Neked milyen típusú agyad van? Tudd meg most, és hozd ki belőle a maximumot!

2. Hogyan hozol meg egy fontos döntést?

A. Előbb alaposan utána nézek minden lehetőségnek.

B. Hallgatok a megérzéseimre.

C. Ajánlást vagy tanácsot kérek megbízható emberektől.

3. Milyen napi rutint preferálsz?

A. Célorientált napirendet követek a maximális produktivitás érdekében.

B. Nem igazán tervezek előre, szeretem ha rugalmas az időbeosztásom.

C. Kiszámítható napirendet követek.

4. Milyen az energiaszinted egy nap során?

A. Átlagos, de ha kell összeszedem magam.

B. Erősen energikusan kezdek, de a nap végére kifulladok.

C. Kitartó vagyok, ritkán fáradok el teljesen.

5. Milyen a szereped egy csoportos projektben?

A. Átveszem a vezetést, és kiosztom a feladatokat.

B. Azokat a részeket csinálom, amikhez technikai tudás kell.

C. Ahol tudok, segítek, és támogatom a csapattársaimat.

6. Hogyan szervezel meg egy nyaralást?

A. Készítek egy részletes tervet, és azt követem.

B. Szeretek rugalmas maradni spontán programokkal.

C. Maradok a jól bevált ismerős dolgoknál.

7. Milyen szokott lenni egy átlagos éjszakai alvásod?

A. Átlagos, rendszeres alvás.

B. Felszínes, könnyen felébredek.

C. Mélyen alszom, reggel nehéz felkelni.

8. Milyen az étvágyad egy átlagos napon?

A. Nem szeretek étkezést kihagyni, mert ettől ingerült leszek.

B. Változó, néha sokat nassolok, néha elfelejtek enni.

C. Sokáig bírom evés nélkül, könnyen elhalasztom, ha szükséges.

9. Az alábbiak közül melyik ír le téged a legjobban?

A. Célra törő, fókuszált.

B. Lelkes és nyitott az újdonságokra.

C. Nyugodt és halad az áramlattal.

10. 15 perc múlva leadandó feladatod van, amin a jegyed múlik. Elmegy otthon az áram és az internet is. Mi az első érzésed ebben a stresszhelyzetben?

A. Frusztráció és düh.

B. Szorongás és aggódás.

C. Elkeseredés és motivációhiány.

Kiértékelés

Így hozhatod ki magadból a legtöbbet és a legjobbat.

Legtöbb A válasz:

Végtelen motivációd a legnagyobb erősséged, de ez hordozza a legnagyobb veszélyt is egyben: a túlhajtás és a kiégés kockázatát. Rendszeresen hagyj magadnak időt, hogy ezeket megelőzd! A legnagyobb stresszforrásod a magas elvárás önmagaddal és másokkal szemben. Gyakorold az empátiát, fogadd el, hogy mások nem a te energiaszinteden pörögnek, és ne engedd, hogy a frusztrációd kihatással legyen arra, ahogy másokkal bánsz.