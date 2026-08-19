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IQ-teszt: Csak a kivételesen magas intelligenciájú emberek tudják megoldani 7 másodperc alatt

matek IQ-teszt feladvány
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Egyszerű matematikai feladványnak tűnik, mégis csak a legmagasabb IQ-val rendelkezők képesek rövid időn belül megoldani. Íme egy teszt, amivel próbára teheted a tudásodat.

Ha soha nem voltál oda a matekért, itt az idő, hogy bizonyíts. Ha pedig mindig is szeretted, ezt az IQ-tesztet neked találták ki. Itt a lehetőség, hogy megtornásztasd az agyadat. 

teszt, IQ-teszt
IQ-teszt: neked sikerül megoldani 7 másodperc alatt?
Forrás: jagranjosh.com

IQ-teszt: Te is meg tudod oldani hét másodperc alatt?

Nézd meg alaposan a fenti képet! A fotón szomorú és boldog emojikat látsz, amelyeket összeadva, szorozva, majd kivonva egy-egy eredményt kapunk. Az utolsó példa megoldása a feladat. Összesen hét másodperc áll a rendelkezésre, hogy kitaláld, milyen számot jelöl a szomorú emoji. Ennyi idő aéatt csak a legmagasabb IQ-jú emberek képesek megoldani a feladványt. 

Nézzük, mi a megoldás!

mosolygós emoji + szomorú emoji = 13

mosolygós emoji × szomorú emoji = 42

szomorú emoji − mosolygós emoji = 1

szomorú emoji = 1 + mosolygós emoji

helyettesítve az értéket az első egyenletbe megkapjuk:

mosolygós emoji + 1 + mosolygós emoji = 13

2 mosolygós emoji = 12

mosolygós emoji = 6

szomorú emoji = 1 + 6

szomorú emoji = 7

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