Kylie Jenner vajas sminkjét utánozza most mindenki: így készítheted el

Instagram / @makeupbyariel -
makeup Kylie Jenner smink
A 2025-ös év színe inspirálta a legújabb sminktrendet! TikTokon most mindenki Kylie Jenner vajsárga szemsminkjét utánozza. Mutatjuk, hogyan érheted el a meghitt ragyogást!

A 2025-ös év színe a vajsárga volt, és ez nemcsak a divatot, de a simnkelést is megváltoztatta. Kylie Jenner legújabb képein és videóin egy elképesztő, sárga szemsminkben volt, ami szinte aránylóan ragyogóvá tette, barna tekintetét. Mutatjuk, hogyan készítheted ezt a sztársminket!

Nézd meg, hogyan utánozták le Kylie Jenner sminkjét!
Forrás: TikTok / @sarahfritzmua

Kylie Jenner az örök trendteremtő

Kylie Jenner napjaink egyik legnagyobb médiaszemélyisége, aki a szépségápolási szokásairól, profi sminktechnikájáról és márkáiról vált híressé. A sztár minden évben tucatnyi trendet indít el, amelyeket aztán rajongók milliói alkotnak újra. TikTokon most felkapottá vált a vajsárga szemsminkje, amelyet még beautyguruk is újraalkottak. Kylie Jenner sminkje mindig makulátlan és kreatív, ezért szeretnek sokan inspirálódni belőle. A butter glam kifejezés a TikTok egyik legkeresettebbje lett Kylie Jenner megjelenése után, aki a bőrszoknyát is visszahozta a divatba. A vajsárga szemhéjfesték tökéletes lehet minden szemszínhez. Elkészítheted hétköznapokra és különleges alkalmakra egyaránt. 

@foxyriri Kylie Butter Glam 🧈✨ been so obsessed with all the looks @A R I E L has been doing on miss @Kylie Jenner 😮‍💨 fireee PRODUCTS: @makeupforever — Full Cover Concealer (2N26) • @toofaced — Born This Way Concealer (Light Beige) • @tatcha — Luminous Dewy Skin Mist • @Saie — Sun Melt Bronzer (Medium Bronze) • @Maybelline NY— Super Stay Brow Glue • @makeupforever Setting Powder (Medium Neutral) • @Kara Beauty Soul Child Eyeshadow Palette • @Milani Cosmetics Eyeliner (120 Brown) • @Too Faced Ribbon, Wrapped Lash Mascara • @Huda Beauty Toasty Peach Blush Palette • @Kylie Cosmetics Lip Liner + Supple Lip Glaze (Coconut 2.0) • @urban decay ♬ CHANEL - Tyla

Jenner kedvenc sminkese, Ariel Tejada mutatta be a vajsárga outfithez illő sminket, amelyben ugyanolyan árnyalatú szemhéjfestéket használt. A belső szemzugokra és a szemöldökcsontra koncentrált, majd barna átmeneti árnyalattal lágyította a megjelenést. A lágy, matt alap, a finoman ívelt szemöldök, a meleg barackos arcpír és a nude ajkak tették teljessé a krémes, összeolvadó hatást. Krémes textúrák, meleg pasztellszínek és egy sima, lágy ragyogás.

Így készítsd el a vajsárga sminket

Kezd egy primerrel, majd vigyél fel egy vékony réteg alapozót, és egy kis korrektorral fedd el a kényes területeket. Az alapnak jól pigmentáltnak, de mégis bőrszerűnek kell lennie. A szemöldöknek pedig könnyednek és természetesnek kell tűnnie. Használj szemöldökgélt a szőrszálak fixálásához, majd ceruzával hangsúlyozd ki a formát. Vigyél fel meleg barackos pirosítót az orcákra és a halántékra, és az arc széle felé dolgozd el a napbarnított hatásért. 

Most pedig jöjjön a valódi sztár: az igéző szemsmink. Jenner szemhéjfestéke olyan, mint egy mini cut crease, amely a szemhéj közepén végződik, de élesen kiemeli a belső sarkot. Kezd azzal, hogy barna szemhéjfestéket használsz az orrnyereg köré és a szemhéjredő fölé. Így utánozhatod Jenner ultra-kontúrozott megjelenését. Tisztítsd meg a belső szemzugot sminklemosóval vagy fültisztító pálcikával, hogy helyet csinálj a világosabb árnyalatnak. Vidd fel a vajsárga árnyalatot a belső sarkokra és a szemöldökcsontra. Finoman dolgozd össze a barnával, és kissé lefelé nyújtsd az orron. Fess hozzá egy halványbarna tusvonalat, hogy fokozd a macskaszemhatást. 

A butter glam mindenkié

Kylie Jenner – aki kidolgozott testét is szereti megvillantani – ismét bebizonyította, hogy korunk legnagyobb trendteremtője. A vajsárga szemsmink tökéletes sötét és világos árnyalatú szemszínekhez is. Viselheted a hétköznapokban vagy különleges alkalmakra, és kedved szerint alakíthatod. A matt, macskaszemes festés megnyújtja a szemet, így hangsúlyozza a tekintetet. 

