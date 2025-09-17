Te emlékszel még, miért szakították félbe a Kacsameséket? – 90-es - 2000-es évek kvíze

A 90-es évek egyszerre voltak vadak és ártatlanok: Spice Girls poszterek lógtak a falon, VHS-en tekertük vissza a Titanic legromantikusabb pillanatait, és ha valaki felvette a vezetékes telefont, megszakadt az internet. A tévé volt az ablakunk a világra, és néha olyan pillanatokat kaptunk tőle, amiket sosem felejtünk el. Ilyen volt, amikor Dagobert bácsi kalandját félbeszakította a valóság... Most kvíz formájában idézheted fel, mennyit őriztél meg ebből a korszakból.
Egy biztos: történelmi idők voltak.
1997-ben elindult a két kereskedelmi csatornánk, és ezzel végleg búcsút intettünk a kétcsatornás világ unalmának. Hirtelen minden háztartásban divat lett, hogy az egész család együtt nézi a színes díszleteket és a hangos show-műsorokat, na és persze a szappanoperákat.
A 90-es évek igazi királynője a VHS volt: fekete műanyag téglák, amelyekből egy egész nemzedék tanulta meg a „Visszapörgetni kötelező!” szabályt a kölcsönzőben. A magyar háztartásokban ott sorakoztak a polcon a feliratozott kazetták: „Dallas 1-3. rész”, „Tüskevár”, vagy a fél ország által felvett Jóbarátok-maraton. A VHS volt a családi mozi, a kalózkultúra és a házi videók aranykora – amíg meg nem jelent a DVD, és mindenki elfelejtette, hogy egyszer 300 forint bírságot kellett fizetnie egy elfelejtett visszatekerésért.
Bár a sorozat már a 90-es évek elején elindult Amerikában, hozzánk kicsit később gyűrűzött be – de onnantól kezdve a fél ország követte végig a Jóbarátok életét. Aki nem értette Chandler poénjait, az jobb, ha hallgatott a suliban, különben ciki lett.
Az igazi robbanás a 2000-es évek közepén jött: mindenki ott volt, aki számított. A mai szemmel teljesen béna dizájn és villogó gifek ellenére ez volt a közösségi háló, ahol menőzni lehetett, hány ismerősöd van. Ha nem volt iWiW-profilod, akkor nem is léteztél.
A modem hangját ma már legfeljebb nosztalgikus videókban hallhatod, de akkoriban a netezés luxus volt. Ha anyád felvette a telefont, azonnal megszakadt a kapcsolat, és kezdhetted újra a 15 perces betöltést egy darab JPG-képhez. És persze percdíjat számoltak, ezért nem volt olcsó mulatság.
A távirányítóval lehetett bepötyögni a háromjegyű kódokat, és úgy lapozgatni a híreket, mint valami kőkorszaki weboldalon. Itt néztük meg a friss időjárást, a lottószámokat, a sporteredményeket és a tévéműsort. A grafika persze olyan volt, mintha a Paint legelső verziójában rakták volna össze, de abban az időben ez tényleg úgy hatott, mintha megnyílt volna az információs szupersztráda.
