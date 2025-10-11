Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 11., szombat

Bloody Mary, Síró asszony, Fej nélküli lovas? Te vajon melyik kísértet lennél a személyiséged alapján?

Melyik kísértet lennél a személyiséged alapján? Töltsd ki a tesztünket, hogy megtudd!
Shutterstock - Anton Vierietin
szellem kísértetsztori személyiségteszt legenda tulajdonság kísértet monda halloween
Kővári F. Luca
2025.10.11.
Melyik legendás szellem lennél a világhírűen hátborzongató mondákból? Töltsd ki a személyiségtesztet, hogy megtudd!

Bloody Mary? Síró asszony? Vagy más legendás szellemek illenek inkább hozzád a személyiséged alapján? Gyerekek milliói rettegtek ezektől a hátborzongató és ijesztő kísértetektől, akik minden idők legfélelmetesebb rémei. Mivel nemsokára itt a Halloween, összeállítottunk egy személyiségtesztet, amivel kiderítheted, hogy melyik közismert kísértet lehetnél a tulajdonságaid alapján.

Milyen kísértetet rejt a személyiséged? Csak egy módon derítheted ki...irány a teszt!
Milyen kísértetet rejt a személyiséged? Csak egy módon derítheted ki...irány a teszt!
Forrás: Shutterstock

Halloweeni kísértet-személyiségteszt: melyik legendás szellem alakja illik hozzád?

Biztosan hallhattál már a legismertebb kísértetekről. Ha más nem, akkor a Félig fejnélküli Nick a Harry Potter filmekből és a Bloody Mary koktél ismerősen csenghetnek. Olyan tesztet állítottunk össze, amellyel könnyedén kiderítheted, hogy melyik hírhedt legenda főszereplője lehetnél. Lássuk is a vérszomjas tesztet, amit csak a bátraknak ajánlunk!

Halloweeni kísértetteszt:

Mikor kísérted az embereket?

A) pontban éjfélkor
B) éjszaka
C) ha úgy tartja kedved
D) bármikor

Hogyan viselkedsz, ha összetörik a szívedet?

A) nem merik összetörni
B) megbosszulod
C) konfliktuskerülő vagy, ezért inkább odébb állsz
D) neked nincs is szíved

Mi a legfontosabb a számodra?

A) hogy ijesztgethesd az embereket
B) a gyerekeid
C) a fejed
D) a szépséged

Mi a legnagyobb gyengeséged?

A) hirtelen haragú vagy
B) bosszúszomjas vagy
C) feledékeny vagy
D) hiú vagy

Mi a kedvenc helyed?

A) mindegy, csak legyen ott tükör
B) vízpart
C) ahova a kedvenc négylábúd visz
D) az utcák és parkok

Mi a kedvenc színed?

A) vörös
B) kék
C) zöld
D) lila

Milyen kiegészítő nélkül nem indulnál el otthonról?

A) a zsebtükröd nélkül
B) mentőmellény nélkül
C) a kalapod nélkül (reméled benne van a fejed)
D) arcmaszk nélkül

Számold össze a pontjaidat, hogy megtudd, melyik kísértet vagy te!

Ha a legtöbb válaszod A: Bloody Mary

Bloody Mary szelleme előjön a tükörből.
Bloody Mary szelleme előjön a tükörből.
Forrás: Shutterstock

A személyiséged alapján leginkább Bloody Mary lennél a kísértetek közül. Bloody Mary gonosz szelleme egy városi legenda, aki a hiedelmek szerint megvakította vagy megölte az áldozatait. 

Megidézéséhez éjfélkor háromszor a tükör előtt kell kimondani a nevét, ennek hatására boszorkányként, holttestként vagy véres ruhás szellemként jelenik meg.

Ha a legtöbb válaszod B: Síró asszony

A Síró asszony szelleme éjszaka képes álmukból felverni az embereket.
A Síró asszony szelleme éjszaka képes álmukból felverni az embereket.
Forrás: Shutterstock

A spanyol legenda szerint élt egy Llorona nevű síró asszony, aki fiatal és gyönyörű nőként hozzáment egy férfihoz, de az elhagyta. Különféle változatai vannak a monda befejezésének. Egyes helyeken úgy tartják, bosszúból megölte a közös gyerekeiket, de vannak olyanok is, akik szerint belefulladtak a tengerbe. 

Az asszony a halála után síró szellemként tért vissza és azóta is gyászolja a gyermekeit, felébresztve ezzel az alvó embereket.

Ha a legtöbb válaszod C: Fej nélküli lovas

A Fej nélküli lovas szelleme vágtat az éjszakában, hogy megtalálja a fejét.
A Fej nélküli lovas szelleme vágtat az éjszakában, hogy megtalálja a fejét.
Forrás: Shutterstock

A világhírű fej nélküli lovas kísértete illik leginkább a személyiségedhez, ha a C-re voksoltál legtöbbször. Ez a szellem már a középkor óta kísérti az embereket a folklór szerint. 

A legenda szerint a lovas állandóan a fejét keresi, ha hordja azt, ha nem.

Ha a legtöbb válasz a D: Kuchisake-onna

A japán monda szerint a Felvágott szájú nő elől senki nem menekülhet.
A japán monda szerint a Felvágott szájú nő elől senki nem menekülhet.
Forrás: Shutterstock

A japán legendákban él egy kísértet, aki elől lehetetlen sértetlenül elmenekülni. A nő férje szamuráj volt, aki a monda szerint megcsonkította − felvágta a száját, mert félt, hogy az asszony félrelép. A szellem maszkban járja az utcákat és azt kérdezgeti az emberektől, hogy szép-e. 

Ha nemmel válaszolsz azonnal megöl egy ollóval, ha pedig igennel, akkor leveszi a maszkot, hogy megmutassa az egész arcát, ami a gyerekek emlékezetébe ég örökre.

