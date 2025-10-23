Ne emiatt bukd el a melót: 4 fejtörő, amit a cégvezetők állásinterjúkon is bevetnek

Ezek a fejtörők, bár elsőre könnyűnek tűnnek, valójában komplikáltabbak, mint gondolnád!
4 gyakori állásinterjús fejtörő
Ha értetlenül állnál az elképzelés előtt, hogy egy állásinterjún a HR-es találós kérdéseket tegyen fel neked, akkor jobb, ha hozzászoksz a gondolathoz, ugyanis manapság egyre gyakrabban vetik be ezt a módszert azért, hogy teszteljék a leendő munkaerő egyes készségeit.
Ezek a feladványok ugyanis remekül megmutatják, hogy ki mennyire hajlamos a kreatív gondolkodásra és a problémamegoldásra, így egy pillantás alatt leszűrhetőek a jelentkező valódi erényei.
Persze senkit nem biztatunk a csalásra, de ha esetleg pont állást keresel és szeretnél biztos lenni abban, hogy jól szerepelsz az interjún, akkor nem árt, ha felkészíted magad ezekkel a kis feladványokkal – ha mást nem, legalább menőzhetsz majd velük a haverok előtt. Felkészültél rá, hogy teszteld magad? Akkor gyerünk!
1. Az eső
Az első feladvány elképesztően egyszerű: egy férfiról szól, aki éppen az utcán sétál, amikor elkezd szakadni az eső. Nincsen nála sem esernyő, sem esőkabát, sem kalap, de még egy füzet sem, amit a feje felé tarthatna, mégsem lesz vizes a haja. Hogyan lehetséges ez?
Megoldás: A férfi kopasz.
2. Az orvos
A második feladványban egy férfi súlyosan megsérült, a baleset helyszínéről azonnal a kórházba szállították. Az orvos belépett a sürgősségire, ránézett a betegre és azt mondta: „Nem tudom megműteni. Ő a fiam”. Az orvos azonban nem a fiú apja volt. Hogyan lehetséges ez?
Megoldás: Az orvos a férfi anyja.
3. Megosztani vagy nem osztani?
A harmadik fejtörőnk egy egyszerű találós kérdés, ami kiválóan teszteli a kreatív gondolkodást. Mi az, amit megtarthatsz, de nem oszthatsz meg, és ha már egyszer megosztottad, többé nem tarthatod meg?
Megoldás: A titok
4. A labirintus
Éppen egy labirintusból próbálsz kijutni, de három ajtó elé érkezel. A jobboldali ajtó mögött egy lávagödör van. A középsőben halálos gáz van, a baloldaliban pedig egy oroszlán, ami három hónapja nem evett. Melyik ajtón lépsz be?
Megoldás: A baloldaliba, hiszen ha három hónapja nem evett az oroszlán, akkor minden bizonnyal már elpusztult.