Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 1., szerda Malvin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rejtvény

Ez a szarvas annyira elbújt, hogy 20 emberből csak 1 találja meg - Neked menne?

rejtvény optikai illúzió teszt
Life
2025.10.01.
„Nem látja a fától az erdőt.” Ismerős ez a mondás? Ebben az optikai rejtvényben is erdőben fogsz járni, és bizony lehet, hogy valamit épp a fáktól nem fogsz látni.

Mennyire jó a szemed és a megfigyelőképességed? Megtalálod 10 másodperc alatt az erdőben bujkáló szarvast? Tedd próbára magad ebben a nehéz optikai illúziós rejtvényben! 

optikai illlúzió, fejtörő rejtvény
Teszteld magad ezzel a rejtvénnyel, és közben érezd jól magad!
Forrás: Shutterstock

Az erdő rejtélye adja a alapját ennek a rejtvénynek

Azt hiszed, hogy bármit képes vagy kiszúrni akár másodpercek alatt is? Ez a trükkös vizuális rejtvény most kideríti! A feladat egyszerűnek tűnik, mégsem sikerül csak húsz emberből egynek időben megtalálni a megoldást. A fák, az árnyékok és a színek tökéletesen elrejtik a szarvast, mintha a természet maga akarta volna elbújtatni. Nézd meg alaposan a képet, mert mindössze 10 másodperced van megtalálni az agancsos állatot. A kihívás tehát adott. Nézzük, hogyan boldogulsz vele, hajrá!

rejtvény, fejtörő optikai illúzió
Ez a rejtvény feladja a leckét!
Forrás:  YouTube 

Tippek a megoldáshoz:

Ha nem megy elsőre, ne keseredj el, hiszen ez tényleg nehéz feladvány. Íme néhány tipp, ami segíthet:

  • Próbáld más szögből szemlélni a képet, akár egy kicsit oldalra döntve a fejed.
  • Zárd ki a zavaró tényezőket, és koncentrálj a részletekre.
  • Ne csak a szarvas alakját keresd, figyeld meg a körvonalakat, amelyek beleolvadnak a háttérbe.

Megtaláltad? 

Ha sikerült, akkor gratulálunk, tényleg elképesztő szemed van! Ha viszont most nem jártál sikerrel, ne csüggedj! Dobd el a stoppert, és próbáld meg időkorlát nélkül vagy gyakorolj, hogy legközelebb jobban menjen. Most pedig mutatjuk a megoldás. Nézd meg jól, hol rejtőzött a állat, és ellenőrizd, hogy jól vadásztál-e a részletekre!

optikai illúzió rejtvény megoldás
Az optikai illúzió megoldása.
Forrás:  YouTube 

Miért rajongunk az ilyen típusú online rejtvényekért?

Az optikai illúziók nem véletlenül vonzzák az embereket. Egyszerre kapcsolnak ki és tanítanak minket, hiszen megmutatják, mennyire különleges módon dolgozza fel agyunk a látottakat. Ezek a képek a színekkel, formákkal és mintákkal játszanak, miközben az elménk automatikusan próbálja kitölteni a hiányosságokat. Emiatt történhet meg, hogy valamit látni vélünk, ami valójában nincs ott, vagy épp nem veszünk észre valamit, ami szinte az orrunk előtt rejtőzik. Nem csoda, hogy ezek a virtuális fejtörők világszerte hatalmas népszerűségnek örvendenek, hiszen egyszerre szórakoztatják az elmét és fejlesztik a megfigyelőképességet.

Tükörszámos IQ-teszt kihívás: hol bújik a fordított 37 és 73 ebben a végtelen 37 sorozatban?

Koncentráció, gyorsaság, alapos megfigyelőképesség. Rendelkezel ezekkel a képességekkel? Akkor tedd próbára magad ezzel az agyafúrt IQ-teszttel. Lássuk, sikerül-e 7 másodperc alatt teljesítened!

Neked sikerül? Találd meg a kakukktojást 10 másodperc alatt, és tartozz az elithez

Látszólag hat egyforma, neon színekben pompázó esernyő van a képen, de van egy, ami mégis különbözik a többitől. Ez a kakukktojásjáték nem olyan könnyű, mint elsőre hinnéd.

Optikai illúzió: csak a kiemelkedően magas IQ-val rendelkezők képesek megtalálni a 4 macskát

Szereted a cicákat? Akkor ez a trükkös feladvány most neked szól. Nincs más dolgod, mint megtalálni mind a négy macskát ebben az optikai illúzióban. De siess, csak 7 másodperced van rá. Vajon sikerül?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu