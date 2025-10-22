Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Személyiségteszt: melyik 90-es évekbeli akciósztár lenne a titkos bűnös élvezeted?

Személyiségteszt: Melyik 90-es évek akciósztár csavarná el a fejed?
Northfoto - 20th Century Fox
férfiideál teszt személyiségteszt
Terminátorok, tökéletes katonák és sebezhető veteránok szeretnék elnyerni a kegyeidet. Derítsd ki személyiségtesztünkkel, hogy melyik akciósztár érne célt nálad!

A 80-as és 90-es évek akciófilmjei máig hatalmas kultuszszámba mennek, és az akkoriban felbukkant sztárok legendás alakjai azóta is a popkultúra szerves részei. De vajon miért olyan ellenállhatatlanok ezek a karakterek és a hozzájuk kapcsolódó színészek a mai napig? Többek között erre keressük a választ, de arra is adunk lehetőséget, hogy egy személyiségteszt során kiderítsd, neked melyik akciósztár tudná elcsavarni a fejed.

90-es évek akciósztárjai - személyiségteszt
Ebben a személyiségtesztben ugyan nem szerepel, de Kurt Russel is hatalmas akciósztár.
Forrás: Profimedia

Személyiségteszt, ami felfedi álmaid retro akcióhősét 

A 90-es évek akciósztárjai olyan karizmával bírnak, hogy még ma is képesek elvarázsolni rajongóikat. Ezek a férfiak nem csupán brutális izmaikkal, hanem kemény jellemükkel és szívvel-lélekkel megformált szerepeikkel váltak legendává. Bár a mai férfiideálok között egyre inkább megjelennek a kifinomultság, érzelmi intelligencia és sokszínűség jellemzői, a 90-es évek akcióhősei az irgalmat nem tűrő bátorság és önfeláldozás mintaképei voltak. 

A legtöbb nagy akciósztár a 80-as évek közepén tűnt fel, majd vált a 90-es évek legmeghatározóbb színészeivé. Arnold Schwarzenegger például már 1984-ben maga volt a halálosztó, három évvel később pedig a dzsungelben vette fel a harcot a Predatorral.  Sylvester Stallone a Rocky után Rambo alakjával vált a küzdelem és a túlélés szimbólumává, míg a spárgakirály, Jean-Claude Van Damme a különleges harcművészeti tudásával és egyedi stílusával hozott frissességet a zsánerbe – emlékezz csak vissza a Véres játékra. Ne feledkezzünk meg Bruce Willis-ről sem, aki a a hétköznapi hős megtestesítőjeként egyre drágábban adta az életét, vagy a robusztus, mégis titkon érzékeny Dolph Lundgrenről, aki tökéletes katonaként nem a szavakkal lopta be magát a szívünkbe.

Ha meghoztuk a kedvedet, válaszolj erre a hat kérdésre, és derítsd ki, hogy a 90-es évekből melyik ikonikus akcióhős emelné meg a pulzusod!

1. Milyen humor képes elvarázsolni egy kapcsolatban?

a.) A játékos, vicces, amiben van egy kis önirónia.
b.) Az a fajta mélyebb humor, ami mögött szenvedély és komolyság is rejlik.
c.) A könnyed, spontán poénok, amik feldobják a mindennapokat.
d.) Az okos, finoman szarkasztikus humor, ami mindig betalál.
e.) Az őszinte, néha ironikus, de szerethető stílus.

2. Milyen filmes férfikarakter áll közel a szívedhez?

a.) A határozott, erős, igazi vezető típus, akinek a kisugárzása azonnal magával ragad.
b.) Az önfeláldozó harcos, aki bármit megtenne azokért, akiket szeret.
c.) A sportos, szabad szellemű, laza férfi, aki tele van energiával.
d.) A higgadt, visszafogott, de annál hatásosabb hős.
e.) Az emberközeli, kedves, hétköznapi férfi, akiben mégis ott rejlik a bátorság.

3. Mit gondolsz a dagadó izmokról?

a.) Nagyon vonzó, imádom, ha valakin látszik az erő.
b.) Fontos, de még fontosabb, hogy legyen hozzá szíve is.
c.) Inkább az ügyességet és mozgékonyságot találom izgalmasnak.
d.) Nem kell izomkolosszusnak lennie, de azért érezzem benne az erőt.
e.) Nem első számú szempont, de jó, ha van egy kis izom rajta.

