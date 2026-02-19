Csendben ért véget egy viharos házasság – Shia LaBeouf és Mia Goth már egy éve külön élnek

Úgy tudni, a Transformers-filmek sztárja a szakítás után New Orleansba költözött, hogy közelebb legyen családtagjaihoz. A szakításról nem sokkal azután kezdett cikkezni az amerikai sajtó, hogy napvilágot, Shia LaBeouföt kedden reggel őrizetbe vették a louisianai városban, mert verekedésbe keveredett a Mardi Gras ünnepségen.

Mia Goth és Shia LaBeouf szakítottak

Forrás: AFP

Shia LaBeouf és Mia Goth viharos kapcsolata

Shia LaBeouf és Mia Goth A nimfomániás forgatásán ismerkedtek meg, amely a színésznő első nagyjátékfilmes szerepe volt. Két évvel később már együtt jelentek meg a Harag című film háborús film londoni premierjén, ezzel hivatalosan is felvállalva kapcsolatukat. 2015-ben szétmentek, majd 2016-ban Las Vegasban összeházasodtak. A kapcsolat azonban két évvel később zátonyra futott. 2018-ban szóvivőjük úgy nyilatkozott: „Shia és Mia benyújtották a válókeresetet. A válás békésen zajlik, az eljárás részletei bizalmasak.”

A történet azonban itt nem zárult le. 2020 márciusában a párt Los Angelesben fotózták le, mindketten jegygyűrűt viseltek. A békülést hivatalosan egyikük sem erősítette meg, de 2022-ben közös gyermekük is született. Ugyanebben az évben Shia LaBeouf Jon Bernthal podcastjában beszélt feleségéről. „Mia megmentette az életemet. Olyan időszakban volt mellettem, amikor senkinek sem hiányzott, hogy az életem része legyen. Reményt adott, amikor teljesen kimerültem” – fogalmazott akkor a színész.

A mostani különválásról sem Mia Goth, sem Shia LaBeouf képviselője nem adott hivatalos tájékoztatást.

A különválást igazolhatja, hogy a színészne ismét problémája akadt a törvénnyel. A színészt két rendbeli testi sértéssel vádolták meg. A hatóságok szerint összetűzésbe keveredett a Mardi Gras fesztiválon (karnevál New Orleansben húshagyó kedd alkalmából). Óvadék nélkül tartották fogva az Orleans Parish Sheriff’s Office intézményében, és helyi idő szerint délután három órára tűzték ki a bírósági meghallgatását. A TMZ felvételeket is közzétett, félmeztelen színészt mentősök látják el az állítólagos verekedést követően. A konfliktus pontos körülményei továbbra sem ismertek. LaBeouf jogi képviselői nem reagáltak a letartóztatással kapcsolatos megkeresésekre.