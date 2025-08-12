Ezek az ételek fognak végleg eltűnni a magyar asztalokról a Z generáció miatt – Íme, a lista

Miközben a boomerek és az X generáció még jó szívvel kanalazta a töltött káposztát vagy kocsonyát, a mai húszasok inkább smoothie-t reggeliznek, zabkását esznek, és rendelnek egy színes poke tálat. A Z generáció nem csak másképp él, másképp is eszik – és ez bizony kihat a teljes magyar konyhakultúrára.
A Z generáció már nem kedveli a zselés állagú vagy erős ízű ételeket, mint a kocsonya, kenyérpuding, máj hagymával, vagy a konzervek és pástétomok – ezek sokaknak csak a gyerekkori „meg kell enni” emléket jelentik, nem pedig az örömteli étkezést. A túl egyszerű „falusi” magyar ételek sem túl népszerűek a körükben, így a pásztortarhonya vagy a dödölle se készül már a konyhájukban. Ők inkább tudatosabban étkeznek, sokan kerülik a feldolgozott, zsíros vagy „furcsa állagú” ételeket. Azonban nem ők az első generáció, akik alapjában változtatják meg a magyar ételek palettáját. Az Y generáció tagjai egyre kevesebbet főznek, ráadásul sokan inkább a gyorsan elkészíthető recepteket részesítik előnyben. Így az olyan időigényesebb, pepecselősebb ételek, mint a halászlé, már nem készül együtt a gyerekekkel, így az Alpha generáció nem is találkozik velük a konyhában, maximum a nagyi asztalán.
A generációs különbség nemcsak arról szól, hogy ki mit szeret enni, hanem arról is, mit veszünk át más kultúrákból és mit veszítünk el a sajátunkból. A Z generáció számára az étkezés nemcsak táplálkozás, hanem önkifejezés és tudatosság. Fontos számukra a fenntarthatóság, az egészség, és az is, hogy az ételük vizuálisan is élményt nyújtson. Ezzel szemben a magyar hagyományos ételek – bármennyire is laktatóak és ízesek – sokszor nehezek, zsírosak és „nem elég trendik”. Persze nem baj, hogy fejlődünk és változunk, de azért fájó, hogy azok az ételek, amiket még a nagyi is a sparhelt tetején rotyogtatott, lassan eltűnnek. A generációs különbség tehát nemcsak az életmódban, hanem a tányéron is megmutatkozik, és lehet, hogy egyszer majd mi is nosztalgiával sóhajtunk fel, amikor eszünkbe jutnak az elfelejtett régi magyar ételek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.