Csak az emberek 1 szazaléka látja meg a nőt a képen - Rajtad is kifog ez az optikai illúzió?

Az optikai illúziók megtévesztik az agyunk: már ismert formák és minták alapján próbálja értelmezni a látottakat. Ha valamit a részletek közé rejtenek, az könnyen elkerüli a figyelmünket, különösen akkor, ha csak néhány másodpercünk van a keresésre. Ebben az esetben csak 22.

IQ-teszt: megtalálod az elrejtett nőt a képen?

Forrás: jagranjosh.com



Ha elsőre nem sikerül, próbáld más távolságból vagy más szögből megnézni a képet, és ne csak a feltűnő részletekre figyelj. Megtaláltad, mielőtt lejárt az idő?

Az IQ-teszt megoldása:

Ha még mindig keresed a nőt, ideje megnézni az alábbi képet, minden világos lesz.

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