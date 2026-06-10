Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 10., szerda Gréta, Margit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
teszt

Csak az emberek 2%-a látja meg a rejtett képeket ebben az optikai illúzióban

teszt optikai csalódás feladvány illúzió
Nem minden az, aminek látszik. Ebben az optikai illúzióban ez hatványozottan igaz. A kép ugyanis sokkal több mindent rejt, mint azt elsőre gondolnád. Te megtalálod a válaszokat?
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Hagyd, hogy a racionális éned kicsit nyugovóra térjen, és felébredjenek helyette az asszociációid. Amikor a képzeleted szárnyra kel, csodás, rejtett dolgokat ismerhetsz fel. Ezt optikai illúzió képében is megtapasztalhatod.

optikai illúzió fantáziavilágban
A saját fantáziavilágunk kiépítése fontos a képzelőerőnk számára. Engedd el a gyeplőt, és fejtsd meg az optikai illúziót!
Forrás: Shutterstock

Optikai illúziók, hogy a képzeletünk szárnyra keljen

  • A fantáziánk trenírozásához néha muszáj elengednünk a képzeletünket.
  • A optikai illúziók segítenek, hogy az agytekervényeinket és a kreativitásunkat is beolajozzuk.
  • Lássuk, te felfeded-e a képrejtvény összes rétegét!

Engedd el a racionalitás gyeplőjét!

Néha igenis érdemes elengednünk a kontrollt a kezünkből. Az asszociáció és a fantázia ugyanis csak akkor tud szárnyra kapni, ha kellően komfortosan érezzük magunkat, és elengedjük a képzeletünk gyeplőit. Gondolj csak bele: mit érnének a komplex pszichológiai Rorschach-tesztek, ha nem mernénk belelátni alakzatokat a tintapacába?

A fantázia kiterjesztése amellett, hogy felettébb üdítő élmény, még az agyunk megfelelő működéséhez is hozzájárul. Épp ezért aggasztó, hogy a mai gyermekek sokkal kevesebbet olvasnak – a filmek és a videók világában ugyanis minden a szemük elé van téve, és egyfolytában impulzus éri őket. Már nem kell elképzelniük egy fantasztikus világot, hiszen ott a CGI, nem kell kitalálniuk a sztori részeit, hiszen ott az AI, amitől mindent meg lehet kérdezni. De mi marad, ha nem trenírozzuk a fantáziánkat?

Optikai illúzió: meglátod a rejtett rétegeket?

Ebben az optikai illúzióban – melyet egy ukrán művész, Oleg Shupliak készített – akkor győzedelmeskedhetsz, ha hagyod, hogy a képzeleted szárnyra keljen. A képen egy vidám hölgy látható – vagy mégsem? Valójában négy női alak bújt el az ábrán. Képes vagy arra, hogy megtaláld ezt a négy alakot? Csak keveseknek sikerül!

Jól nézd meg a képet, és gondolkodj! Nem ér csalni!

optikai illúzió
Hány női alakot fedezel fel a képen?
Forrás: Oleg Shupliak

Megvan a válasz? Vagy szabad a gazda?

Az optikai teszt megoldása

Első ránézésre a képen egy dús hajú nő látható lebegő ruhában, aki mosolyogva telefonál. De ha jobban megnézzük az illúziót, akkor láthatjuk, hogy van ott még három másik hölgy is. A második nő az eredeti alak jobb kezében látható, akit elsőre össze is téveszthettél egy telefonnal. A harmadik hölgy innen nem messze, még mindig az eredeti női alak jobb karjánál található. Ebben a kompozícióban csak a profilját láthatjuk, méghozzá egy hátulsó szögből.

Az utolsó hölgyet a legnehezebb kiszúrni. De ha megnézed az első alak hasát, akkor felfedezheted a negyedik nő ajkait – az utolsó kép ugyanis az egész női testen bújt meg lehunyt szemmel.

Ha még több képrejtvényt oldanál meg, akkor ezeket a cikkeket se hagyd ki!

Mit láttál meg először a képen? A válasz többet elárul rólad, mint hinnéd

Ha azt hitted, hogy ez csak egy átlagos kép, akkor nagyot tévedtél! Ugyanis ez a személyiségteszt képes utakat nyitni a belső világodba!

IQ-teszt: csak a legjobbak találják meg a nyuszit a képen 32 másodperc alatt

A rövid IQ-teszt képén megbújt egy nyuszi. Ezt pedig csak a legbölcsebbek és legjobbak tudják egyből kiszúrni. Te köztük vagy?

Cseresznyés optikai illúzió: csupán az emberek 1%-a tudja megoldani ezt a bitang nehéz IQ-tesztet

Vajon rajtad is kifog ez a nyári IQ-teszt, vagy a kivételesen intelligens emberek közé tartozol? Ezt a szuper nehéz cseresznyés IQ-tesztet csak az emberek 1%-a tudja megoldani, és most rajtad a sor!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu