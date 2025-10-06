Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 6., hétfő Brúnó, Renáta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
teszt

Neked milyen típusú agyad van? Tudd meg most, és hozd ki belőle a maximumot!

Shutterstock - Antonio Solano
teszt agy önismeret
Csére Erik
2025.10.06.
Nem is gondolnád, de az, hogy milyen típusú agyad van, hatással van az életedre is. Teszteld le magad most, és megmondjuk, hogyan tudod kihozni belőle a maximumot!

Mindannyian ismerjük azt a közhelyet, hogy „Nem vagyunk egyformák”. Ez a sablonos válasz szolgál magyarázatul arra, hogy egyesek miért sikeresebbek az életben, miért könnyebb nekik a pártalálás vagy éppen miért szeret olyan egyedi dolgokat, mint amilyen például a Ragnarök-koktél. Valójában az, hogy miben „nem vagyunk egyformák”, mind-mind attól függ, hogy kinek milyen típusú agya van. Az alábbi tesztből — amely az Ayuveda Dósa-típusainak idegtudományi modellezése, modern tudományos alátámasztással — kiderül, te melyik típusba tartozol.

aryuveda idegreszeri típusok agy teszt
Az Aryuveda szerint három idegrendszeri típus létezik —Teszteld, milyen típusú agyad van!
Forrás: Shutterstock

A tűz-, a szél- vagy a víztípusba tartozol? Teszteld le magad!

A tűz, szél és víz hármas felosztás több tanulmány összegzése alapján született meg. A tudósok idegrendszeri érzékenység szerint rangsorolták az egyes elemeket. A szél a legérzékenyebb, a víz a legkevésbé érzékeny típus lett.

  • A széltípus: Végtelenül kíváncsi, könnyen alkalmazkodó, impulzív, karizmatikus és kreatív. Könnyen izgalomba jön, de hajlamos a szétszórtságra, könnyen elterelhető a figyelme. Szeret előbb cselekedni, mint gondolkodni. Gyorsan tanul, ami főleg gyakorlati dolgokban mutatkozik meg, viszont gyorsan is felejt, ami miatt szüksége van időről időre átismételni a dolgokat. Nagyon érzékeny a környezetére, sokszor hagyja, hogy az érzelmei irányítsák. Leginkább a megérzéseire támaszkodik. 
  • A tűztípus: Végtelenül motivált, intenzív, szenvedélyes és versenyszellemű. Ha belekezd valamibe, nehezen adja fel, és nem rémül meg a kihívásoktól. Célratörő és szisztematikus. Szeret tervezni. Utálja a tétlenséget, hamar cselekszik és gyorsan tanul.
  • A víztípus: Kitartó, nyugodt, megfontolt, összeszedett, türelmes és laza. Élvezi a folyamatokat. Remek problémamegoldó, mindig kikéri mások véleményét, hogy több szempontot is megvizsgálhasson. Lassan, de biztosan, halad, amit megtanul, azt nehezen felejti el.
     

Vajon a három elem melyikébe tartozol?

Az alábbi teszt segít kideríteni, hogy a te agyad melyik típusba tartozik.

1. Hogyan tanulod meg a szabályokat, amikor egy új játékkal játszol?

A. Elolvasom a szabályokat, hogy megértsem a célokat.
B. Belevetem magam a játékba, és játék közben tanulom meg.
C. Keresek egy oktatóvideót, vagy megkérek valakit, hogy mutassa meg.

2. Hogyan hozol meg egy fontos döntést?

A. Előbb alaposan utána nézek minden lehetőségnek.
B. Hallgatok a megérzéseimre.
C. Ajánlást vagy tanácsot kérek megbízható emberektől.

3. Milyen napi rutint preferálsz?

A. Célorientált napirendet követek a maximális produktivitás érdekében.
B. Nem igazán tervezek előre, szeretem ha rugalmas az időbeosztásom.
C. Kiszámítható napirendet követek.

4. Milyen az energiaszinted egy nap során?

A. Átlagos, de ha kell összeszedem magam.
B. Erősen energikusan kezdek, de a nap végére kifulladok.
C. Kitartó vagyok, ritkán fáradok el teljesen.

