Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
halloween

Hátborzongató filmek brutális hősnői: derítsd ki, te melyik lennél!

Derítsd ki, hogy melyik horrorfilm karaktere lehetnél a személyiséged alapján!
Moviepix - Silver Screen Collection
halloween horror személyiségteszt
Kővári F. Luca
2025.10.26.
Brutális vagy hátborzongató energiák buzognak a véredben? Vagy esetleg mindkettő? Az alábbi személyiségteszt segítségével derítsd ki, hogy a válaszaid alapján melyik horrorfilm főszereplőnője lennél!

Hamarosan itt a halloween! Az ünnep apropóján olyan személyiségtesztet állítottunk össze neked, amellyel kiderítheted, hogy a rosszabb napjaidon melyik rémisztő horrorhősnő bújik elő belőled? Ha bírod a borzongást és a hidegrázós filmeket, akkor neked biztosan ismerősek lesznek a következő klasszikus horrorfilmek.

A személyiségteszt megmutatja, ha Sissy Spacek karakere lennél az 1976-os Carrie című horrorfilmben.
Lehet, hogy olyan vagy, mint Sissy Spacek az 1976-os Carrie című horrorfilmben - a személyiségtesztből kiderül!
Forrás: Moviepix

Kíváncsi vagy, melyik horrorfilmbe illenél rosszabb napjaidon? Töltsd ki a személyiségtesztet, és szembesülj rémesebbik önmagaddal!

Bizonyára veled is megtörtént már, hogy egy bosszantó, feszültséggel teli pillanatban egy horrorfilmbe illő jelenetet képzeltél el, amelyben nem az áldozat szerepében láttad magad, hanem éppen ellenkezőleg... Ám míg te kordában tudtad tartani az agresszív gondolataidat, az alábbi horrorfilmek főhősnői képtelenek voltak fékezni a bennük felébredt gonoszt, és démoni oldaluknak köszönhetően végzetes hibák sorozatait követték el. 

Lássuk, ki lennél a rémfilmek világában!

Mi az, amit nem tudsz elviselni?

A) a pasikat
B) az anyádat és az osztálytársaidat
C) hogy tehetségtelennek neveznek és nem kapsz esélyt
D) hogy eltűnt az egyik családtagod

Mi a te szuperképességed?

A) bárkit magadba tudsz bolondítani
B) természetfeletti erővel rendelkezel
C) óriási önhited és akaratod van
D) érzéked van a mágiához

Hogyan tekintesz magadra?

A) te vagy a suli legszexibb bombanője
B) egy ártatlan, félénk, szelíd, kedves lány vagy
C) egy kisvárosi fiatal vagy, aki szívesen kitörne onnan a tehetségének köszönhetően
D) egy fiatal nő, akit megkísért a gonosz

Melyik időtöltést választanád legszívesebben?

A) bulizást egy kocsmában
B) táncolást
C) nem szeretsz választani, mert nehezen döntesz
D) kirándulást a családoddal

Melyik gyengeség a legjellemzőbb rád?

A) túlságosan érdekel mások véleménye
B) túlságosan befolyásol az édesanyád
C) nagyon hirtelen haragú vagy
D) nagyon kíváncsi vagy

Válaszd ki, melyik illik hozzád leginkább!

A) öngyújtó
B) korona
C) balta
D) tábortűz

Összegezd a pontjaidat és olvasd el az eredményt!

Ha legtöbb válaszod A: Jennifer Check − Ördög bújt beléd (2009)

Szenvedélyes és vonzó nő vagy, aki szereti elcsábítani a férfiakat, hogy kihasználhassa őket. Pontosan tudod, hogy mik az erősségeid és gyengeségeid, ezért mindig tudod, hogyan irányíthatsz egy helyzetet. 

Gonosz személyiséged önző, vagyis egyáltalán nem érdekel, hogy kin kell áttipornod, hogy elérd a céljaidat.

Megan Fox játszotta Jennifer karakterét a filmben.
Megan Fox játszotta Jennifer karakterét a filmben
Forrás: FilmMagic

Ha a legtöbb válaszod B: Carrie White − Carrie (1976)

Egy szerény, visszahúzódó törékeny kislány vagy, aki egész életében mások véleménye és akarata szerint cselekszik. Majd eljön egy hatalmas fordulópont az életedben és teljesen kifordulsz önmagadból. 

Rájössz, hogy nem akarsz másnak megfelelni, a társadalmi nyomás sem korlátoz többé, hanem csakis a saját akaratodat érvényesíted kegyetlen és brutális módon.

Ha a legtöbb válaszod C: Pearl − Pearl (2022)

Olyan személy vagy, akiben rengeted önbizalom és remény volt egyszer, de összetörtek benned valamit, ami elindított a leejtőn. Bárkit kegyetlenül eltávolítasz az életedből, aki nem támogat és kételkedik a tehetségedben. 

Hatalmas hited van saját magadban, ami segít elérni a céljaidat!

Mia Goth a Pearl című film bemutatóján.
Mia Goth a Pearl című film bemutatóján
Forrás: Getty Images North America

Ha a legtöbb válaszod D: Thomasin − A boszorkány (2015)

Egy érzékeny, engedelmes fiatal voltál, aki szorongva nőtt fel a családja nyomasztó légkörében. Sosem mertél ellentmondani, de mindig nagy volt benned a szabadságvágy. Bármennyire is empatikus, jószívű lány voltál, a családi terhek miatt megkísértett a gonosz, ezért elkezdtél dacolni velük. 

Fejlődésed végére egy önálló, szabad akarattal rendelkező nővé váltál, aki természetfeletti energiáinak köszönhetően bármire képes.

Anya Taylor Joy A boszorkány című film bemutatóján.
Anya Taylor Joy A boszorkány című film bemutatóján
Forrás: Getty Images North America

 

Velejéig romlottak, mégis forr értük a vérünk – Teszteld, melyik filmes gonosz lopná el a szívedet

Most kiderül, miért imádjuk a filmes rosszfiúkat. Neked melyik tudná meghódítani a szívedet? Most kiderül!

Te ki lennél Az éhezők viadalában? — Töltsd ki a személyiségtesztet, és kiderül, melyik hősnő jelleme rejtőzik benned!

Derítsd ki melyik főhősnő ereje lakozik benned!

Mennyire vagy könyörtelen? Válassz egy állatot, és kiderül a személyiséged sötét oldala

Egy apró döntés sokat elárul rólad. Most kiderül, mennyire vagy könyörtelen a lelked mélyén. Töltsd ki a személyiségtesztet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu