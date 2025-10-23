Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök

Ne emiatt bukd el a melót: 4 fejtörő, amit a cégvezetők állásinterjúkon is bevetnek

Shutterstock - Roman Samborskyi
feladvány teszt állásinterjú
Nagy Kata
2025.10.23.
Az állásinterjúkon előszeretettel vetnek be a vezetők különböző fejtörőket, hogy ezekkel is teszteljék a leendő munkaerő kreativitását és gyors reakcióját. Vajon te átmennél a teszten? Próbáld ki a trükkös fejtörőinket, és kiderül!

Ezek a fejtörők, bár elsőre könnyűnek tűnnek, valójában komplikáltabbak, mint gondolnád!

fiatal alkalmazott egy fejtörőn gondolkodik
Akár egy egyszerű fejtörőn is múlhat a sikeres állásinterjú
Forrás: Shutterstock

4 gyakori állásinterjús fejtörő 

Ha értetlenül állnál az elképzelés előtt, hogy egy állásinterjún a HR-es találós kérdéseket tegyen fel neked, akkor jobb, ha hozzászoksz a gondolathoz, ugyanis manapság egyre gyakrabban vetik be ezt a módszert azért, hogy teszteljék a leendő munkaerő egyes készségeit. 

Ezek a feladványok ugyanis remekül megmutatják, hogy ki mennyire hajlamos a kreatív gondolkodásra és a problémamegoldásra, így egy pillantás alatt leszűrhetőek a jelentkező valódi erényei. 

Persze senkit nem biztatunk a csalásra, de ha esetleg pont állást keresel és szeretnél biztos lenni abban, hogy jól szerepelsz az interjún, akkor nem árt, ha felkészíted magad ezekkel a kis feladványokkal – ha mást nem, legalább menőzhetsz majd velük a haverok előtt. Felkészültél rá, hogy teszteld magad? Akkor gyerünk! 

1. Az eső 

Az első feladvány elképesztően egyszerű: egy férfiról szól, aki éppen az utcán sétál, amikor elkezd szakadni az eső. Nincsen nála sem esernyő, sem esőkabát, sem kalap, de még egy füzet sem, amit a feje felé tarthatna, mégsem lesz vizes a haja. Hogyan lehetséges ez? 

Man battles with an umbrella bending inward under the force of strong winds, man caught in downpour. Person navigating crosswalk in the rain suffers from strong wind. Motion blur effect, soft effect
Miért nem lesz vizes esőben a férfi haja?
Forrás: Shutterstock

Megoldás: A férfi kopasz. 

2. Az orvos

A második feladványban egy férfi súlyosan megsérült, a baleset helyszínéről azonnal a kórházba szállították. Az orvos belépett a sürgősségire, ránézett a betegre és azt mondta: „Nem tudom megműteni. Ő a fiam”.  Az orvos azonban nem a fiú apja volt. Hogyan lehetséges ez? 

Portrait of a Surgical Team Conducting an Operation in a Dark Hospital Room with Technological Equipment. Black Male Surgeon Having a Discussion with a Nurse while Having an Active Procedure
Miért nem műtötte meg az orvos a sérült férfit?
Forrás: Shutterstock

Megoldás: Az orvos a férfi anyja. 

3. Megosztani vagy nem osztani? 

A harmadik fejtörőnk egy egyszerű találós kérdés, ami kiválóan teszteli a kreatív gondolkodást. Mi az, amit megtarthatsz, de nem oszthatsz meg, és ha már egyszer megosztottad, többé nem tarthatod meg? 

Group of young friends fighting for snacks at lively party with joyful energy. Concept of food sharing, pop culture, gen z togetherness, social media lifestyle, and collective fun.
Nem oszthatod meg, de meg sem tarthatod?
Forrás: Shutterstock

Megoldás: A titok

4. A labirintus 

Éppen egy labirintusból próbálsz kijutni, de három ajtó elé érkezel. A jobboldali ajtó mögött egy lávagödör van. A középsőben halálos gáz van, a baloldaliban pedig egy oroszlán, ami három hónapja nem evett. Melyik ajtón lépsz be? 

Aerial view about the Labyrinth of Csillagösvény of Ópusztaszer, Hungary
Merre mennél tovább?
Forrás: Shutterstock

Megoldás: A baloldaliba, hiszen ha három hónapja nem evett az oroszlán, akkor minden bizonnyal már elpusztult. 

