Elképesztően lefogyott Nicole Kidman: csont és bőr a színésznő

Kidman - akiről több érdekességet itt olvashatsz - az elmúlt két évben öt tévésorozatot és három filmet forgatott és korábban ő maga beszélt arról, hogy rettenetesen kimerült és néha nehezen tesz különbséget szerep és valóság között.

A színésznő korábban Stellar's Something To Talk About podcastban azt nyilatkozta, egyáltalán nem érdekli, ki mit gondol a kinézetéről és a ruhaválasztásáról. Arról mesélt, hogy a Vanity Fair 2022-es miniszoknyás fotózása után döntötte el, hogy nem hagyja, hogy mások döntsenek arról, hogy ő mit vehet fel és mit nem - idézi a Daily Mail.