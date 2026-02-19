Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ez a teszt megmutatja, hogy mennyi a vizuális IQ-d: megtalálod a fordított 4-est a képen?

intelligencia optikai illúzió IQ-teszt
Life.hu
2026.02.19.
Vajon te észreveszed az elrejtett hibát a képen? A legtöbben elhasalnak ezen az IQ-teszten, amit 15 másodperc alatt kell megfejteni. A feladat egyszerű: találd meg a fordított négyest a képen. Neked menni fog? Teszteld a vizuális IQ-d!

Az optikai illúzió lényege, hogy megtévessze az agyat, ezért igazi agytorna az ilyen IQ-tesztek megoldása. Az ilyen feladványok lényege, hogy egy elrejtett tárgyat vagy formát megtaláljunk megadott időn belül. Bár elsőre egyszerűnek tűnhet, valójában cseppet sem az. Csak az igazán sasszeműek tudják kiszúrni a kakukktojást. Te vajon köztük vagy?

IQ-tesztet megoldó nő
Vajon neked is sasszemed van? Fejtsd meg ezt az IQ-tesztet és tudd meg mennyire jár gyorsan az agyad. 
Forrás: Shutterstock

Vizuális IQ-teszt: te megtalálod a fordított 4-est?

A szemünk élessége az agyunk gyorsaságával is összefügg. Ebben a vizuális illúziórácsban el van rejtve egy fordított 4-es. A lényeg, hogy 15 másodperc alatt megtaláld. Vajon sikerül? Teszteld a vizuális IQ-dat és ne hagyd, hogy becsapjon az agyad és a szemed.

Állíts be egy stoppert 15 másodpercre, fókuszálj és indulhat a vadászat!

vizuális IQ-teszt
Fejtsd meg ezt az optikai illúziós IQ-tesztet, hogy megtudd mennyi a vizuális IQ-d. 
Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

Ha sikerült 15 másodperc alatt megtalálnod a fordított négyest, akkor nagyon magas a vizuális IQ-d és igazi sasszemed van. Ha viszont nem sikerült, akkor se szomorodj el. Mutatjuk a megfejtést.

vizuális IQ-teszt, tele négyesekkel
Pirossal bekeretezve mutatjuk az IQ-teszt megfejtését. 
Forrás: jagranjosh.com

Ezeknek a szupernehéz vizuális IQ-teszteknek a lényege, hogy az agyad ki tudja szűrni az eltérő mintát. Nehezítő körülmény, hogy csupán két színt lát a szemünk és teljesen egyforma számokat, egy kivétellel. Ezzel tornáztatja az agyunkat és segít kideríteni, hogy mennyire tudjuk jól kiszűrni a zajból az információt.

