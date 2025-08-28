5 legjobb őszi sorozat és film, amitől azonnal bekuckózós hangulatba kerülsz

Az őszben kétségtelenül van valami megfoghatatlan varázslat, ami egyszerre nosztalgikus és meghitt. Ez a gyönyörű évszak nemcsak az elmúlást, de valami újnak a kezdetét is jelenti: az iskolák újra megtelnek, a reggelek egyre csípősebbek és végre lehet kreatívan öltözködni. Jöhetnek a sárga, barna színek, burgundi körmök és a harisnyák. Na meg az őszi sorozat -és filmmaratonok.
Nem csak a hűvösebb időjárás miatt szeretünk ősszel a tévé elé kuporodni, de vannak olyan klasszikusok, amiknek már a címe is őszi hangulatba hoz minket. Ha nem tudod, hogy mit nézz este, vagy csak vágysz már a kisvárosi, őszi hangulatra mutatjuk, milyen sorozatok és filmek a legjobbak.
Rory és Lorelai Gilmore története egy csapásra őszi csodavilágba repít minket, ahol minden a kisvárosi rendezvényekről, családi kapcsolatokról és a szerelemről szól. Na meg a kávéról, jó sok kávéról. A verhetetlen anya-lánya páros életét végig követve forróság önti el a lelkünket, a sorozat nosztalgikus hangulata pedig azonnal őszbe csomagolja a nappalinkat és a szívünket is.
Az ősz valami újnak a kezdete. Talán az iskolás évekből maradt bennünk ez az érzés, hiszen mindig izgalmas volt új tanszereket vásárolni és új őszi ruhákban nekivágni az első iskolanapnak. Lehet, hogy éppen emiatt érezzük ősziesnek azokat a sorozatokat, amikben a szereplők új életet kezdenek, a vidéki élet pedig egyértelműen az őszbe csalogat minket. Ha ilyen sorozatot szeretnénk a Virgin River lesz a tökéletes választás, amiben a lélegzetelállító tájak meghittséget és otthonosságot adnak, a romantika pedig úgy takar be minket, mint egy puha, meleg takaró.
Ha ősz, akkor misztikum, és bár a rettegésnek inkább az október a hónapja, jó megágyazni a halloweeni hangulatnak egy-egy misztikus thrillerrel vagy krimivel. Főleg, ha jóképű tinifiúkat nézhetünk közben. A Riverdale tökéletesen hozza az iskolakezdési hangulatot, az outfitek pedig garantáltan megmozgatják majd a fantáziádat és hirtelen te is újra gimis akarsz majd lenni.
Ha már misztikum és borzongás, akkor nincs ősz Stranger Things maraton nélkül, ami nem csak a sulikezdés miatt illik az őszhöz, de a hangulatában is. A tökéletes színek és Hawkins rejtélye csak tovább fokozza a vágyat, hogy bekuckózz.
És ha az őszben a szörnyeket, a szellemeket és a paranormális dolgokat szereted a legjobban, akkor ki ne hagyd a Sabrina hátborzongató kalandjait. Ha egy csipetnyi vérre és rettegésre vágysz, tudod mi a dolgod.
Őszi filmekben tutira nem lövünk mellé, ha a 2000-es évek klasszikusait vesszük elő. Pláne, ha New Yorkban játszódik. A Nagy Alma valahogy magában hordozza a falevelek roppanását a Central Parkban, az elviteles pohárból való kávékortyolgatást és a romantikát. Winona Ryder és Richard Gere alakítása pedig garantáltan megfacsarja a szívünket az őszi New York díszletében.
Ugyanezen okokból jó ötlet elővenni a Sztárom a páromat is, ami London tökéletes őszi hangulatával adja meg a meghitt hangulatot. A szerelem különös természetét bemutató film nem csak nosztalgikus, de szívet tépő is, ami sosem árt egy őszi szombat délután.
Valamilyen megmagyarázhatatlan okból azok a filmek és sorozatok, amik iskolákban vagy kollégiumokban játszódnak, tagadhatatlanul őszi hangulatúak. Hát ha még egy bentlakásos iskoláról van szó, ahol egyenruhát hordanak. A Holt költők társasága pont az a film, amit megnézve egyszerre örülünk és sajnáljuk, hogy már nem vagyunk gimnazisták. Ezt a filmet kötelező ősszel megnézni, majd felállva skandálni: „Ó kapitány, kapitányom!”
Ha ősz, akkor kihagyhatatlan a filmmaratonból a Harry Potter, aminek igazából bármelyik része tökéletes választás. A Harry Potter és a bölcsek kövében még halloweeni jelenet is van, de a Harry Potter és az azkabani fogoly is őszi hangulatot áraszt. Bármelyik rész is a kedvenced, csak jól dönthetsz.
A retro filmek repertoárjából bátran válasszuk Julia Roberts klasszikusát, ami nem csak a bentlakásos lányiskola miatt őszi, de a színek és a környezet miatt is. Ha pedig szeretjük a női sorsokról, női szerepekről szóló filmeket, akkor ez az alkotás teli találat lesz.
