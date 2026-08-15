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Csak az emberek 1 szazaléka látja meg a nőt a képen - Rajtad is kifog ez az optikai illúzió?

rejtvény optikai illúzió IQ-teszt
Life.hu
2026.08.15.
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Első pillantásra semmi különös nincs a képen, pedig egy nő is rejtőzik rajta: mindössze az emberek 1 százaléka találja meg 22 másodpercen belül. Te meg tudod oldani az IQ-tesztet?

Az optikai illúziók megtévesztik az agyunk: már ismert formák és minták alapján próbálja értelmezni a látottakat. Ha valamit a részletek közé rejtenek, az könnyen elkerüli a figyelmünket, különösen akkor, ha csak néhány másodpercünk van a keresésre. Ebben az esetben csak 22.

IQ-teszt: megtalálod az elrejtett nőt a képen?
IQ-teszt: megtalálod az elrejtett nőt a képen?
Forrás: jagranjosh.com


Ha elsőre nem sikerül, próbáld más távolságból vagy más szögből megnézni a képet, és ne csak a feltűnő részletekre figyelj. Megtaláltad, mielőtt lejárt az idő?

Az IQ-teszt megoldása:

Ha még mindig keresed a nőt, ideje megnézni az alábbi képet, minden világos lesz. 

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4K-s látásod van, ha 11 másodperc alatt megtalálod az elrejtett 98-ast

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ezen a képen mindenhol ugyanaz a szám ismétlődik, ám egy apró részlet megtöri a mintát. Ez az IQ-teszt mindössze 11 másodpercet ad arra, hogy kiszúrd a 93-asok között elrejtett 98-ast. Vajon elég éles a szemed hozzá?

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