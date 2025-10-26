Hátborzongató filmek brutális hősnői: derítsd ki, te melyik lennél!

Hamarosan itt a halloween! Az ünnep apropóján olyan személyiségtesztet állítottunk össze neked, amellyel kiderítheted, hogy a rosszabb napjaidon melyik rémisztő horrorhősnő bújik elő belőled? Ha bírod a borzongást és a hidegrázós filmeket, akkor neked biztosan ismerősek lesznek a következő klasszikus horrorfilmek.
Kíváncsi vagy, melyik horrorfilmbe illenél rosszabb napjaidon? Töltsd ki a személyiségtesztet, és szembesülj rémesebbik önmagaddal!
Bizonyára veled is megtörtént már, hogy egy bosszantó, feszültséggel teli pillanatban egy horrorfilmbe illő jelenetet képzeltél el, amelyben nem az áldozat szerepében láttad magad, hanem éppen ellenkezőleg... Ám míg te kordában tudtad tartani az agresszív gondolataidat, az alábbi horrorfilmek főhősnői képtelenek voltak fékezni a bennük felébredt gonoszt, és démoni oldaluknak köszönhetően végzetes hibák sorozatait követték el.
Lássuk, ki lennél a rémfilmek világában!
Mi az, amit nem tudsz elviselni?
A) a pasikat
B) az anyádat és az osztálytársaidat
C) hogy tehetségtelennek neveznek és nem kapsz esélyt
D) hogy eltűnt az egyik családtagod
Mi a te szuperképességed?
A) bárkit magadba tudsz bolondítani
B) természetfeletti erővel rendelkezel
C) óriási önhited és akaratod van
D) érzéked van a mágiához
Hogyan tekintesz magadra?
A) te vagy a suli legszexibb bombanője
B) egy ártatlan, félénk, szelíd, kedves lány vagy
C) egy kisvárosi fiatal vagy, aki szívesen kitörne onnan a tehetségének köszönhetően
D) egy fiatal nő, akit megkísért a gonosz
Melyik időtöltést választanád legszívesebben?
A) bulizást egy kocsmában
B) táncolást
C) nem szeretsz választani, mert nehezen döntesz
D) kirándulást a családoddal
Melyik gyengeség a legjellemzőbb rád?
A) túlságosan érdekel mások véleménye
B) túlságosan befolyásol az édesanyád
C) nagyon hirtelen haragú vagy
D) nagyon kíváncsi vagy
Válaszd ki, melyik illik hozzád leginkább!
A) öngyújtó
B) korona
C) balta
D) tábortűz
Összegezd a pontjaidat és olvasd el az eredményt!
Ha legtöbb válaszod A: Jennifer Check − Ördög bújt beléd (2009)
Szenvedélyes és vonzó nő vagy, aki szereti elcsábítani a férfiakat, hogy kihasználhassa őket. Pontosan tudod, hogy mik az erősségeid és gyengeségeid, ezért mindig tudod, hogyan irányíthatsz egy helyzetet.
Gonosz személyiséged önző, vagyis egyáltalán nem érdekel, hogy kin kell áttipornod, hogy elérd a céljaidat.
Ha a legtöbb válaszod B: Carrie White − Carrie (1976)
Egy szerény, visszahúzódó törékeny kislány vagy, aki egész életében mások véleménye és akarata szerint cselekszik. Majd eljön egy hatalmas fordulópont az életedben és teljesen kifordulsz önmagadból.
Rájössz, hogy nem akarsz másnak megfelelni, a társadalmi nyomás sem korlátoz többé, hanem csakis a saját akaratodat érvényesíted kegyetlen és brutális módon.
Ha a legtöbb válaszod C: Pearl − Pearl (2022)
Olyan személy vagy, akiben rengeted önbizalom és remény volt egyszer, de összetörtek benned valamit, ami elindított a leejtőn. Bárkit kegyetlenül eltávolítasz az életedből, aki nem támogat és kételkedik a tehetségedben.
Hatalmas hited van saját magadban, ami segít elérni a céljaidat!
Ha a legtöbb válaszod D: Thomasin − A boszorkány (2015)
Egy érzékeny, engedelmes fiatal voltál, aki szorongva nőtt fel a családja nyomasztó légkörében. Sosem mertél ellentmondani, de mindig nagy volt benned a szabadságvágy. Bármennyire is empatikus, jószívű lány voltál, a családi terhek miatt megkísértett a gonosz, ezért elkezdtél dacolni velük.
Fejlődésed végére egy önálló, szabad akarattal rendelkező nővé váltál, aki természetfeletti energiáinak köszönhetően bármire képes.