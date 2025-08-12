Ezek az ételek fognak végleg eltűnni a magyar asztalokról a Z generáció miatt – Íme, a lista

Miközben a boomerek és az X generáció még jó szívvel kanalazta a töltött káposztát vagy kocsonyát, a mai húszasok inkább smoothie-t reggeliznek, zabkását esznek, és rendelnek egy színes poke tálat. A Z generáció nem csak másképp él, másképp is eszik – és ez bizony kihat a teljes magyar konyhakultúrára.

A Z generáció étkezési kultúrája gyökeresen eltér a korábbiakétól: folyami halat például alig esznek.

Forrás: Shutterstock

A Z generáció életmódja gyökeresen más, így az étkezési szokásaik is

A Z generáció már nem kedveli a zselés állagú vagy erős ízű ételeket, mint a kocsonya, kenyérpuding, máj hagymával, vagy a konzervek és pástétomok – ezek sokaknak csak a gyerekkori „meg kell enni” emléket jelentik, nem pedig az örömteli étkezést. A túl egyszerű „falusi” magyar ételek sem túl népszerűek a körükben, így a pásztortarhonya vagy a dödölle se készül már a konyhájukban. Ők inkább tudatosabban étkeznek, sokan kerülik a feldolgozott, zsíros vagy „furcsa állagú” ételeket. Azonban nem ők az első generáció, akik alapjában változtatják meg a magyar ételek palettáját. Az Y generáció tagjai egyre kevesebbet főznek, ráadásul sokan inkább a gyorsan elkészíthető recepteket részesítik előnyben. Így az olyan időigényesebb, pepecselősebb ételek, mint a halászlé, már nem készül együtt a gyerekekkel, így az Alpha generáció nem is találkozik velük a konyhában, maximum a nagyi asztalán.

Ezeket a magyar ételeket felejthetjük el lassan a generációs különbségek miatt:

Kocsonya – a zselés állag a legtöbb Z generációsnál egyet jelent a „kösz, nem” érzéssel

Halászlé – sok a macera vele, halat meg amúgy is kevesen esznek

Sült máj hagymával – túl erős íz, és már az illatával is baj van

Rakott kel, rakott karfiol – a főtt káposztás, besameles, zsíros ételeket sokan nehéznek érzik

Tüdőpörkölt, pacal – a belsőségeket már a Y generáció is hanyagolta, de most végképp eltűnhetnek

Zsíros kenyér hagymával – a boomerek kedvence, de ma már csak retró poén

Házi lekvárok és kompótok – a bolti cukormentes verziók kiszorították őket

Lebbencsleves, tojásos nokedli uborkasalátával – sok Z generációsnak ezek már „csóró kaják”

Leáldozóban a magyar ételek népszerűsége. A generációs különbség magával hozta az egészségesebb, gyorsan elkészíthető fogásokat.

Forrás: Shutterstock

Mik jönnek helyettük?

Avokádós pirítós, mert jól mutat Instagramon és egészséges

Buddha-tálak quinoa-val, csicseriborsóval, tofuval

Vegán és növényi alapú alternatívák – növényi tej, húshelyettesítők

Wrapek, poke tálak, tésztasaláták – könnyű, gyors és változatos

Matcha latte, cold brew kávé, zöld smoothie – italfogyasztásban is trendi a váltás

Street food helyett egészséges ételek házhoz szállítása – főzni sokan nem főznek, de tudatosan rendelnek

Ez több mint étel: életmódváltás

A generációs különbség nemcsak arról szól, hogy ki mit szeret enni, hanem arról is, mit veszünk át más kultúrákból és mit veszítünk el a sajátunkból. A Z generáció számára az étkezés nemcsak táplálkozás, hanem önkifejezés és tudatosság. Fontos számukra a fenntarthatóság, az egészség, és az is, hogy az ételük vizuálisan is élményt nyújtson. Ezzel szemben a magyar hagyományos ételek – bármennyire is laktatóak és ízesek – sokszor nehezek, zsírosak és „nem elég trendik”. Persze nem baj, hogy fejlődünk és változunk, de azért fájó, hogy azok az ételek, amiket még a nagyi is a sparhelt tetején rotyogtatott, lassan eltűnnek. A generációs különbség tehát nemcsak az életmódban, hanem a tányéron is megmutatkozik, és lehet, hogy egyszer majd mi is nosztalgiával sóhajtunk fel, amikor eszünkbe jutnak az elfelejtett régi magyar ételek.