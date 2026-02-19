Kvíz: 7+1 egzotikus gyümölcs, amit első ránézésre biztosan nem ismersz fel

Sokan azt hiszik, hogy a mangó vagy a maracuja különleges gyümölcsnek számít, pedig ezekhez képest vannak jóval szokatlanabb fajták. A következő nyolc egzotikus gyümölcs olyan ritka különlegesség, amit első ránézésre még azoknak sem könnyű kitalálni, akik gyakorta találkoznak hasonlóval. Furcsa formák, szokatlan ízek, még szokatlanabb nevek. Aki szereti a különleges és a nem mindennapi gyümölcsöket, az most biztosan talál kedvére valót.

Az egzotikus gyümölcsök gyakran a trópusi vagy szubtrópusi területekről származnak.

Forrás: Getty Images

Miért kattantunk rá az egzotikus gyümölcsökre?

Egyszerű a válasz: izgalmasak. Mindegyik egy új élmény, és mindig tartogatnak valami meglepőt. A tüskés kiwano, a krémes belsejű csirimojó, a szőrös rambutan vagy a hírhedt durian — mindegyik teljesen más világba repít. Sokakat már az is leköt, hogy végigböngésszék a különleges trópusi gyümölcsök neveit, és kitalálják, melyik hogy nézhet ki. Nem véletlen, hogy az egzotikus gyümölcsös kvízek is egyre népszerűbbek kis hazánkban.

Most, te is letesztelheted, mennyire vagy otthon a témában: vajon a 8 gyümölcsből hányat ismersz fel?