Kvíz vérbeli versimádóknak: hogyan folytatódnak a híres magyar versek? — Csak a legprofibbak érnek el 8 pontot

A verstanulást az agy tréningjének is szokás nevezni, hiszen éppúgy karbantart, mint egy kvíz vagy egy keresztrejtvény. A versek a tartalmon, a ritmuson, a rímeken és a szavakon keresztül fejlesztik a gyermekek ritmusérzékét, memóriáját, segítik a helyes hangsúly kialakítását és a beszédértést. Régen a közösségek a verseken keresztül adták tovább a hagyományaikat, erősítették a kapcsolatot szülők és gyerekek között.

A versek olvasása jót tesz az agyunknak és a lelkünknek is — A kívzünkből pedig megtudhatod, hány versre emlékszel

Néha el kell bújni a versek világában

Ha hangosan olvasunk egy verset, felfedezhetjük a költemény ritmusát, zeneiségét, a hangok lüktetését és a szöveg ütemét. A kisgyermekek − beleértve a csecsemőket és az óvodásokat is − talán még nem értik a szavakat, de érezik a ritmust, és ösztönösen utánozzák a versmondót. A versek világa serkenti a képzeletet és a kreativitást, arra ösztönözve a gyermekeket, hogy gondolkodjanak a kereteken kívül, új kérdéseket tegyenek fel és új gondolatokat fogalmazzanak meg saját maguktól. Mai pörgős, sokszor zaklatott világunkban különösen nagy szükség van arra, hogy elmerüljünk egy kedves kis fiktív világban, hogy aztán újult erővel vághassunk neki az előttünk álló feladatoknak. (Például az alábbi irodalmi kvíznek!)

Jöjjön az kvíz!