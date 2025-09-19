Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 19., péntek Vilhelmina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sorozat

Kvíz: ezt a Szívek Szállodája tesztet csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni

Alexis Bledel , Lauren Graham forgatás közben, Szívek szállodája
CBS - CBS Photo Archive
sorozat Szívek szállodája kvíz
Te is imádod a Rory és Jess közötti kémiát, vagy Lorelai és Luke civakodásait? Ha igazi rajongó vagy, akkor teszteld tudásod és töltsd ki a Szívek szállodája kvízünket.

A Gilmore Girls, vagy magyarul Szívek szállodája kötelező sorozat ősszel. A karakterek, a pop kulturális utalások és a humor mind különlegessé teszik ezt a sitcomot. Ha még te sem kezdeted el idén újranézni, akkor ez a kvíz meghozza a kedvedet, de akkor is tesztelheted tudásod, ha  vérbeli Szívek szállodája rajongó vagy, és kívülről tudod az összes részt!

Szívek szállodája sorozat szereplői
Szívek szállodája kvíz
Forrás: NORTHFOTO

Szívek szállodája kvíz

A Szívek szállodája igazi kultikus sorozattá vált, az imádni való karaktere, az őszi hangulata és a kivételes humora mindenkit elvarázsolt. Lorelai Gilmore és Rory Gilmore életének hullámhegyei és hullámvölgyei mellett a kisváros színes egyéniségei is magával ragadták az embereket. De itt van a valódi kérdés: te vagy a sorozat rajongói táborának legjobb 1%-a? Ismered minden egyes karakter legapróbb részletét is? Bizonyítsd be a Gilmore Girls sorozatkvízünkkel

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Kivel volt Rory első csókja?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Hol lakott Lorelai Roryval, amikor elszökött otthonról?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Mit épített Dean Rorynak, mielőtt elmondta, hogy szereti?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Mit adott Max Lorelai-nak, amikor megkérte a kezét?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mit épített Luke Lorelai esküvőjére?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Kit csókolt meg Rory, amikor még mindig együtt volt Deannel?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Ki zavarta meg Lorelai és Luke első csókját?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Kivel esik szerelmbe Rory a Yaleen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Mit csinált Rory, hogy édesanyja Lorelai megszakította vele a kapcsolatot?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Melyik városban játszódik a Szívek szállodája?

Szívek szállodája akkor és most: így néznek ki ma kedvenc szereplőink! – GALÉRIA

De vajon mi történt a Szívek szállodája szereplőivel azóta? Most elhoztuk, hogyan néznek ki ma, és mit csinálnak!

5 legjobb őszi sorozat és film, amitől azonnal bekuckózós hangulatba kerülsz

Mutatjuk a legjobbakat, amiktől azonnal őszi hangulatba kerülsz.

Bridgerton, Szex és New York vagy Szívek szállodája? A kedvenc sorozatod elárulja, milyen vagy valójában

A kedvenc sorozatod lehet a személyiséged titkos kulcsa!

Teszt: melyik ikonikus sorozat otthona illik legjobban személyiségedhez?

Ismerd meg melyik ikonikus lakás tükrözi a személyiséged esztétikáját!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu