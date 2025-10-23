Ne emiatt bukd el a melót: 4 fejtörő, amit a cégvezetők állásinterjúkon is bevetnek

Ezek a fejtörők, bár elsőre könnyűnek tűnnek, valójában komplikáltabbak, mint gondolnád!

Akár egy egyszerű fejtörőn is múlhat a sikeres állásinterjú

4 gyakori állásinterjús fejtörő

Ha értetlenül állnál az elképzelés előtt, hogy egy állásinterjún a HR-es találós kérdéseket tegyen fel neked, akkor jobb, ha hozzászoksz a gondolathoz, ugyanis manapság egyre gyakrabban vetik be ezt a módszert azért, hogy teszteljék a leendő munkaerő egyes készségeit.

Ezek a feladványok ugyanis remekül megmutatják, hogy ki mennyire hajlamos a kreatív gondolkodásra és a problémamegoldásra, így egy pillantás alatt leszűrhetőek a jelentkező valódi erényei.

Persze senkit nem biztatunk a csalásra, de ha esetleg pont állást keresel és szeretnél biztos lenni abban, hogy jól szerepelsz az interjún, akkor nem árt, ha felkészíted magad ezekkel a kis feladványokkal – ha mást nem, legalább menőzhetsz majd velük a haverok előtt. Felkészültél rá, hogy teszteld magad? Akkor gyerünk!

1. Az eső

Az első feladvány elképesztően egyszerű: egy férfiról szól, aki éppen az utcán sétál, amikor elkezd szakadni az eső. Nincsen nála sem esernyő, sem esőkabát, sem kalap, de még egy füzet sem, amit a feje felé tarthatna, mégsem lesz vizes a haja. Hogyan lehetséges ez?

Miért nem lesz vizes esőben a férfi haja?

Megoldás: A férfi kopasz.

2. Az orvos

A második feladványban egy férfi súlyosan megsérült, a baleset helyszínéről azonnal a kórházba szállították. Az orvos belépett a sürgősségire, ránézett a betegre és azt mondta: „Nem tudom megműteni. Ő a fiam”. Az orvos azonban nem a fiú apja volt. Hogyan lehetséges ez?

Miért nem műtötte meg az orvos a sérült férfit?

Megoldás: Az orvos a férfi anyja.

3. Megosztani vagy nem osztani?

A harmadik fejtörőnk egy egyszerű találós kérdés, ami kiválóan teszteli a kreatív gondolkodást. Mi az, amit megtarthatsz, de nem oszthatsz meg, és ha már egyszer megosztottad, többé nem tarthatod meg?

Nem oszthatod meg, de meg sem tarthatod?

Megoldás: A titok

4. A labirintus

Éppen egy labirintusból próbálsz kijutni, de három ajtó elé érkezel. A jobboldali ajtó mögött egy lávagödör van. A középsőben halálos gáz van, a baloldaliban pedig egy oroszlán, ami három hónapja nem evett. Melyik ajtón lépsz be?