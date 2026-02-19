Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 19., csütörtök

Csak felkapod, és kész is a francia sikk – A hosszú kardigánok titka, termékekkel, árakkal

A rétegek összhangja gyönyörű szimfóniát tud varázsolni még az igazán alapoutfitekből is. Csak kapj fel egy földig érő, hosszú kardigánt, és máris a street fashion királynője leszel! És még melegen is tart!

A kevesebb néha több – ehhez a filozófiához pedig tökéletesen illeszkedik a hosszú kardigán. Nőies, praktikus, sikkes és tekintélyt parancsoló.

hosszú kardigán
Próbáld ki te is a földig érő, hosszú kardigánokat!
Forrás: Getty Images 

Hosszú kardigán, a téli napok megmentője

A francia sikket nemcsak a cigarettanadrággal vagy az oversize pulóverekkel érheted el. A hosszú kardigán egy olyan téli kiegészítő, amelyért még a stylistok is megőrülnek.

A hosszú, földig érő kardigánnal nemcsak sikkes leszel, de még csak meghűlni sem fogsz vele. Ezzel a meleg kiegészítővel pedig még egy farmer-póló kombót is feldobhatsz, olyannyira, hogy bizonyos párosításban még az old money lookot is kipipálhatod. De milyet érdemes választani?

A legdivatosabb kötött, hosszú kardigánok

A köntös kényelmét idéző kardigánok lehetnek akár zsebesek, kötősek, földig vagy combközépig érőek, a lényeg ugyanaz: hogy úgy érezd magad benne, mint a legmenőbb sztár, aki komfortosan érzi magát, uralja a helyzetet és pontosan tudja, hogy ikonikus!

1. Reserved — Viszkózkeverék kardigán: 5.995 Ft 2. About you — Urban Classics Bézs Urban Classics kardigán: 22.000 Ft 3. Answear — Answear LAB kardigán: 32.990 Ft 4. Zalando — WE Fashion szüre kardigán: 26.880 Ft 5. H&M — Monki Hosszú kötött V-nyakú kardigán: 16.995 Ft 
Forrás: Reserved, Answear, About you, Zalando, H&M

Végy fel hozzájuk térdig érő csizmát vagy bokacsizmát, szoknyát vagy farmert – mind ugyanolyan jól passzolnak a hosszú kardigánokhoz. Ha alacsony vagy, akkor optikailag is segít, hogy magasabbnak tűnj, a ruhák vertikális rétegződése pedig odacsalja a körülötted lévő szempárokat, hiszen ami különleges és szimmetrikus, azt mindig érdemes megcsodálni. És persze, ami a legjobb: egy földig érő kardigánnal olyan lemenni a csigalépcsőn, mintha te magad lennél Hófehérke mostohája vagy Piton professzor!

A legszívmelengetőbb téli kiegészítő: a hosszú kardigán

Gondolj bele, ha nagyon fázol, de épp nem otthon vagy, milyen jól jönne egy pokróc, mellyel kényelmesen és otthonosan betakarózhatnál, és máris szebb lenne a napod. A hosszú kardigánokkal erre már nem lesz szükséged, hiszen maga a kardigán lesz a pokrócod, amely egész nap forrón körülölelhet téged.

 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

