Melyik izmos szuperhős illik hozzád a legjobban? Töltsd ki a személyiségtesztet, és kiderül

A szuperhősök nem véletlenül a nők álmai: feszes egyenruhában mentik meg az embereket, vagy éppen a világot a pusztulástól, nem mellesleg még szívdöglesztőek is. Talán minden nőnek megvan a kedvenc szuperhőse, de az igazi kérdés az, hogy ki illik igazán a személyiségéhez. Válaszolj a személyiségteszt kérdéseire, és kiderül, ki a dögös megmentőd.
A szuperhősös filmekben, erős férfi karaktereket láthatunk, akik önfeláldozással, kivételes bátorsággal és extrém genetikával rendelkeznek. Azonban minden karakter egy kicsit más, lehet szarkasztikus és humoros, de reménytelen romantikus is. Vajon hozzád melyik kivételes férfi illik igazán?
Válaszolj a személyiségteszt kérdéseire, és hamarosan kiderül.
Szuperhős személyiségteszt
1. Milyen lenne számodra az ideális randi?
- A, Egy romantikus, gyertyafényes vacsora
- B, Egy laza iszogatás
- C, Egy minigolf vagy szabadulószoba
- D, Egy éjszakai séta a város fényeiben
2. Mit viselnél az első randin?
- A, Egy szép, romantikus egybe ruhát
- B, Egy jó farmer és egy egyszerű felső
- C, Öltönynadrág és garbó
- D, Egy feszes fekete ruhát
3. Melyik tulajdonság a legfontosabb számodra egy férfiban?
- A, megértő
- B, vicces
- C, érett
- D, rejtélyes
4. Melyik előadót hallgatnád az első randin?
- A, Taylor Swift
- B, The Weeknd
- C, Sabrina Carpenter
- D, Lana Del Ray
5. Melyik napszak a kedvenced?
- A, lusta délután
- B, kora este
- C, napsütötte reggel
- D, késő este
6. Melyik tulajdonság illik rád a leginkább?
- A, kedves
- B, humoros
- C, empatikus
- D, szenvedélyes
7. Melyik női szuperhős lennél?
- A, Wonder Women
- B, Fekete özvegy
- C, Scarlet
- D, Macskanő
8. Mi a szeretetnyelved?
- A, elismerő szavak
- B, szívességek
- C, minőségi idő
- D, testi érintés
9. Milyen színű lenne a szuperhős-egyenruhád?
- A, rózsaszín
- B, arany
- C, ezüst
- D, fekete
Számold össze, melyik betűt választottad a legtöbbször, és olvasd el a megfejtést!
Eredmények
A − Amerika kapitány
Reménytelen romantikus vagy, imádod a klasszikus szerelmi történeteket, drámai gesztusokat és hatalmas a szíved. Szereted a szépséget, a divatot, és értékeled, ha meghallgatnak. Hozzád leginkább az úriember Amerika kapitány illik, aki bármit megtenne érted.
B − Vasember
Számodra az a legvonzóbb, ha egy férfinak jó humora van, és nem fél a cinikus adok-kapoktól sem. Értékeled az intelligenciát, a hatalmi játékokat, és a gyengéden domináns férfiakat. Hozzád a Vasember csábító, szarkasztikus személyisége illik igazán.
C − Superman
Magabiztos vagy és céltudatos, tisztában vagy az értékeddel, és soha nem adod lejjebb. Hozzád Superman karaktere illik leginkább, aki bármit feláldozna érted. Szereted ha egy férfi kívül-belül erős karakter, értékeled a mélyebb beszélgetéseket, és fontos számodra az érzelmi intelligencia.
D – Batman
Nagyon jól ismered a saját sötét oldaladat, és megbarátkoztál vele. Vonzódsz a veszélyhez, a szenvedélyhez és a rejtélyes férfiakhoz. Hozzád Batman karaktere illik leginkább, akit nem lehet kiismerni, és le kell hántani a felsőbb rétegeket, hogy igazán megismerd.