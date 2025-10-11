Bloody Mary, Síró asszony, Fej nélküli lovas? Te vajon melyik kísértet lennél a személyiséged alapján?

Bloody Mary? Síró asszony? Vagy más legendás szellemek illenek inkább hozzád a személyiséged alapján? Gyerekek milliói rettegtek ezektől a hátborzongató és ijesztő kísértetektől, akik minden idők legfélelmetesebb rémei. Mivel nemsokára itt a Halloween, összeállítottunk egy személyiségtesztet, amivel kiderítheted, hogy melyik közismert kísértet lehetnél a tulajdonságaid alapján.

Milyen kísértetet rejt a személyiséged? Csak egy módon derítheted ki...irány a teszt!

Forrás: Shutterstock

Halloweeni kísértet-személyiségteszt: melyik legendás szellem alakja illik hozzád?

Biztosan hallhattál már a legismertebb kísértetekről. Ha más nem, akkor a Félig fejnélküli Nick a Harry Potter filmekből és a Bloody Mary koktél ismerősen csenghetnek. Olyan tesztet állítottunk össze, amellyel könnyedén kiderítheted, hogy melyik hírhedt legenda főszereplője lehetnél. Lássuk is a vérszomjas tesztet, amit csak a bátraknak ajánlunk!

Halloweeni kísértetteszt:

Mikor kísérted az embereket?

A) pontban éjfélkor

B) éjszaka

C) ha úgy tartja kedved

D) bármikor

Hogyan viselkedsz, ha összetörik a szívedet?

A) nem merik összetörni

B) megbosszulod

C) konfliktuskerülő vagy, ezért inkább odébb állsz

D) neked nincs is szíved

Mi a legfontosabb a számodra?

A) hogy ijesztgethesd az embereket

B) a gyerekeid

C) a fejed

D) a szépséged

Mi a legnagyobb gyengeséged?

A) hirtelen haragú vagy

B) bosszúszomjas vagy

C) feledékeny vagy

D) hiú vagy

Mi a kedvenc helyed?

A) mindegy, csak legyen ott tükör

B) vízpart

C) ahova a kedvenc négylábúd visz

D) az utcák és parkok

Mi a kedvenc színed?

A) vörös

B) kék

C) zöld

D) lila

Milyen kiegészítő nélkül nem indulnál el otthonról?

A) a zsebtükröd nélkül

B) mentőmellény nélkül

C) a kalapod nélkül (reméled benne van a fejed)

D) arcmaszk nélkül

Számold össze a pontjaidat, hogy megtudd, melyik kísértet vagy te!

Ha a legtöbb válaszod A: Bloody Mary

Bloody Mary szelleme előjön a tükörből.

Forrás: Shutterstock

A személyiséged alapján leginkább Bloody Mary lennél a kísértetek közül. Bloody Mary gonosz szelleme egy városi legenda, aki a hiedelmek szerint megvakította vagy megölte az áldozatait.

Megidézéséhez éjfélkor háromszor a tükör előtt kell kimondani a nevét, ennek hatására boszorkányként, holttestként vagy véres ruhás szellemként jelenik meg.

Ha a legtöbb válaszod B: Síró asszony