségre.
