Lauren Graham

Visszatér a Szívek szállodája, de a rajongók máris kiborultak: sok titokra fog fény derülni

Alexis Bledel , Lauren Graham forgatás közben, Szívek szállodája
CBS - CBS Photo Archive
Lauren Graham Szívek szállodája Alexis Bledel Gilmore Girls
Jónás Ágnes
2025.08.26.
25 év telt el azóta, hogy először bepillanthattunk a bájos Stars Hollow nevű kisváros mindennapjaiba. A Szívek szállodája sorozat idén októberben lesz 25 éves, ennek alkalmából a készítők nagy bejelentést tettek, ám a rajongók öröme gyorsan csalódottságba fordult.

A rajongók vegyes érzésekkel fogadták a hírt, miszerint Stars Hollow imádott csapata a 25. évforduló alkalmából visszatér a képernyőre, igaz, nem új évaddal, hanem egy dokumentumfilmmel. A Lorelai és Rory anya-lánya párossal fémjelzett Szívek szállodája doku a sorozat kulisszái mögé enged bepillantást, és Searching for Stars Hollow címmel fut majd, ám bemutatójának dátuma egyelőre nem ismert.

szívek szállodája
A Szívek szállodája szereplőinek egy része - Ma is imádjuk különleges humorukat 
Forrás: Getty Images North America

Szívek szállodája újra - De hol itt a hiba?

A filmet Meghna Balakumar és Kevin Konrad Hanna rendezi, és több régi kedvenc színész is feltűnik majd benne, köztük Kelly Bishop (Emily Gilmore), Jared Padalecki (Dean Forester) és Chad Michael Murray (Tristan Dugray). A készítők emellett Keiko Agenát (Lane Kim), Liz Torrest (Miss Patty) és Sally Strutherst (Babette Dell) is visszahívták, más ismert mellékszereplők mellett. 

Nos, a felsorolt nevek között nem szerepelnek azok a színészek, akik a sorozatot világhírűvé tették, nevezetesen Lauren Graham, aki Lorelai Gilmore-t alakította és Rory (Alexis Bledel), aki a lányát játszotta.

Ők valószínűleg nem vesznek részt a projektben, így hát nem csoda, hogy a rajongók kiakadtak, hiszen a történet szíve-lelke Lorelai és lánya, Rory voltak, akiknek mindennapjait a Stars Hollow nevű álmos kisvárosban követhettük végig anyai gondokkal, családi vitákkal, szerelmekkel és persze kettejük különleges kapcsolatával. Scott Patterson (Luke Danes) és Melissa McCarthy részvételét sem erősítették meg a Gilmore girls-alkotók, ráadásul a sorozat ötletgazdái, Amy Sherman-Palladino és férje, Daniel Palladino sem kapcsolódnak be a dokumentumfilm készítésébe. A Szívek szállodája szereposztás tehát némileg gyérre sikeredik. Egy rajongó ezt írta az X-en:

„Keresem Lauren Grahamet, Alexis Bledelt, Scott Pattertont, Milo Ventimigliát, Amy Sherman-Palladinót és Daniel Palladinót.”

Másvalaki így fogalmazott:

„25 év után sincs Lorelai–Rory újraegyesülés? Merész húzás.” Valakinek inkább Searching for Lauren Graham and Alexis Bledel címmel kellene dokumentumfilmet forgatnia, mert szükségünk van rájuk.”

A sajtóközlemény szerint a dokumentumfilm a sorozat kulturális jelentőségét vizsgálja majd, interjúkat láthatunk a szereplőkkel és a stábtagokkal, de fény derül sok-sok kulisszatitokra is. Meghna Balakumar, az egyik alkotó elmondta: „Az eddigi interjúk igazi örömöt jelentettek számunkra. Több mint száz órányi anyagot vettünk fel, tele történetekkel, kommentárokkal, kritikákkal. A következő hónapokban további interjúk készülnek, hogy a lehető legteljesebb, friss és hiteles képet adjuk a sorozat hatásáról és örökségéről.” 

szívek szállodája
Stílusosan kávéval, a főszereplők kedvenc italával. Itt még Amy Sherman executive producerrel és  Peter Roth-tal, a Warner Bros. vezérigazgatójával.
Forrás: WireImage

A dokumentumfilm producere, Jim Demonakos így fogalmazott: „A Searching for Stars Hollow megmutatja, hogyan született meg a Gilmore Girls, miért képes ma is generációkat megszólítani, és miként alakított ki világszerte rajongói közösséget egyedi humorával, szívével és popkulturális utalásaival. Ez a dokumentumfilm nemcsak a sorozat szerelmeseinek szól, hanem mindenkinek, akit érdekel, hogyan formálja a kultúra az egyéni életeket.” A sorozat 2000 és 2007 között futott, majd 2016-ban a Netflix bemutatta a Gilmore Girls: A Year in the Life című négyrészes folytatást, amely arra helyezte a fókuszt, hogy mi történt a szereplőkkel az eredeti befejezés után közel tíz évvel. Scott Patterson a The Hollywood Reporternek elárulta: ő örülne, ha a stáb időről időre újra összeállna. (És mi is).

„Nagyon jó lenne minden évben, vagy legalább kétévente leforgatni négy új fejezetet. Könnyen ment, és rengeteg örömöt adott. A nézők pedig úgy érezhették, hogy végre kaptak egyfajta lezárást.”

