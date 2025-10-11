Bloody Mary, Síró asszony, Fej nélküli lovas? Te vajon melyik kísértet lennél a személyiséged alapján?

Bloody Mary? Síró asszony? Vagy más legendás szellemek illenek inkább hozzád a személyiséged alapján? Gyerekek milliói rettegtek ezektől a hátborzongató és ijesztő kísértetektől, akik minden idők legfélelmetesebb rémei. Mivel nemsokára itt a Halloween, összeállítottunk egy személyiségtesztet, amivel kiderítheted, hogy melyik közismert kísértet lehetnél a tulajdonságaid alapján.
Biztosan hallhattál már a legismertebb kísértetekről. Ha más nem, akkor a Félig fejnélküli Nick a Harry Potter filmekből és a Bloody Mary koktél ismerősen csenghetnek. Olyan tesztet állítottunk össze, amellyel könnyedén kiderítheted, hogy melyik hírhedt legenda főszereplője lehetnél. Lássuk is a vérszomjas tesztet, amit csak a bátraknak ajánlunk!
A) pontban éjfélkor
B) éjszaka
C) ha úgy tartja kedved
D) bármikor
A) nem merik összetörni
B) megbosszulod
C) konfliktuskerülő vagy, ezért inkább odébb állsz
D) neked nincs is szíved
A) hogy ijesztgethesd az embereket
B) a gyerekeid
C) a fejed
D) a szépséged
A) hirtelen haragú vagy
B) bosszúszomjas vagy
C) feledékeny vagy
D) hiú vagy
A) mindegy, csak legyen ott tükör
B) vízpart
C) ahova a kedvenc négylábúd visz
D) az utcák és parkok
A) vörös
B) kék
C) zöld
D) lila
A) a zsebtükröd nélkül
B) mentőmellény nélkül
C) a kalapod nélkül (reméled benne van a fejed)
D) arcmaszk nélkül
Számold össze a pontjaidat, hogy megtudd, melyik kísértet vagy te!
A személyiséged alapján leginkább Bloody Mary lennél a kísértetek közül. Bloody Mary gonosz szelleme egy városi legenda, aki a hiedelmek szerint megvakította vagy megölte az áldozatait.
Megidézéséhez éjfélkor háromszor a tükör előtt kell kimondani a nevét, ennek hatására boszorkányként, holttestként vagy véres ruhás szellemként jelenik meg.
A spanyol legenda szerint élt egy Llorona nevű síró asszony, aki fiatal és gyönyörű nőként hozzáment egy férfihoz, de az elhagyta. Különféle változatai vannak a monda befejezésének. Egyes helyeken úgy tartják, bosszúból megölte a közös gyerekeiket, de vannak olyanok is, akik szerint belefulladtak a tengerbe.
Az asszony a halála után síró szellemként tért vissza és azóta is gyászolja a gyermekeit, felébresztve ezzel az alvó embereket.
A világhírű fej nélküli lovas kísértete illik leginkább a személyiségedhez, ha a C-re voksoltál legtöbbször. Ez a szellem már a középkor óta kísérti az embereket a folklór szerint.
A legenda szerint a lovas állandóan a fejét keresi, ha hordja azt, ha nem.
A japán legendákban él egy kísértet, aki elől lehetetlen sértetlenül elmenekülni. A nő férje szamuráj volt, aki a monda szerint megcsonkította − felvágta a száját, mert félt, hogy az asszony félrelép. A szellem maszkban járja az utcákat és azt kérdezgeti az emberektől, hogy szép-e.
Ha nemmel válaszolsz azonnal megöl egy ollóval, ha pedig igennel, akkor leveszi a maszkot, hogy megmutassa az egész arcát, ami a gyerekek emlékezetébe ég örökre.
Szeretnél Halloweenkor Bloody Mary szellemének öltözni? Kattints a videóra a smink megtekintéséért!
