Csak felkapod, és kész is a francia sikk – A hosszú kardigánok titka, termékekkel, árakkal

A kevesebb néha több – ehhez a filozófiához pedig tökéletesen illeszkedik a hosszú kardigán. Nőies, praktikus, sikkes és tekintélyt parancsoló.
Hosszú kardigán, a téli napok megmentője
A francia sikket nemcsak a cigarettanadrággal vagy az oversize pulóverekkel érheted el. A hosszú kardigán egy olyan téli kiegészítő, amelyért még a stylistok is megőrülnek.
A hosszú, földig érő kardigánnal nemcsak sikkes leszel, de még csak meghűlni sem fogsz vele. Ezzel a meleg kiegészítővel pedig még egy farmer-póló kombót is feldobhatsz, olyannyira, hogy bizonyos párosításban még az old money lookot is kipipálhatod. De milyet érdemes választani?
A legdivatosabb kötött, hosszú kardigánok
A köntös kényelmét idéző kardigánok lehetnek akár zsebesek, kötősek, földig vagy combközépig érőek, a lényeg ugyanaz: hogy úgy érezd magad benne, mint a legmenőbb sztár, aki komfortosan érzi magát, uralja a helyzetet és pontosan tudja, hogy ikonikus!
Végy fel hozzájuk térdig érő csizmát vagy bokacsizmát, szoknyát vagy farmert – mind ugyanolyan jól passzolnak a hosszú kardigánokhoz. Ha alacsony vagy, akkor optikailag is segít, hogy magasabbnak tűnj, a ruhák vertikális rétegződése pedig odacsalja a körülötted lévő szempárokat, hiszen ami különleges és szimmetrikus, azt mindig érdemes megcsodálni. És persze, ami a legjobb: egy földig érő kardigánnal olyan lemenni a csigalépcsőn, mintha te magad lennél Hófehérke mostohája vagy Piton professzor!
A legszívmelengetőbb téli kiegészítő: a hosszú kardigán
Gondolj bele, ha nagyon fázol, de épp nem otthon vagy, milyen jól jönne egy pokróc, mellyel kényelmesen és otthonosan betakarózhatnál, és máris szebb lenne a napod. A hosszú kardigánokkal erre már nem lesz szükséged, hiszen maga a kardigán lesz a pokrócod, amely egész nap forrón körülölelhet téged.
