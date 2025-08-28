5 legjobb őszi sorozat és film, amitől azonnal bekuckózós hangulatba kerülsz

Az őszben kétségtelenül van valami megfoghatatlan varázslat, ami egyszerre nosztalgikus és meghitt. Ez a gyönyörű évszak nemcsak az elmúlást, de valami újnak a kezdetét is jelenti: az iskolák újra megtelnek, a reggelek egyre csípősebbek és végre lehet kreatívan öltözködni. Jöhetnek a sárga, barna színek, burgundi körmök és a harisnyák. Na meg az őszi sorozat -és filmmaratonok.

Az egyik legjobb őszi sorozat a Szívek szállodája, ami garantáltan bekuckózós hangulatba hoz.

Forrás: CBS

Legjobb őszi sorozatok, ha a lelkedet melengetnéd

Nem csak a hűvösebb időjárás miatt szeretünk ősszel a tévé elé kuporodni, de vannak olyan klasszikusok, amiknek már a címe is őszi hangulatba hoz minket. Ha nem tudod, hogy mit nézz este, vagy csak vágysz már a kisvárosi, őszi hangulatra mutatjuk, milyen sorozatok és filmek a legjobbak.

1. Szívek szállodája

Rory és Lorelai Gilmore története egy csapásra őszi csodavilágba repít minket, ahol minden a kisvárosi rendezvényekről, családi kapcsolatokról és a szerelemről szól. Na meg a kávéról, jó sok kávéról. A verhetetlen anya-lánya páros életét végig követve forróság önti el a lelkünket, a sorozat nosztalgikus hangulata pedig azonnal őszbe csomagolja a nappalinkat és a szívünket is.

2. Virgin River

Az ősz valami újnak a kezdete. Talán az iskolás évekből maradt bennünk ez az érzés, hiszen mindig izgalmas volt új tanszereket vásárolni és új őszi ruhákban nekivágni az első iskolanapnak. Lehet, hogy éppen emiatt érezzük ősziesnek azokat a sorozatokat, amikben a szereplők új életet kezdenek, a vidéki élet pedig egyértelműen az őszbe csalogat minket. Ha ilyen sorozatot szeretnénk a Virgin River lesz a tökéletes választás, amiben a lélegzetelállító tájak meghittséget és otthonosságot adnak, a romantika pedig úgy takar be minket, mint egy puha, meleg takaró.

3. Riverdale

Ha ősz, akkor misztikum, és bár a rettegésnek inkább az október a hónapja, jó megágyazni a halloweeni hangulatnak egy-egy misztikus thrillerrel vagy krimivel. Főleg, ha jóképű tinifiúkat nézhetünk közben. A Riverdale tökéletesen hozza az iskolakezdési hangulatot, az outfitek pedig garantáltan megmozgatják majd a fantáziádat és hirtelen te is újra gimis akarsz majd lenni.