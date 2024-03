Az aranynál is jobb befektetés: öt év alatt megduplázódik az értéke ennek a designer táskának

A Birkin táska története

A Hermès divatmárka ikonikus táskáját Jane Birkin színésznő ihlette. A kiegészítő egy véletlen találkozásnak köszönhetően született meg, méghozzá a felhők felett. Az Air France Párizsból Londonba tartó járatán Birkinnek volt szerencséje éppen Jean-Louis Dumas mellett helyet foglalni, aki az Hermès akkori vezérigazgatója volt. A színésznő véletlenül kiborította táskája tartalmát, majd arról kezdett panaszkodni a férfinak, hogy fiatal anyaként nem talál olyan táskát a piacon, amely illeszkedne az igényeihez. Nem is mondhatta volna jobb embernek...

Dumas rögtön megrajzolta egy szögletes táska tervét, amelyben dedikált helye volt a cumisüvegnek is. Így született meg a táskák táskája, a Birkin, ami státuszszimbólummá vált. Hónapokig, de akár évekig is várni kell egy darabra, arról nem is beszélve, hogy mennyibe kerül.

