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feladvány

Csak a zsenik találják meg 5 másodperc alatt: neked sikerült kiszúrnod a TAXI szót?

feladvány szókereső IQ-teszt
Nagy Anna
2026.10.02.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Öt másodperc nem sok idő, főleg akkor, ha egyetlen szót kell kiszúrnod a betűrengetegből. Ez az IQ-teszt alaposan próbára teszi a megfigyelőképességedet: a TAXI valahol ott rejtőzik. Neked sikerül megtalálnod, mielőtt lejár az idő?

A szókeresők egyszerűnek tűnnek, egészen addig, amíg el nem indul a visszaszámlálás. Ennél az IQ-tesztnél ráadásul a betűk elrendezése is megnehezíti a dolgodat: a TAXI nem feltétlenül úgy és ott jelenik meg, ahol elsőként keresnéd.

Szókereső IQ-teszt: megtalálod a TXA szót 5 másodperc alatt?
Szókereső IQ-teszt: megtalálod a TXA szót 5 másodperc alatt?
Forrás: Jagranjosh/chatGPT

Szókereső IQ-teszt: megtalálod a TAXI szót 5 másodperc alatt?

A feladvány egy 7×7-es, véletlenszerűen elhelyezett betűkből álló rácsot mutat. A feladat látszólag pofonegyszerű: meg kell találnod benne a TAXI szót.

Van azonban egy fontos szabály: mindössze 5 másodperced van rá.

A keresett szó többféleképpen is elrejtőzhet a betűrengetegben. Haladhat vízszintesen vagy függőlegesen, átlósan, előrefelé, de akár visszafelé is. Éppen ezért ne csak balról jobbra pásztázd végig a sorokat!

Indulhat az idő!

5… 4… 3… 2… 1…

Megvan?

Ha igen, gratulálunk, különösen akkor, ha még az idő lejárta előtt sikerült kiszúrnod. Ha viszont még mindig keresed, adj magadnak néhány másodpercet, mielőtt továbbgörgetsz a megoldáshoz.

Miért ilyen trükkös ez a szókereső feladvány?

A véletlenszerűnek ható betűsorok között az agyunk automatikusan megpróbál ismerős mintákat találni. A szókereső nehézségét az adja, hogy nem tudhatod előre, milyen irányban kell keresned a megfelelő betűsort.

Az ilyen feladat során ezért nem elég soronként végigfutni a rácson. Érdemes az átlós irányokat és a visszafelé olvasható betűkapcsolatokat is figyelni.

Ha eddig nem találtad meg a TAXI szót, most még egyszer nézd át alaposan a betűket. A következő részben ugyanis eláruljuk a megfejtést.

Itt a szókereső IQ-teszt megoldása

Lejárt az idő, jöhet a megfejtés! A szókereső IQ-teszt megoldása a negyedik oszlop környékén rejtőzik: a TAXI szó fordított átlós irányban olvasható ki a betűkből. Ha 5 másodpercen belül megtaláltad, remekül teljesítetted a kihívást. Ha most nem sikerült, érdemes újabb hasonló feladványokkal próbálkoznod – a következőnél talán már az első pillanatban kiszúrod az elrejtett szót.

A szókereső IQ-teszt megoldása: így olvasható ki a TAXI szó.
Forrás:  jagranjosh.com

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