4. Hogyan reagálsz, ha valami váratlan fordulat történik az életedben?

a.) Félreteszek mindent, és teljes erőbedobással azon vagyok, hogy megoldjam.
b.) Akkor sem adom fel, ha nehéz, mert hiszem, hogy az igazság győz.
c.) Gyorsan és kreatívan keresek rá megoldást, hogy hamar továbbléphessek.
d.) Megőrzöm a hidegvérem, és logikusan végiggondolom, mi a legjobb döntés.
e.) Nyugodt maradok, és rugalmasan alkalmazkodom a helyzethez.

5. Mit tartasz a legfontosabbnak egy kapcsolatban?

a.) Azt, hogy biztonságban érezzem magam.
b.) A hűséget, a kitartást és a mély érzelmi köteléket.
c.) A közös élményeket, kalandokat és a spontaneitást.
d.) A megbízhatóságot, nyugalmat és stabilitást.
e.) Az őszinteséget, az együttműködést és a valódi társaságot.

6. Milyen pasitípus képes elvarázsol egy pillanat alatt?

a.) Az erős, imponáló, karizmatikus férfi, akinek még a humora is magával ragad.
b.) A szenvedélyes, elszánt és kissé makacs férfi, akiért érdemes harcolni.
c.) A laza, sportos, elegáns mozdulatokkal teli férfi, akiben ott a szabadság.
d.) A céltudatos, hideg fejű, visszafogott, de erős jelenléttel bíró férfi.
e.) Az egyszerű, hétköznapi, mégis rendkívül talpraesett férfi.

JEAN-CLAUDE VAN DAMME, a 90-es évek egyik legnagyobb akciósztárja
Derítsd ki, melyik akciósztár tudna az ágyába csábítani!
Forrás: Northfoto

A személyiségteszt eredménye

Ha a legtöbb válaszod az A – Arnold Schwarzenegger  

Téged a nyers erő és a magabiztos fellépés kombinációja vonz. Arnold Schwarzeneggerben egyszerre van jelen a keménység és a játékosság, így a Terminátor, barbár és kommandós nemcsak a tökéletesen kidolgozott 90-es évekbeli testével tudná elcsavarni a fejed, de határozott fellépésével is.

Arnold Schwarzenegger a Conan, a barbár filmben
Arnold Schwarzenegger barbárként is szívdöglesztő volt.
Forrás: Northfoto

Ha a legtöbb válaszod a B – Sylvester Stallone

Az önfeláldozó, kitartó és mély érzelmekkel teli férfi a te világod. Sylvester Stallone pedig filmjeiben épp ilyen: keményen küzd, mégis képes kimutatni gyengédségét és szeretetét. Gondolj csak Rocky Balboa karakterére. Egy ilyen társ mellett sosem maradsz egyedül a harcaidban, mert mindig ott áll mögötted.

Sylvester Stallone a Rambo című filmben
Na jó, mi ez a felsőtest, kedves Sylvester Stallone?
Forrás: Profimedia

Ha a legtöbb válaszod a C – Jean-Claude Van Damme

A mozgékony, könnyed, sportos férfiak varázsolnak el. Jean-Claude Van Damme belga harcművészben pedig megvan az a kis lazasága, ami felszabadító és könnyed szabadságot sugároz. Mellette minden pillanat kaland lenne, tele energiával és izgalommal.

Jean-Claude Van Damme a Véres játék filmben
 Jean-Claude Van Damme nemcsak színész, de profi harcművész is.
Forrás: Profimedia

Ha a legtöbb válaszod a D – Dolph Lundgren

A céltudatos, hideg elegancia és precizitás vonz. A kőkemény Dolph Lundgren karakterei egyszerre kifinomultak és erősek, olyan férfiak, akik tudják, mit akarnak. Ráadásul az életben is igazi szuperpasi, hiszen öt nyelven beszél és vegyészmérnökként diplomázott. 

Dolph Lundgren nem csak okos, de még sármos is
Dolph Lundgren még filmes párja elismerését is kivívta.
Forrás: Profimedia

Ha a legtöbb válaszod az E – Bruce Willis

A hétköznapi bátorság, a közvetlenség és a pragmatikus hozzáállás az, ami igazán közel áll hozzád. Bruce Willis hősei sosem hibátlanok, de éppen ezért emberiek és szerethetők. Mindig számíthatnál rá, és bármilyen helyzetben is találnád magad, ő biztosan megoldaná.

Bruce Willis a Drágán add az életed filmben
 Bruce Willis mindig túl drágán adta az életét, ezért senki se tudta elvenni tőle.
Forrás: Northfoto