5. Milyen a szereped egy csoportos projektben?

A. Átveszem a vezetést, és kiosztom a feladatokat.
B. Azokat a részeket csinálom, amikhez technikai tudás kell.
C. Ahol tudok, segítek, és támogatom a csapattársaimat.

6. Hogyan szervezel meg egy nyaralást?

A. Készítek egy részletes tervet, és azt követem.
B. Szeretek rugalmas maradni spontán programokkal.
C. Maradok a jól bevált ismerős dolgoknál.

7. Milyen szokott lenni egy átlagos éjszakai alvásod?

A. Átlagos, rendszeres alvás.
B. Felszínes, könnyen felébredek.
C. Mélyen alszom, reggel nehéz felkelni.

8. Milyen az étvágyad egy átlagos napon?

A. Nem szeretek étkezést kihagyni, mert ettől ingerült leszek.
B. Változó, néha sokat nassolok, néha elfelejtek enni.
C. Sokáig bírom evés nélkül, könnyen elhalasztom, ha szükséges.

9. Az alábbiak közül melyik ír le téged a legjobban?

A. Célra törő, fókuszált.
B. Lelkes és nyitott az újdonságokra.
C. Nyugodt és halad az áramlattal.

10. 15 perc múlva leadandó feladatod van, amin a jegyed múlik. Elmegy otthon az áram és az internet is. Mi az első érzésed ebben a stresszhelyzetben?

A. Frusztráció és düh.
B. Szorongás és aggódás.
C. Elkeseredés és motivációhiány.

Kiértékelés

Így hozhatod ki magadból a legtöbbet és a legjobbat.

Legtöbb A válasz: 

Végtelen motivációd a legnagyobb erősséged, de ez hordozza a legnagyobb veszélyt is egyben: a túlhajtás és a kiégés kockázatát. Rendszeresen hagyj magadnak időt, hogy ezeket megelőzd! A legnagyobb stresszforrásod a magas elvárás önmagaddal és másokkal szemben. Gyakorold az empátiát, fogadd el, hogy mások nem a te energiaszinteden pörögnek, és ne engedd, hogy a frusztrációd kihatással legyen arra, ahogy másokkal bánsz.

Legtöbb B válasz: Szél típus

Végtelen kíváncsiságod nagyszerű motor, de a figyelmedet is könnyen eltereli bármilyen új stimuláció. Nehezen tartasz ki egyetlen érdeklődés mellett, a fő stresszforrásod a túlgondolás és a szorongás. Mivel az érzelmi reakcióid hirtelen jönnek, de hirtelen mennek is, a legjobb, ha gyakorlod a tudatosságot és megtanulsz együtt élni a gondolataiddal. 

Legtöb C válasz: Víz típus

Lassabban haladsz, de sokkal alaposabb vagy. Ezt használd ki: tájékozódj minél több forrásból, és az újonnan tanultakat mindig kapcsold a már stabil, meglévő tudáselemeidhez. Ha már úgyis szereted a rendszereket, alkoss meg egy jó reggeli és esti rutint – és ahhoz tartsd magad. Hajlamos vagy az elmélyülésre, ami ahhoz vezethet, hogy elhanyagolsz más fontos dolgokat (evés, barátok). Figyelj oda, hogy ezekre is szánj elég időt!

Az ősz eljövetele – Mit üzen a lelkünknek szeptember vége?

Szeptember vége minden kultúrában egy különleges átmeneti időszak. A természet elcsendesedik, a nappalok rövidülnek, a fény visszahúzódik, miközben bennünk is elindul a befelé fordulás folyamata.

Ha erre az 5 kérdésre igen a válaszod, igazán kivételes szülők gyereke vagy

Elgondolkodtál már azon, mennyire formálta a mai énedet a gyerekkorodban kapott nevelés? Öt egyszerű kérdés, igen vagy nem a válaszod rájuk? Ez sokat elárul arról, milyen szülők mellett nőttél fel.

Mindennapi szokások, amelyek észrevétlenül rontják a termékenységet

A termékenységet nem csak betegségek és genetikai tényezők befolyásolják. Vannak mindennapi szokások, amelyek észrevétlenül rontják a termékenységet, és megnehezítik a teherbeesést. A tudatos életmód segíthet a reproduktív egészség megőrzésében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu