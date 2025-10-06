Neked milyen típusú agyad van? Tudd meg most, és hozd ki belőle a maximumot!

Mindannyian ismerjük azt a közhelyet, hogy „Nem vagyunk egyformák”. Ez a sablonos válasz szolgál magyarázatul arra, hogy egyesek miért sikeresebbek az életben, miért könnyebb nekik a pártalálás vagy éppen miért szeret olyan egyedi dolgokat, mint amilyen például a Ragnarök-koktél. Valójában az, hogy miben „nem vagyunk egyformák”, mind-mind attól függ, hogy kinek milyen típusú agya van. Az alábbi tesztből — amely az Ayuveda Dósa-típusainak idegtudományi modellezése, modern tudományos alátámasztással — kiderül, te melyik típusba tartozol.
A tűz, szél és víz hármas felosztás több tanulmány összegzése alapján született meg. A tudósok idegrendszeri érzékenység szerint rangsorolták az egyes elemeket. A szél a legérzékenyebb, a víz a legkevésbé érzékeny típus lett.
Az alábbi teszt segít kideríteni, hogy a te agyad melyik típusba tartozik.
A. Elolvasom a szabályokat, hogy megértsem a célokat.
B. Belevetem magam a játékba, és játék közben tanulom meg.
C. Keresek egy oktatóvideót, vagy megkérek valakit, hogy mutassa meg.
A. Előbb alaposan utána nézek minden lehetőségnek.
B. Hallgatok a megérzéseimre.
C. Ajánlást vagy tanácsot kérek megbízható emberektől.
A. Célorientált napirendet követek a maximális produktivitás érdekében.
B. Nem igazán tervezek előre, szeretem ha rugalmas az időbeosztásom.
C. Kiszámítható napirendet követek.
A. Átlagos, de ha kell összeszedem magam.
B. Erősen energikusan kezdek, de a nap végére kifulladok.
C. Kitartó vagyok, ritkán fáradok el teljesen.
A. Átveszem a vezetést, és kiosztom a feladatokat.
B. Azokat a részeket csinálom, amikhez technikai tudás kell.
C. Ahol tudok, segítek, és támogatom a csapattársaimat.
A. Készítek egy részletes tervet, és azt követem.
B. Szeretek rugalmas maradni spontán programokkal.
C. Maradok a jól bevált ismerős dolgoknál.
A. Átlagos, rendszeres alvás.
B. Felszínes, könnyen felébredek.
C. Mélyen alszom, reggel nehéz felkelni.
A. Nem szeretek étkezést kihagyni, mert ettől ingerült leszek.
B. Változó, néha sokat nassolok, néha elfelejtek enni.
C. Sokáig bírom evés nélkül, könnyen elhalasztom, ha szükséges.
A. Célra törő, fókuszált.
B. Lelkes és nyitott az újdonságokra.
C. Nyugodt és halad az áramlattal.
A. Frusztráció és düh.
B. Szorongás és aggódás.
C. Elkeseredés és motivációhiány.
Így hozhatod ki magadból a legtöbbet és a legjobbat.
Végtelen motivációd a legnagyobb erősséged, de ez hordozza a legnagyobb veszélyt is egyben: a túlhajtás és a kiégés kockázatát. Rendszeresen hagyj magadnak időt, hogy ezeket megelőzd! A legnagyobb stresszforrásod a magas elvárás önmagaddal és másokkal szemben. Gyakorold az empátiát, fogadd el, hogy mások nem a te energiaszinteden pörögnek, és ne engedd, hogy a frusztrációd kihatással legyen arra, ahogy másokkal bánsz.
Végtelen kíváncsiságod nagyszerű motor, de a figyelmedet is könnyen eltereli bármilyen új stimuláció. Nehezen tartasz ki egyetlen érdeklődés mellett, a fő stresszforrásod a túlgondolás és a szorongás. Mivel az érzelmi reakcióid hirtelen jönnek, de hirtelen mennek is, a legjobb, ha gyakorlod a tudatosságot és megtanulsz együtt élni a gondolataiddal.
Lassabban haladsz, de sokkal alaposabb vagy. Ezt használd ki: tájékozódj minél több forrásból, és az újonnan tanultakat mindig kapcsold a már stabil, meglévő tudáselemeidhez. Ha már úgyis szereted a rendszereket, alkoss meg egy jó reggeli és esti rutint – és ahhoz tartsd magad. Hajlamos vagy az elmélyülésre, ami ahhoz vezethet, hogy elhanyagolsz más fontos dolgokat (evés, barátok). Figyelj oda, hogy ezekre is szánj elég időt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.