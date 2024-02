Ava Marie és Leah Rose szépségére már a születésükkor felfigyeltek, hibátlan volt a bőrük és szabályos az arcuk. Később is rengeteg dicséretet kaptak, idegenek is megállították őket az utcán, és végül emiatt döntött úgy az édesanyjuk, hogy felveszi a kapcsolatot egy modellügynökséggel. Az ikrek ekkor fél évesek voltak. A hirtelen jött népszerűség megijesztette a szülőket, ezért gyorsan véget is vetettek gyermekeik modellkarrierjének, hét éves korukig teljesen átlagos életet éltek. Az édesanya ekkor úgy határozott, létrehoz gyermekeinek egy Instagram-profilt, és saját kezébe veszi az irányítást. Az oldalukat fél évvel később már több százezren követték.

A Claments család két évvel ezelőtt

Forrás: https://www.instagram.com/clementstwins

Mára Ava Marie és Leah Rose követőinek száma meghaladja a 2 milliót, és vagyonokat keresnek. Karrierjüket még most is a szüleik menedzselik, az Instájuk a portfóliójuk. Van már saját honlapjuk is, ahol modellként, színésznőként és influenszerként hivatkoznak magukra. Több divatlapban is szerepeltek már, világmárkákkal dolgoztak együtt, és létrehoztak egy saját, tiniket megcélzó luxusmárkát, a KAVEAH-t.