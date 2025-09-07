Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 7., vasárnap

Személyiségteszt: melyik szitkom szépfiú illik hozzád?

Gyüre Bernadett
2025.09.07.
A humor az, amit minden nő keres a férfiakban. Kíváncsi vagy, hogy melyik szitkom szépfiú lenne az álompárod? Töltsd ki a személyiségtesztet és megmondjuk, ki illene hozzád!

Biztos nem vagyunk egyedül, ha azt mondjuk, hogy több pasiért is megdobbant már a szívünk, akik különböző vígjátéksorozatokban szerepeltek. Az egyik mindig romantikus, a másik folyton megnevettet, a harmadik csak ránk mosolyog és máris elolvadunk, a negyedik meg izgalmas kalandokra rángatna magával. Itt az idő, hogy te is megtudd, ki passzol hozzád a legjobban – töltsd ki a személyiségtesztünket és máris megkapod az eredményt!

Ebből a személyiségtesztből kiderül, hogy melyik dögös pasi illik hozzád
Forrás:  Getty Images/arhiv


Személyiségteszt: melyik szitkom szépfiú illik hozzád?

1. Mi a zsánered?

  • A. Romantikus és álmodozó, aki mindig a szíve legmélyéről beszél.
  • B. Egy igazi szarkasztikus humorbomba, aki mellett egész nap nevethetsz.
  • C. Sármos, kicsit szeleburdi, de a szíve a helyén van.
  • D. Bohém, laza és vagány egyszerre.

2. Hol lenne a tökéletes első randitok?

  • A. Meghitt étteremben egy gyertyafényes vacsora.
  • B. Stand-up comedy esten, ahol együtt nevethettek.
  • C. Egy buliban, ahol mindenki titeket figyel.
  • D. A legspontánabb kalandon, mint egy lézerharc.

3. Melyik számodra a legfontosabb tulajdonság?

4. Milyen számodra egy ideális este otthon közösen?

  • A. Filmnézés összebújva a kanapén.
  • B. Társasjáték szurkálódásokkal.
  • C. Táncolás a ház minden szegletében.
  • D. Akciófilm maraton és pizzarendelés.

5. Mi a legfontosabb számodra egy kapcsolatban?

  • A. Figyelmesség és romantika.
  • B. Nevetés és megbízhatóság.
  • C. Szenvedély és vonzalom.
  • D. Közös kalandok és izgalom.

6. Hogyan reagálsz, ha veszekedtek?

  • A. Őszintén elmondod a te oldalad és jön is egyből a nagy békülés.
  • B. Elpoénkodod az egészet.
  • C. Hagyod, hogy a másik elcsábítson.
  • D. Elsőre harsányan vitázol, majd csak nevetsz az egészen.

7. Mi számodra a legjobb közös hétvégi program?

  • A. Romantikus séta.
  • B. Sorozatmaraton és rengeteg kaja.
  • C. Koncert vagy buli.
  • D. Aktív pihenés.

8. Milyen ajándéknak örülnél a legjobban?

  • A. Kézzel írt szerelmes levél.
  • B. Egy humoros, személyre szabott apróság.
  • C. Egy szexi meglepi.
  • D. Közös élmény, mint egy utazás.

9. Mi lenne az álomnyaralásod?

  • A. Romantikus város, mint Párizs.
  • B. Pörgős nagyváros, mint London.
  • C. Bulis tengerpart, ahol üvölt a zene, mint Ibiza.
  • D. Kocsival bejárni egész Európát.

10. Mivel jellemeznéd magad?

  • A. Romantikus
  • B. Vicces
  • C. Szenvedélyes
  • D. Spontán

Eredmények

Ha legtöbbször az A opciót választottad: Ted Mosby (Így jártam anyátokkal)

Te még hiszel a szerelemben és odavagy a romantikus gesztusokért, így Ted lenne a tökéletes választás a számodra, mert ő fixen olyan pasi, aki a hosszú munkanap után is képes virággal hazaállítani és órákig beszélgetni a csillagokról.

Ha legtöbbször a B opciót választottad: Chandler Bing (Jóbarátok)

Biztosan imádod a humort és számodra a nevetés a legfontosabb dolog. Chandler lesz a te embered, mert mellette egy percre sem kell a mosolynak lefagynia az arcodról!

Ha a legtöbbször a C opciót választottad: Michael Kelso (Azok a 70-es évek show)

Úgy tűnik, kiérdemelted a tipikus szívtiprót: jóképű, magas, sportos egy gyönyörű mosollyal, amitől minden nő szíve elolvad. Talán nem ő a legélesebb kés a fiókban, de az biztos, hogy a kapcsolatotok minden pillanata izgalmas és szenvedélyes lesz.

Ha legtöbbször a D opciót választottad: Jake Peralta (Brooklyn 99)

Olyan pasira van szükséged, aki mellett sosem unalmas az élet, mert mindig a kalandokat keresed. Jake egy igazi vagány arc, aki bármikor képes valami spontán őrültségre.

