IQ-teszt: Csak a kivételesen magas intelligenciájú emberek tudják megoldani 7 másodperc alatt

Ha soha nem voltál oda a matekért, itt az idő, hogy bizonyíts. Ha pedig mindig is szeretted, ezt az IQ-tesztet neked találták ki. Itt a lehetőség, hogy megtornásztasd az agyadat.

IQ-teszt: neked sikerül megoldani 7 másodperc alatt?

Forrás: jagranjosh.com

IQ-teszt: Te is meg tudod oldani hét másodperc alatt?

Nézd meg alaposan a fenti képet! A fotón szomorú és boldog emojikat látsz, amelyeket összeadva, szorozva, majd kivonva egy-egy eredményt kapunk. Az utolsó példa megoldása a feladat. Összesen hét másodperc áll a rendelkezésre, hogy kitaláld, milyen számot jelöl a szomorú emoji. Ennyi idő aéatt csak a legmagasabb IQ-jú emberek képesek megoldani a feladványt.

Nézzük, mi a megoldás!

mosolygós emoji + szomorú emoji = 13

mosolygós emoji × szomorú emoji = 42

szomorú emoji − mosolygós emoji = 1

szomorú emoji = 1 + mosolygós emoji

helyettesítve az értéket az első egyenletbe megkapjuk:

mosolygós emoji + 1 + mosolygós emoji = 13

2 mosolygós emoji = 12

mosolygós emoji = 6

szomorú emoji = 1 + 6

szomorú emoji = 7

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