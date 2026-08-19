IQ-teszt: Csak a kivételesen magas intelligenciájú emberek tudják megoldani 7 másodperc alatt

Ha soha nem voltál oda a matekért, itt az idő, hogy bizonyíts. Ha pedig mindig is szeretted, ezt az IQ-tesztet neked találták ki. Itt a lehetőség, hogy megtornásztasd az agyadat.
IQ-teszt: Te is meg tudod oldani hét másodperc alatt?
Nézd meg alaposan a fenti képet! A fotón szomorú és boldog emojikat látsz, amelyeket összeadva, szorozva, majd kivonva egy-egy eredményt kapunk. Az utolsó példa megoldása a feladat. Összesen hét másodperc áll a rendelkezésre, hogy kitaláld, milyen számot jelöl a szomorú emoji. Ennyi idő aéatt csak a legmagasabb IQ-jú emberek képesek megoldani a feladványt.
Nézzük, mi a megoldás!
mosolygós emoji + szomorú emoji = 13
mosolygós emoji × szomorú emoji = 42
szomorú emoji − mosolygós emoji = 1
szomorú emoji = 1 + mosolygós emoji
helyettesítve az értéket az első egyenletbe megkapjuk:
mosolygós emoji + 1 + mosolygós emoji = 13
2 mosolygós emoji = 12
mosolygós emoji = 6
szomorú emoji = 1 + 6
szomorú emoji = 7
Ha tetszett a tesztünk, akkor próbáld ki ezeket is.
Ezek a tesztek is érdekelhetnek: