Ly vagy j? 10-ből 10 pontot csak a magyar lakosság 30 %-a ér el ebben a helyesírási kvízben

Nő gondolkodik, körülötte kérdéjelek
Shutterstock - Roman Samborskyi
dilemma helyesírási kvíz helyesírási hiba
Jónás Ágnes
2025.09.28.
Jól ment a nyelvtan az általános iskolában, és hamar megtanultad, mely szavakat írjuk ly-nal és melyeket j-vel? Helyesírási kvízünkkel most tesztelheted, mire emlékszel.

Vigyázz, mert 10-ből 10 pontot csak a magyar lakosság 30%-a tud elérni. Kifog rajtad a helyesírási kvíz vagy sem? 

helyesírási kvíz
 A legrutinosabbakat is gondolkodóba ejti néha, hogy ly-nal vagy j-vel írandóak-e egyes szavak. Helyesírási kvízünkkel te is tesztelheted magad.
Forrás: Shutterstock

Azt mindenki megtanulta az iskolában helyesírás órán, hogy a szó első betűje – a lyuk kivételével – csak „j” lehet. A régi magyar nyelvben létezett egy l-szerű hang, amit ly betűkapcsolattal jelöltek, vagyis az ómagyarban az „ly” tulajdonképpen egy „l” és egy „j” hang összeolvadásából állt össze, ami aztán fokozatosan kiveszett. Részben a ma is használatos l hanggá alakult, ezt őrzik olyan szavak, mint például a zsemlye-zsemle. Mire az 1800-as évek elején beköszöntött a nyelvújítás kora, már végleg eltűnt a régi l hang, és azóta a „j” hangot kétféleképpen jelöljük (j-ly), de ugyanúgy ejtjük. Éppen ezért okoz oly' sok problémát írásban

Sokan örülnének neki, ha eltörölnék az ly-t – Egyszerűbb lenne egy helyesírási kvíz kitöltése is

Kicsit olyan ez, mint az óraátállítás dilemmája. Még logika is lenne benne, hiszen ugyanúgy ejtjük az összes ly-os és j-s szót, ha azonban az „ly” megszűnne, az óriási terhet róna a nyelvészekre, ráadásul anyagi terhet is jelentene az „ly” eltörlése a sajtótermékek és a könyvek (iskolai tankönyvek) újranyomtatásával.  Mit tehetünk, hogy ne állítson folyton dilemma elé a „ly” és „j”? Ha érzésből ne megy, be kell magolni az ly-os szavakat. És a kivételeket is, amiket j-vel írunk. Az alábbi kvízben 10-ből 10 pontot csak a magyar lakosság 30 %-a ér el. Teszteld, te benne vagy-e!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik alak a helyes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Melyik alak a helyes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Melyik alak a helyes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik szót írtuk le helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mit gondolsz, j vagy ly betűvel írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Melyik alak a helyes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Melyik a helyes forma?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Hogyan írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik a helyes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Melyik a helyes írásmód?

 

