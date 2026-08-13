4K-s látásod van, ha 11 másodperc alatt megtalálod az elrejtett 98-ast

A számtenger könnyen becsaphatja az agyadat: ahogy sorra pásztázod a 93-asokat, egy idő után szinte automatikusan ugyanazt látod mindenhol. Pedig az IQ-teszt feladványában ott rejtőzik egyetlen 98-as is, amelyet a lehető leggyorsabban kell megtalálnod.

Kiszúrod a 98-as számot ebben az IQ-tesztben?

Forrás: jagranjosh

Optikai illúzió vagy egyszerű fejtörő? Keresd meg a 98-ast!

A feladvány képén fehér számok sorakoznak színes, élénk háttér előtt, ráadásul cikkcakkos elrendezésben. A mintát szinte teljes egészében 93-asok alkotják, ezért az eltérő számpár könnyen beleolvadhat a környezetébe.

Ez a fejtörő elsősorban a megfigyelőképességedet teszi próbára. Az ilyen vizuális feladványoknál éppen az okozza a nehézséget, hogy az agy gyorsan felismeri az ismétlődő mintát, így az apró eltérés felett könnyű átsiklani.

Az optikai illúzió hatását idéző számtengerben azonban tényleg ott lapul a 98-as. A kérdés már csak az, hogy észreveszed-e, mielőtt lejár az idő.

Az IQ-teszt szerint 11 másodperced van

Készen állsz? Állíts be egy 11 másodperces időzítőt, és nézd meg alaposan a képet. Ne feledd: egyetlen 98-ast keresel a rengeteg 93-as között.

Indulhat! Ne ragadj le egyetlen ponton, próbáld végigpásztázni az egész képet. Megvan már az eltérő szám? Már csak néhány másodperced maradt.

Ha sikerült kiszúrnod a 98-ast, gratulálunk! Ha viszont még mindig csak 93-asokat látsz mindenhol, nézd meg még egyszer a képet, mielőtt továbbgörgetsz a megoldáshoz.

IQ-teszt megoldása: itt rejtőzik a 98-as

Feladod? Akkor jöhet az IQ-teszt megoldása. A 98-ast a kép alsó részén kell keresned. Alulról a negyedik sorban, egészen a jobb oldal közelében találod: ez a sor utolsó előtti száma. Ha elsőre nem vetted észre, ne csodálkozz: az ismétlődő 93-asok között a mindössze egyetlen számjegyben eltérő 98-as könnyen elkerülheti a figyelmet.

Íme, az IQ-teszt megoldása.

Forrás: jagranjosh

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