Kvíz vérbeli versimádóknak: hogyan folytatódnak a híres magyar versek? — Csak a legprofibbak érnek el 8 pontot

memória Szép versek kvíz
Jónás Ágnes
2025.10.06.
A mai világban már minden könnyen elérhető az interneten, adódik hát a kérdés: vajon miért várják el az iskolás gyerekektől még mindig, hogy fejből tudjanak bizonyos verseket? Az alábbiakban erre próbálunk válaszokat adni, a végén pedig rajtad a sor, hogy teszteld, be tudod-e fejezni az irodalmi kvízünkben szereplő híres magyar verseket.

A verstanulást az agy tréningjének is szokás nevezni, hiszen éppúgy karbantart, mint egy kvíz vagy egy keresztrejtvény. A versek a tartalmon, a ritmuson, a rímeken és a szavakon keresztül fejlesztik a gyermekek ritmusérzékét, memóriáját, segítik a helyes hangsúly kialakítását és a beszédértést. Régen a közösségek a verseken keresztül adták tovább a hagyományaikat, erősítették a kapcsolatot szülők és gyerekek között.

A versek olvasása jót tesz az agyunknak és a lelkünknek is — A kívzünkből pedig megtudhatod, hány versre emlékszel
Néha el kell bújni a versek világában

Ha hangosan olvasunk egy verset, felfedezhetjük a költemény ritmusát, zeneiségét, a hangok lüktetését és a szöveg ütemét. A kisgyermekek − beleértve a csecsemőket és az óvodásokat is − talán még nem értik a szavakat, de érezik a ritmust, és ösztönösen utánozzák a versmondót. A versek világa serkenti a képzeletet és a kreativitást, arra ösztönözve a gyermekeket, hogy gondolkodjanak a kereteken kívül, új kérdéseket tegyenek fel és új gondolatokat fogalmazzanak meg saját maguktól. Mai pörgős, sokszor zaklatott világunkban különösen nagy szükség van arra, hogy elmerüljünk egy kedves kis fiktív világban, hogy aztán újult erővel vághassunk neki az előttünk álló feladatoknak. (Például az alábbi irodalmi kvíznek!)

Jöjjön az kvíz!

Most kiderül, mekkora irodalomrajongó vagy − csak vérbeli versimádóknak sikerül 8 pontot elérni ezen a kvízen. Tudod folytatni a híres magyar verseket?

1/8 Tüzesen süt le a nyári nap sugára /Az ég tetejéről a juhászbojtárra. Hogyan folytatódik Petőfi Sándor János vitéze?
2/8 Ady Endre Kocsi-út az éjszakában című verse hogy szól tovább? Milyen csonka ma a Hold, Az éj milyen sivatag, néma,
3/8 József Attila Tiszta szívvel című verse hogy folytatódik? Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám,
4/8 Nagy László Ki viszi át a Szerelmet? című verse az egyik legszebb magyar szerelmes vers. Hogy folytatódik? Létem ha végleg lemerűlt, ki imád tücsök-hegedűt?
5/8 Tudod folytatni Kölcsey Ferenc Himnuszát? Isten, áldd meg a magyart/Jó kedvvel, bőséggel,
6/8 És hogy szól tovább Vörösmarty Mihály Szózata? Hazádnak rendületlenűl/Légy híve, oh magyar;
7/8 Radnóti Miklós Nem tudhatom című költeményének mi a következő sora? Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
8/8 Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című költeményének mi a következő sora? Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van,

 

