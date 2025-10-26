Hátborzongató filmek brutális hősnői: derítsd ki, te melyik lennél!

Hamarosan itt a halloween! Az ünnep apropóján olyan személyiségtesztet állítottunk össze neked, amellyel kiderítheted, hogy a rosszabb napjaidon melyik rémisztő horrorhősnő bújik elő belőled? Ha bírod a borzongást és a hidegrázós filmeket, akkor neked biztosan ismerősek lesznek a következő klasszikus horrorfilmek.

Lehet, hogy olyan vagy, mint Sissy Spacek az 1976-os Carrie című horrorfilmben - a személyiségtesztből kiderül!

Forrás: Moviepix

Kíváncsi vagy, melyik horrorfilmbe illenél rosszabb napjaidon? Töltsd ki a személyiségtesztet, és szembesülj rémesebbik önmagaddal!

Bizonyára veled is megtörtént már, hogy egy bosszantó, feszültséggel teli pillanatban egy horrorfilmbe illő jelenetet képzeltél el, amelyben nem az áldozat szerepében láttad magad, hanem éppen ellenkezőleg... Ám míg te kordában tudtad tartani az agresszív gondolataidat, az alábbi horrorfilmek főhősnői képtelenek voltak fékezni a bennük felébredt gonoszt, és démoni oldaluknak köszönhetően végzetes hibák sorozatait követték el.

Lássuk, ki lennél a rémfilmek világában!

Mi az, amit nem tudsz elviselni?

A) a pasikat

B) az anyádat és az osztálytársaidat

C) hogy tehetségtelennek neveznek és nem kapsz esélyt

D) hogy eltűnt az egyik családtagod

Mi a te szuperképességed?

A) bárkit magadba tudsz bolondítani

B) természetfeletti erővel rendelkezel

C) óriási önhited és akaratod van

D) érzéked van a mágiához

Hogyan tekintesz magadra?

A) te vagy a suli legszexibb bombanője

B) egy ártatlan, félénk, szelíd, kedves lány vagy

C) egy kisvárosi fiatal vagy, aki szívesen kitörne onnan a tehetségének köszönhetően

D) egy fiatal nő, akit megkísért a gonosz

Melyik időtöltést választanád legszívesebben?

A) bulizást egy kocsmában

B) táncolást

C) nem szeretsz választani, mert nehezen döntesz

D) kirándulást a családoddal

Melyik gyengeség a legjellemzőbb rád?

A) túlságosan érdekel mások véleménye

B) túlságosan befolyásol az édesanyád

C) nagyon hirtelen haragú vagy

D) nagyon kíváncsi vagy

Válaszd ki, melyik illik hozzád leginkább!

A) öngyújtó

B) korona

C) balta

D) tábortűz

Összegezd a pontjaidat és olvasd el az eredményt!

Ha legtöbb válaszod A: Jennifer Check − Ördög bújt beléd (2009)

Szenvedélyes és vonzó nő vagy, aki szereti elcsábítani a férfiakat, hogy kihasználhassa őket. Pontosan tudod, hogy mik az erősségeid és gyengeségeid, ezért mindig tudod, hogyan irányíthatsz egy helyzetet.