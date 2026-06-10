Csak az emberek 2%-a látja meg a rejtett képeket ebben az optikai illúzióban

Hagyd, hogy a racionális éned kicsit nyugovóra térjen, és felébredjenek helyette az asszociációid. Amikor a képzeleted szárnyra kel, csodás, rejtett dolgokat ismerhetsz fel. Ezt optikai illúzió képében is megtapasztalhatod.

A saját fantáziavilágunk kiépítése fontos a képzelőerőnk számára. Engedd el a gyeplőt, és fejtsd meg az optikai illúziót!

Forrás: Shutterstock

Optikai illúziók, hogy a képzeletünk szárnyra keljen A fantáziánk trenírozásához néha muszáj elengednünk a képzeletünket.

A optikai illúziók segítenek, hogy az agytekervényeinket és a kreativitásunkat is beolajozzuk.

Lássuk, te felfeded-e a képrejtvény összes rétegét!

Engedd el a racionalitás gyeplőjét!

Néha igenis érdemes elengednünk a kontrollt a kezünkből. Az asszociáció és a fantázia ugyanis csak akkor tud szárnyra kapni, ha kellően komfortosan érezzük magunkat, és elengedjük a képzeletünk gyeplőit. Gondolj csak bele: mit érnének a komplex pszichológiai Rorschach-tesztek, ha nem mernénk belelátni alakzatokat a tintapacába?

A fantázia kiterjesztése amellett, hogy felettébb üdítő élmény, még az agyunk megfelelő működéséhez is hozzájárul. Épp ezért aggasztó, hogy a mai gyermekek sokkal kevesebbet olvasnak – a filmek és a videók világában ugyanis minden a szemük elé van téve, és egyfolytában impulzus éri őket. Már nem kell elképzelniük egy fantasztikus világot, hiszen ott a CGI, nem kell kitalálniuk a sztori részeit, hiszen ott az AI, amitől mindent meg lehet kérdezni. De mi marad, ha nem trenírozzuk a fantáziánkat?

Optikai illúzió: meglátod a rejtett rétegeket?

Ebben az optikai illúzióban – melyet egy ukrán művész, Oleg Shupliak készített – akkor győzedelmeskedhetsz, ha hagyod, hogy a képzeleted szárnyra keljen. A képen egy vidám hölgy látható – vagy mégsem? Valójában négy női alak bújt el az ábrán. Képes vagy arra, hogy megtaláld ezt a négy alakot? Csak keveseknek sikerül!

Jól nézd meg a képet, és gondolkodj! Nem ér csalni!

Hány női alakot fedezel fel a képen?

Forrás: Oleg Shupliak

Megvan a válasz? Vagy szabad a gazda?

Az optikai teszt megoldása

Első ránézésre a képen egy dús hajú nő látható lebegő ruhában, aki mosolyogva telefonál. De ha jobban megnézzük az illúziót, akkor láthatjuk, hogy van ott még három másik hölgy is. A második nő az eredeti alak jobb kezében látható, akit elsőre össze is téveszthettél egy telefonnal. A harmadik hölgy innen nem messze, még mindig az eredeti női alak jobb karjánál található. Ebben a kompozícióban csak a profilját láthatjuk, méghozzá egy hátulsó szögből.