Kvíz: 7+1 egzotikus gyümölcs, amit első ránézésre biztosan nem ismersz fel

Moment RF - Francesco Carta fotografo
különleges ízvilág trópusi gyümölcs tudás kvíz egzotikus gyümölcs
2026.02.19.
Vannak gyümölcsök, amelyeket akkor sem ismersz fel, ha percekig nézed. A következő összeállításban olyan egzotikus gyümölcsök szerepelnek, amelyek még a profikat is megizzasztják.

Sokan azt hiszik, hogy a mangó vagy a maracuja különleges gyümölcsnek számít, pedig ezekhez képest vannak jóval szokatlanabb fajták. A következő nyolc egzotikus gyümölcs olyan ritka különlegesség, amit első ránézésre még azoknak sem könnyű kitalálni, akik gyakorta találkoznak hasonlóval. Furcsa formák, szokatlan ízek, még szokatlanabb nevek. Aki szereti a különleges és a nem mindennapi gyümölcsöket, az most biztosan talál kedvére valót.

A pici standon trópusi és egzotikus gyümölcsök sorakoznak egymás mellett.
Az egzotikus gyümölcsök gyakran a trópusi vagy szubtrópusi területekről származnak.
Forrás:  Getty Images

Miért kattantunk rá az egzotikus gyümölcsökre?

Egyszerű a válasz: izgalmasak. Mindegyik egy új élmény, és mindig tartogatnak valami meglepőt. A tüskés kiwano, a krémes belsejű csirimojó, a szőrös rambutan vagy a hírhedt durian — mindegyik teljesen más világba repít. Sokakat már az is leköt, hogy végigböngésszék a különleges trópusi gyümölcsök neveit, és kitalálják, melyik hogy nézhet ki. Nem véletlen, hogy az egzotikus gyümölcsös kvízek is egyre népszerűbbek kis hazánkban.

Most, te is letesztelheted, mennyire vagy otthon a témában: vajon a 8 gyümölcsből hányat ismersz fel?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik gyümölcs látható a képn?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik egzotikus finomság ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Mi ennek a különleges gyümölcsnek a neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Mit kanalaz a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik különleges gyümölcs látható a tányéron?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik gyümölcsnek hámozzák épp a héját?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik gyümölcs látható itt képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik szőrös egzotikus gyümölcs található a fotón?

