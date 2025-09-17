Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda Zsófia

Te emlékszel még, miért szakították félbe a Kacsameséket? – 90-es - 2000-es évek kvíze

Profimedia - IFTN
retró 2000-es évek 90-es évek kvíz
Pópity Balázs
2025.09.17.
Sokaknak maradandó traumát okozott, amikor a Kacsamesék közepén egyszer csak elsötétült a képernyő, és Chopin Gyászindulója csendült fel. Ekkor indult a Jóbarátok és Britney karrierje is. Most kvízünkkel tesztelheted, mennyire maradtak meg a 90-es évek legemlékezetesebb pillanatai.

A 90-es évek egyszerre voltak vadak és ártatlanok: Spice Girls poszterek lógtak a falon, VHS-en tekertük vissza a Titanic legromantikusabb pillanatait, és ha valaki felvette a vezetékes telefont, megszakadt az internet. A tévé volt az ablakunk a világra, és néha olyan pillanatokat kaptunk tőle, amiket sosem felejtünk el. Ilyen volt, amikor Dagobert bácsi kalandját félbeszakította a valóság... Most kvíz formájában idézheted fel, mennyit őriztél meg ebből a korszakból.

vhs 90-es évek 2000-es évek
A VHS kazetta, mint a 90-es évek ikonikus tárgya.
Forrás: Shutterstock

Meglepő retró pillanatok a 90-es évekből

Egy biztos: történelmi idők voltak. 

A kereskedelmi tévék születése

1997-ben elindult a két kereskedelmi csatornánk, és ezzel végleg búcsút intettünk a kétcsatornás világ unalmának. Hirtelen minden háztartásban divat lett, hogy az egész család együtt nézi a színes díszleteket és a hangos show-műsorokat, na és persze a szappanoperákat.

VHS, mint a korszak szimbóluma

A 90-es évek igazi királynője a VHS volt: fekete műanyag téglák, amelyekből egy egész nemzedék tanulta meg a „Visszapörgetni kötelező!” szabályt a kölcsönzőben. A magyar háztartásokban ott sorakoztak a polcon a feliratozott kazetták: „Dallas 1-3. rész”, „Tüskevár”, vagy a fél ország által felvett Jóbarátok-maraton. A VHS volt a családi mozi, a kalózkultúra és a házi videók aranykora – amíg meg nem jelent a DVD, és mindenki elfelejtette, hogy egyszer 300 forint bírságot kellett fizetnie egy elfelejtett visszatekerésért.

Jóbarátok-mánia

Bár a sorozat már a 90-es évek elején elindult Amerikában, hozzánk kicsit később gyűrűzött be – de onnantól kezdve a fél ország követte végig a Jóbarátok életét. Aki nem értette Chandler poénjait, az jobb, ha hallgatott a suliban, különben ciki lett.

iWiW, a magyar Facebook

Az igazi robbanás a 2000-es évek közepén jött: mindenki ott volt, aki számított. A mai szemmel teljesen béna dizájn és villogó gifek ellenére ez volt a közösségi háló, ahol menőzni lehetett, hány ismerősöd van. Ha nem volt iWiW-profilod, akkor nem is léteztél.

A betárcsázós internet pokla

A modem hangját ma már legfeljebb nosztalgikus videókban hallhatod, de akkoriban a netezés luxus volt. Ha anyád felvette a telefont, azonnal megszakadt a kapcsolat, és kezdhetted újra a 15 perces betöltést egy darab JPG-képhez. És persze percdíjat számoltak, ezért nem volt olcsó mulatság.

A 2000-es évek fapados internete, a Teletext

A távirányítóval lehetett bepötyögni a háromjegyű kódokat, és úgy lapozgatni a híreket, mint valami kőkorszaki weboldalon. Itt néztük meg a friss időjárást, a lottószámokat, a sporteredményeket és a tévéműsort. A grafika persze olyan volt, mintha a Paint legelső verziójában rakták volna össze, de abban az időben ez tényleg úgy hatott, mintha megnyílt volna az információs szupersztráda. 

Te mire emlékszel még? Töltsd ki a kvízt!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mi miatt szakítótták félbe a Kacsameséket (DuckTales) 1993. december 12‑én a köztévén?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Melyik városban halt meg Diana hercegné 1997-ben?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Ki alakította Ross Gellert a Jóbarátok sorozatban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik évben mutatták be a Mátrix első részét?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Ki énekelte a „Baby One More Time” című világslágert?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Melyik ország nyerte a 1998-as labdarúgó-világbajnokságot?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mi volt a világ első klónozott bárányának neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Melyik évben indult a YouTube?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik Spice Girl kapta a „Sporty” becenevet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Ki játszotta Jack-et a Titanicban?

A Jóbarátok sztárja, aki nem tudta megmenteni saját magát – 56 éves lenne Matthew Perry

Matthew Perry halála még mindig nem lezárt történet. Karrierje, függőségei és jótékony céljai mögött egy olyan ember állt, akit a világ Chandlerként ismert – de a valóság ennél jóval bonyolultabb volt.

10-ből csak 1 ember tudja hibátlanul kitölteni ezt a szólások és közmondások kvízt

Tedd próbára tudásodat! Vajon hogyan folytatódnak helyesen a magyar szólások és közmondások? Töltsd ki kvízünket és derítsd ki, mennyire ismered ezeket a klasszikus mondásokat.

Emlékszel még a Blöff ikonikus jeleneteire? Teszteld le magadat kvízünkkel

Guy Ritchie rendezése tele volt vérrel, humorral, pimasz karakterekkel – és azzal a bizonyos kutyával, aki többet zabált, mint kellett volna.

 

