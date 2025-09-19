Kvíz: ezt a Szívek Szállodája tesztet csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni

A Gilmore Girls, vagy magyarul Szívek szállodája kötelező sorozat ősszel. A karakterek, a pop kulturális utalások és a humor mind különlegessé teszik ezt a sitcomot. Ha még te sem kezdeted el idén újranézni, akkor ez a kvíz meghozza a kedvedet, de akkor is tesztelheted tudásod, ha vérbeli Szívek szállodája rajongó vagy, és kívülről tudod az összes részt!

Szívek szállodája kvíz

Forrás: NORTHFOTO

A Szívek szállodája igazi kultikus sorozattá vált, az imádni való karaktere, az őszi hangulata és a kivételes humora mindenkit elvarázsolt. Lorelai Gilmore és Rory Gilmore életének hullámhegyei és hullámvölgyei mellett a kisváros színes egyéniségei is magával ragadták az embereket. De itt van a valódi kérdés: te vagy a sorozat rajongói táborának legjobb 1%-a? Ismered minden egyes karakter legapróbb részletét is? Bizonyítsd be a Gilmore Girls sorozatkvízünkkel!