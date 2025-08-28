5 legjobb őszi sorozat és film, amitől azonnal bekuckózós hangulatba kerülsz

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.28.
Sárguló falevelek, kötött pulóver és egy forró kávé a kezünkben: más nem is kell a boldogsághoz ősszel. Már csak egy tökéletes őszi sorozat vagy film hiányzik, ami elé lekuporodhatunk. Mutatjuk a legjobbakat.

Az őszben kétségtelenül van valami megfoghatatlan varázslat, ami egyszerre nosztalgikus és meghitt. Ez a gyönyörű évszak nemcsak az elmúlást, de valami újnak a kezdetét is jelenti: az iskolák újra megtelnek, a reggelek egyre csípősebbek és végre lehet kreatívan öltözködni. Jöhetnek a sárga, barna színek, burgundi körmök és a harisnyák. Na meg az őszi sorozat -és filmmaratonok. 

őszi sorozat, film, őszi hangulat, Szívek szállodája, Harry Potter
Az egyik legjobb őszi sorozat a Szívek szállodája, ami garantáltan bekuckózós hangulatba hoz.
Forrás: CBS

Legjobb őszi sorozatok, ha a lelkedet melengetnéd

Nem csak a hűvösebb időjárás miatt szeretünk ősszel a tévé elé kuporodni, de vannak olyan klasszikusok, amiknek már a címe is őszi hangulatba hoz minket. Ha nem tudod, hogy mit nézz este, vagy csak vágysz már a kisvárosi, őszi hangulatra mutatjuk, milyen sorozatok és filmek a legjobbak.

1. Szívek szállodája

Rory és Lorelai Gilmore története egy csapásra őszi csodavilágba repít minket, ahol minden a kisvárosi rendezvényekről, családi kapcsolatokról és a szerelemről szól. Na meg a kávéról, jó sok kávéról. A verhetetlen anya-lánya páros életét végig követve forróság önti el a lelkünket, a sorozat nosztalgikus hangulata pedig azonnal őszbe csomagolja a nappalinkat és a szívünket is.

2. Virgin River

Az ősz valami újnak a kezdete. Talán az iskolás évekből maradt bennünk ez az érzés, hiszen mindig izgalmas volt új tanszereket vásárolni és új őszi ruhákban nekivágni az első iskolanapnak. Lehet, hogy éppen emiatt érezzük ősziesnek azokat a sorozatokat, amikben a szereplők új életet kezdenek, a vidéki élet pedig egyértelműen az őszbe csalogat minket. Ha ilyen sorozatot szeretnénk a Virgin River lesz a tökéletes választás, amiben a lélegzetelállító tájak meghittséget és otthonosságot adnak, a romantika pedig úgy takar be minket, mint egy puha, meleg takaró.

3. Riverdale

Ha ősz, akkor misztikum, és bár a rettegésnek inkább az október a hónapja, jó megágyazni a halloweeni hangulatnak egy-egy misztikus thrillerrel vagy krimivel. Főleg, ha jóképű tinifiúkat nézhetünk közben. A Riverdale tökéletesen hozza az iskolakezdési hangulatot, az outfitek pedig garantáltan megmozgatják majd a fantáziádat és hirtelen te is újra gimis akarsz majd lenni.

őszi sorozat, film, őszi hangulat, Szívek szállodája, Harry Potter
A Stranger Things kisvárosi borzongást, mégis otthonos összetartást hoz a nappalinkba.
 Forrás: Entertainment Pictures via ZUMA

4. Stranger Things

Ha már misztikum és borzongás, akkor nincs ősz Stranger Things maraton nélkül, ami nem csak a sulikezdés miatt illik az őszhöz, de a hangulatában is. A tökéletes színek és Hawkins rejtélye csak tovább fokozza a vágyat, hogy bekuckózz.

5. Sabrina hátborzongató kalandjai

És ha az őszben a szörnyeket, a szellemeket és a paranormális dolgokat szereted a legjobban, akkor ki ne hagyd a Sabrina hátborzongató kalandjait. Ha egy csipetnyi vérre és rettegésre vágysz, tudod mi a dolgod.

őszi sorozat, film, őszi hangulat, Szívek szállodája, Harry Potter
Ha őszi filmmaraton, akkor kihagyhatatlan a Harry Potter.
Forrás: Northfoto

Őszi filmek, amik puha takaróként borulnak ránk egy fázós délutánon

1. Ősz New Yorkban

Őszi filmekben tutira nem lövünk mellé, ha a 2000-es évek klasszikusait vesszük elő. Pláne, ha New Yorkban játszódik. A Nagy Alma valahogy magában hordozza a falevelek roppanását a Central Parkban, az elviteles pohárból való kávékortyolgatást és a romantikát. Winona Ryder és Richard Gere alakítása pedig garantáltan megfacsarja a szívünket az őszi New York díszletében.

2. Sztárom a párom

Ugyanezen okokból jó ötlet elővenni a Sztárom a páromat is, ami London tökéletes őszi hangulatával adja meg a meghitt hangulatot. A szerelem különös természetét bemutató film nem csak nosztalgikus, de szívet tépő is, ami sosem árt egy őszi szombat délután.

őszi sorozat, film, őszi hangulat, Szívek szállodája, Harry Potter
Talán a ruhák, a színek vagy London miatt, de a Sztárom a párom is tipikusan őszi hangulatú film.
 Forrás: Supplied by LMK / IPA

3. Holt költők társasága

Valamilyen megmagyarázhatatlan okból azok a filmek és sorozatok, amik iskolákban vagy kollégiumokban játszódnak, tagadhatatlanul őszi hangulatúak. Hát ha még egy bentlakásos iskoláról van szó, ahol egyenruhát hordanak. A Holt költők társasága pont az a film, amit megnézve egyszerre örülünk és sajnáljuk, hogy már nem vagyunk gimnazisták. Ezt a filmet kötelező ősszel megnézni, majd felállva skandálni: „Ó kapitány, kapitányom!”

4. Harry Potter

Ha ősz, akkor kihagyhatatlan a filmmaratonból a Harry Potter, aminek igazából bármelyik része tökéletes választás. A Harry Potter és a bölcsek kövében még halloweeni jelenet is van, de a Harry Potter és az azkabani fogoly is őszi hangulatot áraszt. Bármelyik rész is a kedvenced, csak jól dönthetsz. 

5. Mona Lisa mosolya

A retro filmek repertoárjából bátran válasszuk Julia Roberts klasszikusát, ami nem csak a bentlakásos lányiskola miatt őszi, de a színek és a környezet miatt is. Ha pedig szeretjük a női sorsokról, női szerepekről szóló filmeket, akkor ez az alkotás teli találat lesz. 

