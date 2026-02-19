Meghalt a filmvászon egyik legfélelmetesebb arca – Tom Noonan 74 éves volt

Tom Noonan pályafutása 1980-ban indult a Willie & Phil című romantikus vígjátékban, amiben csak kisebb szerepe volt. A 196 centiméter magas színész markáns arcvonásai és karizmája meghatározta a rá osztott karaktereket: a filmipar egyre gyakrabban bízta rá a gonoszok megformálását.

Meghalt Tom Noonan: a színész 74 éves volt

Forrás: WireImage

Tom Noonan szerepei feledhetetlenek

Tom Noonan nevét sokan a Robotzsaru második részében játszott Cain szerepével ismerték meg, de feltűnt Ripperként Az utolsó akcióhősben, valamint Francis Dollarhyde-ként Az embervadászban is. Ezek az alakítások nemcsak a közönség körében arattak sikert, hanem a kritikusok is elismerően szóltak róluk, így Noonan a filmtörténet ikonikus gonoszai közé került. Pályája azonban jóval sokszínűbb volt ennél. A Szemtől szemben című filmben például Kelsóként bizonyította, hogy nem csupán a sötét karakterek állnak jól neki. A tévés világában is aktív volt: szerepelt többek között az X-akták és a CSI: Helyszínelők epizódjaiban is - írja a Borsonline.